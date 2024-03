Vahap Seçer, Silifke'deki Hizmet ve Yatırımları Stk'larla Paylaştı

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda Başkan Seçer, Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Silifke İlçe Başkanı Zarif Korkmaz, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, CHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, Derin Yoksulluk Ağı'ndan Hacer Foggo, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kaynar, Meclis üyeleri ve Meclis üyesi adayları, Silifke Sanayi ve Ticaret Odası Meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve daire başkanları, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile iş dünyasından isimler yer aldı.

"SİLİFKEMİZ HIZLI GELİŞİYOR"

Silifke'nin hızlı gelişen bir ilçe olduğuna değinen Başkan Seçer, "Bunun temel sebeplerinden bir tanesi bölgedeki gelişmeler. SEKA limanının şu anda faaliyete girmesi, nükleer santral inşaatı ve bölgedeki diğer yatırımlar. Belli ki yakın tarihte nüfus akışı devam edecek. Bölge ciddi nüfus alacak" dedi.

İmar planlarının kentte yapılacak yatırımlar için önemli olduğuna vurgu yapan Seçer, "Biz de bu çerçevede çalışmalarını sürdürüyoruz. Taşucu bölgesi imar planları bitti. Diğer bölgeler de devam ediyor ama hızlı da bir yapılaşma var şu anda. Özellikle bizim imara açtığımız yerler ve buna ilaveten bakanlığın resen plan düzenlemeleri yaptığı ve şu anda da özellikle nükleer santral inşaatında mavi yaka, beyaz yaka çalışanlar için toplu konut inşaatları başladı" diye konuştu.

"4 YIL İÇERİSİNDE BU BÖLGEYE 102 BİN TON ASFALT KULLANDIK"

Gerçekleşecek yapılaşma dolayısıyla altyapı yatırımları konusunda tedbir almak gerektiğini, alınmazsa büyük sıkıntılar yaşanabileceğini söyleyen Başkan Seçer, "Bunu öngörmek lazım. Yeni imar düzenlemelerinden sonra bize ait yeni açılacak yollarla ilgili hemen çalışmaları başlatacağız. Büyükşehir'in uhdesinde olan çalışmaları başlatacağız. 4 yıl içerisinde bu bölgeye 102 bin ton asfalt kullandık. Şehrin merkezi ana caddeler, sıcak asfalt çalışmaları için ayrıca özellikle grup yolları dediğimiz köy yollarında 444 kilometrelik bir sathi kaplama çalışması yaptık" dedi.

Silifke için 2024 yılında planladıkları asfalt çalışmalarının detayını paylaşan Seçer, "Önümüzdeki yıl içinde ayrıca 70 kilometrelik bir planlamamız var. 4 yılda yaptığımız çalışmanın yüzde 70'ini 2024 programını aldık. Buradaki bu hızlı gelişmeyi tespit ederek çalışmaları hızlandırdık" diye konuştu. Bölgenin arıtma ve kanalizasyon sorununu çözmek için yurtdışından finansal kaynak bulduklarının haberini de veren Seçer, önümüzdeki günlerde ihalelerini gerçekleştirip, çalışmaları başlatacaklarını duyurdu.

"İÇİNDE OLDUĞUMUZ VE YAPACAĞIMIZ YATIRIMLARIN TOPLAM MALİYETİ 2 MİLYAR 15 MİLYON LİRA"

MESKİ'nin Silifke'ye 5 yıllık süre içerisinde 146 milyon TL'lik yatırım yaptığını hatırlatan Seçer, şunları söyledi:

"Şu anda 258 milyon liralık içinde olduğumuz yatırımlar var. Yine Uzuncaburç içme suyu hattı, Yeşilovacık Mahallesi içme suyu iletim hattı yapım işi. Bunlar öz kaynaklarımızdan yapacağımız, devam eden yatırımlarımız. Saydığım yatırımların dışında Narlıkuyu kanalizasyon hattı, Gökben Paket Atıksu Arıtma Tesisi de olmak üzere içinde olduğumuz ve yapacağımız yatırımların toplam maliyeti 2 milyar 15 milyon lira. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte altyapı ve özellikle çevre sağlığını ilgilendiren kanalizasyon, atık su arıtma konusunda önemli bir mesafe alacağımızı düşünüyorum."

"REFAKATÇİ EVLERİMİZİ TÜM MERSİN'DE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Sosyal politikalar konusunda kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de birçok proje ve hizmeti hayata geçirdiklerini aktaran Seçer, Refakatçi Evi hizmetinden söz ederek, şöyle devam etti:

"Refakatçi Evlerimiz en değerli ve kutsal gördüğüm sosyal politikalarımızdan bir tanesidir. Önümüzdeki süreçte tüm Mersin'de bu hizmetimizi yaygınlaştırmayı planlıyoruz ve bunu da gerçekleştireceğiz. Özellikle ilçelerde yaşayan insanların merkezdeki hastaneleri kullanımında, hastaların yanında kalan refakatçilere sağladığımız çok büyük bir kolaylıktır Refakatçi Evi. Sadece Alo 185'i aramaları yeterli ya da Teksin çağrı merkezimizin whatsapp hattından talep açmaları yeterli."

"ÜRETİME KATKI YAPARAK EKONOMİYE KATKI YAPMIŞ OLUYORSUNUZ"

Gelecek dönemde tarımsal sulama kooperatiflerinin elektrik giderlerini en aza indirmek adına Güneş Enerjisi Santralleri (GES) projesini hayata geçireceklerini söyleyen Seçer, üreticilere, kooperatiflere ve birliklere verdikleri destekleri paylaştı. 4 yılda 41 kilometresi Silifke'ye olmak üzere toplam 255 kilometrelik sulama borusu dağıtımı yaptıklarını belirten Seçer, "Ben tarımı çok önemsiyorum. Tabi ki bir ziraatçı başkan olma hüviyetim, bölgenin tarım kenti olma hüviyeti de bunda etkili. Ama bu bölge yapılacak hem merkezi hükümetin hem yerel yönetimlerin en önemli destek kalemlerinin başında küçük üreticiyi desteklemek, tarımsal destek olduğunu düşünüyorum. Yani insanların evinin dumanının tütmesini sağlıyorsunuz. Onun üretimine katkı yaparak ekonomiye dolaylı bir katkı yapmış oluyorsunuz" dedi.

