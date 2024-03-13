Vahap Seçer, Metüd Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Tekstil üreticilerinin sorunlarıyla ilgili konuşan Başkan Seçer, yeni bir oluşum olan METÜD'ün en önemli sorununun toplu bir çalışma alanı yaratmak olduğunu belirterek, "Sadece sizler değil, birçok meslek grupları bunu benden talep ediyor. Bu işlerde en büyük sorun arazi sorunu. Bunu belediyeler tahsis edemez. Çünkü her meslek grubu kendisine bir küçük sanayi ya da ihtisas alanları istiyor. 'Hepimiz bir arada olalım' diyorlar" dedi.

Meslek gruplarının bir arada çalışmalarının yararları olduğuna da değinen Seçer, "Hepiniz bir arada olursunuz. Bir müşteri geldiğinde hepinizi daha rahat gezer. Birbirinizden haberdar olursunuz, gelişmeleri beraber takip edersiniz. İlk kuruluşunda kurduğunuz tesisin maliyeti daha düşük olur. Her türlü altyapısı olur. Kendi atölyeleriniz dışında; bazı işleriniz için çarşıya gelme ihtiyacı ortadan kalkar, çok avantaj sağlar" diye konuştu.

Bunu yapabilmek için de öncelikle yer edinmek gerektiğinden bahseden Seçer, şöyle devam etti:

"Bunu Hazine'den edinmeniz kolay değil, Belediye'den hiç değil. Mersin'de böyle depolama alanı, küçük sanayi alanı için arsa sorunu vardı. Ne zamana kadar? Bizim Akdeniz bölgesinde 1/5000'lik planları bitirene kadar. Yaklaşık 7-8 ay önce buranın planları bitti. Her şey hazır. Şimdi Akdeniz Belediyesi'ne geldi. Fazla değil birkaç ay içerisinde alt planları yapma zorunluluğu var. Yaptı yaptı, yapmadı resen alır, Büyükşehir olarak biz yaparız. Kanun böyle diyor. O da çıktıktan sonra arazi edinmek daha kolay. Arazi arzı olduğu zaman fiyatlar da düşecek. 10 liralık arazi 6-7 lira olacak. Çünkü biz Akdeniz'de imara çok sayıda yeni yer açtık. 3 bin 500 hektar, 35 bin dönüm. Bunun 25 bin dönüm arsa. Depolama, lojistik, küçük sanayi ve bu yatırımlar için. Bu bir avantaj."

"1 NİSAN SABAHI BURADAYIM, BİR YERE GİTTİĞİM YOK"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacaklarının da duyurusunu yapan Seçer, şunları söyledi:

"Biz bu çalışmaları 6 aydır yapıyoruz, yeni yapmıyoruz. O zaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile görüştüm ve; 'Bakın; siz, biz belediye, valilik bizden organize sanayi bölgesi isteyen, yani ihtisas, küçük sanayi sitesi isteyen meslek kollarını toplayalım ama bu insanlara da bir şey anlatmamız lazım.' dedim. Bir toplantı yapacağız. Size davet gelecek. Bugünkü toplantı da onun arifesinde oldu. 'Başkan niye acele ediyorsun? Seçim geliyor' dediler. 'Seçim gelir, seçim gider' dedim. Devlette devamlılık esastır. 5 yıllık süreçte baktım ki göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Onun için bugünün işini yarına bırakmayacağım. Zaten ben 1 Nisan sabahı buradayım, bir yere gittiğim yok. Seçimden sonra zaten yine belediyeye geleceğim, işim devam edecek. Onun için çalışmaları sürdürüyoruz."

Bu konuda çizilecek olan yol haritası için çalışmaları başlattıklarının altını çizen Seçer, "Sanıyorum 15 meslek grubunun böyle bir talebi var. 15 meslek grubu bu konuda beraber yol yürümek istiyor. Sizi de buna dahil ederiz ve böyle bir çalışmanın içerisinde oluruz" diye konuştu.

