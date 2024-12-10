Vahap Seçer: "Suriyelilerin Güvenle Vatanlarına Dönmesi İçin Üzerimize Düşen Görevi Yapmaya Hazırız"

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Suriyelilerin güvenle, onurlu ve gönüllü bir şekilde vatanlarına dönmesi için üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2024 yılı aralık ayı olağan toplantısının birinci birleşimi, Başkan Vahap Seçer yönetiminde yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen toplantıda; birimlerden gelen 40, komisyonlara havale edilen 18 ve gündem dışı bir olmak üzere toplam 59 madde görüşüldü.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde yaşanan helikopter kazasında şehit düşen askerleri rahmetle anarak toplantıyı açan Başkan Seçer, "Üzüntü verici bir olayla karşı karşıya kaldık. Ordu mensubu 6 şehidimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, tüm ulusumuzun ve milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Suriye'de rejimin değişmesinin Türkiye ve Mersin açısından da önemli sonuçlar doğuracağını kaydeden Seçer, Mersin'de resmi olarak 230 bin Suriyelinin yaşadığının altını çizdi. Rejim değişikliği ile bölgede yeni bir takım gelişmelerin de yaşanacağını söyleyen Seçer, şöyle konuştu:

" Demokrasi; barışın, kardeşliğin, özgürlüğün ilacı"

"Son iki gündür bölgemizde önemli gelişmeler oldu. Belki de farklı gelişmelere neden olacak bu meselenin bir an önce bölgenin ve ülkemizin selameti ve milli güvenliği açısından çözülmesi önemli. Ortamın durulması, kalıcı çözüme ulaşması, barışın tesis edilmesi hepimizin ortak dileği. Bölgemizde çatışma olmasın, savaş olmasın istiyoruz. Suriye örneği çok önemli; çok farklı etnik yapıların, inanç gruplarının hatta semavi dinlere mensup insanların bir arada yaşadığı coğrafyalarda, demokratik yönetim hakim olsun. Demokrasi her şeyin ilacı; barışın, kardeşliğin, özgürlüğün. Farklılıklar olmasına rağmen kardeşçe yaşamanın en büyük ilacı ve çimentosunun demokrasi olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de Suriye'de yaşayan halkları, grupları, kültürleri kapsayan bir yönetimin tesis edilmesini ve bunun kalıcı olmasını temenni ediyorum."

Mersin'de uzun yıllardır binlerce Suriyeli ile yaşamını paylaşan Mersinlilere seslenen Seçer, "Mersinlilere teşekkür etmek istiyorum. Bir arada, herhangi bir huzur bozacak ortama meydan vermeden, Mersin halkının sağduyusu ile birlik, beraberlik ve bir arada yaşama arzusuyla bu süreçleri atlattığımıza inanıyorum. Bundan sonraki süreçte de geri dönüşlerin bir programa bağlanıp yönetilmesi ve insanların güvenle, onurlu, gönüllü bir şekilde vatanlarına dönmesi için bizler de üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"6. Uluslararası Mersin Maratonu'nun kayıtları devam ediyor"

Gündeme ilişkin konuşmalarının ardından 6. Uluslararası Mersin Maratonu'nun duyurusunu yapan Seçer, "Maratonumuz 15 Aralık Pazar günü koşulacak ve 3 ayrı parkurda yapılacak koşularda; 42 kilometre, 10 kilometre ve 3 kilometrelik Halk Koşusu var. 'Rekorlar Şehrinde, Rekorlara Koşuyoruz' sloganıyla bu yıl Uluslararası Mersin Maratonu'nu gerçekleştireceğiz. Kayıtlar 11 Aralık'a kadar devam edecek. Vatandaşlar, 'mbbspor.org' adresinden kayıt olabilirler ve detaylı bilgi edinebilirler" dedi.

Bir meclis üyesinin nüfusun yoğunlaşması sebebiyle sosyal konut talebine yanıt veren Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Sosyal Konut Projesi üzerinde zaten çalışmalarının devam ettiğini aktararak, şu bilgileri verdi:

"Seçim manifestomuzda da Sosyal Konut projesi vardı"

"Sosyal Konut projesi bizim seçim manifestomuzda var. Şu anda Toroslar bölgesinde ve Tarsus'ta yer tespiti için çalışmalar devam ediyor. İlçe belediyeleri ile de projemiz için iş birliği yapıyoruz. Bizim anlık arsa teminimiz kolay olmadığı için konuta imarlı araziler üzerinde konut üretmemiz gerekiyor. Ekonomik olarak ulaşılabilir konutlar üreteceğiz ve kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. İlk etapta bin konutu bitirmek istiyoruz. Konut projesi bütçe gerektiriyor. Konutlarımızın bitmesinin ardından satış ve kira konusunda herhangi bir çalışma henüz gerçekleştirmedik. Bu noktada faiz politikaları da önemli. Faiz politikalarında olumlu gelişmeler yaşanmasını umut ediyoruz. Böylelikle vatandaşların ucuz ev edinebilmeleri adına zorluk yaşamadan finansman bulmaları için bankalarla buluşturabiliriz diye düşünüyoruz."

Mersin'in nazım imar planları hakkında da bilgi veren Seçer, "Akdeniz İlçesi jcinde 1/5000 imar planları bitti. Mezitli ve Yenişehir bitti, Torosların da yüzde 81'lik bölümü bitti. Bu dönemde de Akdeniz'de olan 1/1000'likleri bitiririz" diye konuştu.

"Sokak hayvanları konusunda kentin tüm aktörleriyle başarılı bir kampanya yürütüyoruz"

Silifke bölgesinin özelinde sokak hayvanları ile ilgili sorulan soruya yanıt veren Seçer, "Biz başarılı bir belediyeyiz. Değişen yasa ile beraber Ağustos ayında 'Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den' kampanyasını başlattık. 2024 yılında toplam 896 sokak hayvanını sahiplendirdik. Bu rakımın 407'si kampanya sonrasında sahiplendirdiğimiz hayvan sayısı. Bu demek oluyor ki kampanyamız başarılı olmuş" ifadelerini kullandı.

Seçer, ilçe belediyeleri ve şehrin tüm aktörleriyle beraber başarılı bir kampanya yürüterek popülasyonu kontrol altına aldıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sokaktaki hayvanların çoğu küpeli ama yaşam alanı oluşturarak ve sahiplendirerek durumu kontrol atlına almış olacağız. Bir diğer seçenek uyutmak; biz bu seçeneği istemiyoruz, bu yüzden sahiplendirmeye teşvik ediyoruz. Barınağımızdan hayvan sahiplenenlere; mama, veteriner ve kuaför gibi destekler veriyoruz. Veteriner Hekimler Odası'yla anlaşarak onların da katkısını aldık, vatandaşları da kampanyamıza dahil ettik. Bu sayede kentin tüm aktörlerini kampanyaya dahil etmiş olduk. İlçe belediyelerinin de işin içerisine girmesi ile bu problemi çözebiliriz."