SEÇER'DEN KÖYÜMÜZ ATÖLYE MÜJDESİ

Gelecek dönem hayata geçirecekleri Köyümüz Atölye projesini de anlatan Seçer, "Her bölgenin kendine has ürünlerinin paketlenmesinden, pazarlanmasına, coğrafi işaretlerinin alınmasına, atölye kurulmasına, eğitimine kadar her konuda destek verecek çok önemli bir proje. Hayata geçtiği zaman ne kadar güzel bir proje olduğunu hakikaten göreceğiz. Ziraatı, köyü ve köylüyü bilen biri olarak bu proje beni çok heyecanlandırıyor. Hani hep dediğimiz doğduğumuz yerde doymak, yerinde kalkınma ya da plansız kente göçün önünü alma konusu. Ben bunu bu şekilde değerlendiriyorum ve çok hayırlı bir proje olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Seçer, Silifke'ye içerisinde yeni nesil kütüphane, çok amaçlı salon, kafe, kreş, amfi, 450 kişilik gösteri, Survivor alanı, çocuklara kreş, spor aletleri, açık sinema, kadın çocuk atölyelerin olduğu Sosyal Yaşam Merkezi'ni de kazandıracaklarını müjdeledi.

"MAHALLE MUTFAKLARI PROJESİ, TÜRKİYE'YE MARUF BİR PROJEDİR"

Uzuncaburç'ta yapılacak olan Arkeo-köy projesini çok önemsediğini vurgulayan Seçer, "Değerini bilene, orası bir hazine. Biz de değerini bileceğiz. Silifkemize ve Mersinimize muazzam bir arkeo-köy, hatta turistler için bir destinasyon noktası da kazandırmış olacağız" dedi.

Mahalle Mutfakları projesi ile vatandaşlara 3 çeşit yemeği 10 TL ile ulaştırdıklarını kaydeden Seçer, Silifke'de yeni bir Aşevi de kurmak istediklerini ifade etti. Seçer, "Bu Türkiye'de maruf bir projedir. Bunu bu bölgede Silifke'yi merkez olarak belirleyip, buradan ihtiyacı olan ve ilçelerdeki yurttaşlarımıza yemek ulaştıracağız. Evde bakım ihtiyacı olan vatandaşlarımızın da günlük sıcak yemeklerini gönderiyoruz. Binlerce yaş almış, kimsesi olmayan veya bir başına yaşayan vatandaşlarımız Mersin Büyükşehir'in bu hizmetlerinden yararlanıyor. Bunu tüm ilçelerimize yaymak istiyoruz" diye konuştu.

"13 İLÇEMİZİN HEPSİ BİZİM İÇİN AYNI DEĞERDEDİR"

13 ilçede hizmet anlayışını eşit bir şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Seçer, şöyle konuştu:

"13 ilçemizin hepsi bizim için aynı değerdedir. Hiçbir ayrım yapmayız. Bize oy vermiş veya vermemiş ayrımımız asla olmadı. Bu belediye, 5 yıl boyunca planlı programlı çalıştı. Programlarımızı yaparken de araştırmalar, muhtarların görüşleri, vatandaşların istek, görüş ve talepleri doğrultusunda yapıyoruz. Çok disiplinli bir şekilde yatırım programı uyguladık ve mali disiplin sağladık. Onun için Mersin Türkiye'nin en güçlü büyükşehir belediyeleri arasına girdi. Bundan dolayı da belediyemizle gurur duyuyorum. Sizlerin de desteğiyle ikinci 5 yılda Mersin'de çok daha dolu hizmetler yapacağız."

TURGUT: "BAŞKANIMIZ İLE BERABER DENEYİMİMİZİ BİRLEŞTİRİP GÜÇ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ"

Daha önce 5 yıl boyunca Silifke'ye hizmet ettiklerini söyleyen CHP Silifke Belediye Başkanı Adayı Mustafa Turgut, "1 Nisan'dan itibaren iki belediyenin gücünü birleştirerek tekrar sizlerin karşısına hizmet için geleceğiz. Çünkü Silifke halkının teveccühünü görüyoruz. Vizyon ve yeteneğe sahip Büyükşehir Belediye Başkanımız ile beraber bizler de 5 yıllık deneyimimizi, tecrübemizi ve bilgimizi birleştirip güç birliği yapmak peşindeyiz" dedi. Silifke'nin potansiyeli yüksek bir ilçe olduğuna dikkat çeken Turgut, "Yönetim anlamında biraz önünün açılması gerekiyor. 31 Mart bunun için bir fırsat. O yüzden bu fırsatı değerlendirelim diyorum" diye konuştu.

KORKMAZ: "BAŞKANIMIZ GÖREVE GELDİĞİNDEN BU YANA ÖNEMLİ HİZMETLER GERÇEKLEŞTİRDİ"

CHP Silifke İlçe Başkanı Zarif Korkmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve geldiği günden bu yana çok önemli hizmetlere imza attığını belirtti. Korkmaz, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde de CHP'nin Silifke Belediye Adayı Mustafa Turgut'a, Büyükşehir'e ise Başkan Vahap Seçer'e destek istedi.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer, katılımcıların sorularına yanıt verdi. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.