"HİZMETLERDEN MEMNUNSANIZ DESTEK OLUN"

Yerel seçimlere ilişkin de konuşan Seçer, 5 yıllık hizmetlerinden memnun olan herkesin kendisine oy vermesini istediğini belirterek, "Sizlere '31 Mart'ta seçim var. Bu 5 yılda memleketin halinden memnunsanız, bu kişiden memnunsanız yanında durun, destek olun' diyorum. Söyleyeceğim bu. Bu bir belediye seçimi; ben yol yaparken; 'Bu yoldan CHP'liler geçecek' diye yapmıyorum. Herkes geçiyor. ya da bir köyün ihtiyacını karşılarken; 'bu köy bize az oy verdi, çok oy verdi' demiyoruz. İhtiyacı var, hakkı var, yapıyoruz. Sandığa giderken genel seçimde hangi partiye oy veriyorsanız verin o ayrı bir şey ama belediye seçimlerinde hizmetinden memnun olduğunuz belediye başkanına destek olun. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun, deyin ki; 'Memnunuz, kimseyi ayırmadan iş yaptı.' Hizmetlerimizden memnunsanız oyunuzu Vahap Seçer'e verin" dedi.

"İKİNCİ 5 YILDA EMİN OLUN ÇOK DAHA HIZLI KOŞACAĞIZ"

Kentin nelere ihtiyacının bilincinde olduklarını belirten Seçer, imkanlarını en iyi şekilde kullanarak ilk 5 yılı geçirdiklerine değindi ve "İkinci 5 yılda emin olun çok daha hızlı koşacağız. Hem mali dengelerimiz iyi, hem kent daha iyi. Kenti bilen ve sahiplenen bir insan var. Bu 5 yıllık emeğe yazık etmemek lazım. Sizin desteğinizle ikinci 5 yılda daha iyi işler olur" diye konuştu.

DEDE: "BİR TEKSTİL KENTİMİZ OLSA DAHA İYİ ÜRÜNLER HAZIRLARIZ"

METÜD Başkanı Kemal Dede, dernek kuruluşundan beri yanında olduğu için Başkan Seçer'e teşekkür ederek, "Bizi hep desteklediğiniz için, bir telefonumuzla ertesi gün bizi kabul ettiğiniz için size özellikle teşekkür ediyorum" dedi.

Mersin'de tekstilin en önemli lokomotif taşlarından olduğunu söyleyen Dede, tekstil alanında yaşadıkları sıkıntıları paylaştı. Mersin'de tekstilin üretilerek Türkiye'nin yüzde 80'ine gönderildiğini kaydeden Dede, "Türkiye'de spor kıyafet denildiği vakit tüm tekstilciler Mersin'de olduğunu biliyor. Bizler yapıyoruz. Fakat bunu her ne olduysa yöneticilerimize, üstteki tabakaya bir türlü anlatamadık. Kötü ve zor şartlarda üretiyoruz" diye konuştu.

Yaşadıkları zor şartları anlatmak için ilçe belediyeleriyle de görüştüklerini kaydeden Dede, gerekli desteği görmediklerini söyledi. En büyük sorunlarının başında kira, enerji ve istihdam maliyetlerinin geldiğini söyleyen Dede, "Benim bir tekstil kentim olsa, hepimizin toplu alanda bulunduğu tesis olsa ve bizim kirayı, enerjiyi düşünemediğimiz bir yerimiz olsa daha iyi ürünler hazırlarız, daha iyi istihdam sağlarız, daha iyi adetlere koşarız. Şu an biz yaklaşık 150 firmayız. Kendi bünyemizde yıllık 120 milyon adetin üzerinde ürün üretiyoruz. Totale vurduğumuzda 20 binin üzerinde işçi çalıştırıyoruz. Her bir firma da benim gözümde bacasız bir fabrikadır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.