Vahap Seçer, Mut Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
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Vahap Seçer, Mut Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mut Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışını yaptı. Seçer, 5 yıl boyunca parti ayrımı gözetmeksizin çalıştığını vurgulayarak, hizmetlerinden memnun olanların oyunu istedi.

10.03.2024 10:29  Güncelleme: 11:06
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mut Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışını yaptı. 5 yıl boyunca parti ayrımı gözetmeksizin çalıştığını vurgulayan Seçer, "Vahap Başkan bize hizmet etti' diyenlerin oyunu istiyorum. Ben hizmetlerimizden memnun olanların oyunu istiyorum" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Seçer, Mut SKM'yi açtı. Başkan Seçer'e Mut'ta; Mut Belediye Başkan Adayı Gülsüm Kevser Mut, Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Talat Dinçer, Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer, İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, Mut İlçe Başkanı Ali Kaya, Gülnar İlçe Başkanı Mesut Bakır, Meclis üyeleri ve Meclis üyesi adayları, ilçe yöneticileri ve muhtarlar ile vatandaşlar eşlik etti.

Açılışta coşkulu kalabalığa seslenen Başkan Seçer, Mut'un çalışkan, ekmeğini topraktan çıkaran, üreten, ürünlerini dünya markası haline getiren bir ilçe olduğunu belirterek, Mut halkıyla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Mut'un geçim kaynağının tarımsal üretim olduğunu söyleyen Seçer, şunları kaydetti:

"SİZİN EMANETİNİZİ KUTSAL BİLMELİYİZ"

"Bu bölgenin en büyük derdi; tarımda sulama borusu maliyeti. Bugüne kadar tüm Mersin'deki sulama borusu desteğinin yüzde 25'ini Mut'a yaptık. Bu hem adaletli bir yönetimi gösteriyor hem de Mut'a, üreticiye ve üretime verdiğimiz değeri gösteriyor. Herkesin hakkına göre, hak edene göre adaletli hizmet. Mut ürettiği ve hak ettiği için destek veriyoruz. Bize oy ve destek verdiniz. Güveninizi, sevginizi, saygınızı verdiniz. Biz de bunun karşılığı olarak sizlere hizmet etmek, çalışmak zorundayız. Her kuruşun değerini bilmeliyiz. Sizin emanetinizi kutsal bilmeliyiz. Bugüne kadar da bu anlayışla hareket ettik. Belediye başkanı hizmet konuşur, öyle hamasetle olmaz. Yol, altyapı yapacak, sosyal destek sağlayacak ama her şeyden önemlisi insanları sevecek."

31 Mart seçimlerinde CHP Mut Belediye Başkan Adayı Gülsüm Kevser Mut için vatandaştan destek isteyen Seçer, 5 yıldır sunduğu hizmetlerden memnun olanların da kendisine oy vermesini istediğini kaydetti. Seçer, şöyle devam etti:

"HİZMETLERİMİZDEN MEMNUN OLANLARIN OYUNU İSTİYORUM"

"Parti ayrımı yapmadan tüm Mutlulara sesleniyorum: 5 yıllık hizmetlerimizde, 'Bu köy CHP'li buranın yolunu yapın, bu köy Cumhur İttifakı'na oy verdi oranın yolunu yapmayın', böyle bir ayrımcılık gördünüz mü? O zaman 'Hiçbir ayrım gözetmeksizin, Vahap Başkan bize hizmet etti' diyenlerin oyunu istiyorum. Ben hizmetlerimizden memnun olanların oyunu istiyorum."

İlk işinin Mut'ta tarımı daha da yukarı çıkarmak için projeler üretmek olduğunu kaydeden CHP Mut Belediye Başkan Adayı Gülsüm Kevser Mut, liyakatli bir ekiple ve ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının tamamıyla iş birliği halinde çalışacağını aktararak, "Birçok tarımsal, sosyal, kültürel projeyi birlikte gerçekleştireceğiz. Başkanımız da zaten bu yoldan ilerliyor" diye konuştu.

Tüm ilçe halkının huzurla yaşayacağını belirten Kevser Mut, sosyal belediyecilik anlamında yapabileceği tüm projeleri sıraladı ve önce Mut halkından ardında da Başkan Seçer'den destek istedi.

CHP'nin Mut'ta kadın aday göstermesi dolayısıyla farklı bir duygu ile ilçeye geldiğini belirten CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ise şunları söyledi:

"MUT'A DA BİR KADIN ELİ DEĞECEK"

"Mut'a da bir kadın eli değecek. Bütün belediye çalışmalarında inanılmaz derecede bir teveccühe sahip çalışmalar yürütüyor. Adayımız Gülsüm Kevser Mut'u Mut'ta Belediye Başkanı yapalım. Gülsüm Kevser Mut kazansın, Mut ilçemiz kazansın. Mersin Büyükşehir Belediyemizde Vahap Seçer kazansın ve Mersin kazansın."

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Başkan Seçer'in her bölgede, mahallede ve köyde hizmet yaptığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"GİTTİĞİMİZ HER YERE BAŞIMIZ DİK GİRİYORUZ"

"Mut'a da geldim. Elinin değmediği bir mahalle ve köy kalmamış. Mersin Büyükşehir Belediyesi daha beş yıllık sürecini tamamladı ama Türkiye'ye örnek oldu. O kadar güzel projeler yaptı ki sosyal belediyeciliği en ince ayrıntısına kadar işledi. Köylüyü, esnafı, zora, dara düşen hiç kimseyi unutmadı. Hepsine bir proje yaptı. Kendisiyle gurur duyuyorum. Gittiğimiz yere başımız dik giriyoruz. Bu da bizim için büyük bir şans. Büyük bir başkanımız var."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Vahap Seçer, Mut Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı - Son Dakika

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