Vali Bozkurt yangında evi zarar gören vatandaşı ziyaret etti

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, eşi Betül Bozkurt ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aslan Kaya ile birlikte vatandaşlarla bir araya gelmeye, talep ve ihtiyaçları yerinde dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Vali Bozkurt, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde evi yangında zarar gören vatandaşı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette yangın sonrası oluşan hasar ve vatandaşın ihtiyaçları hakkında bilgi alan Vali Bozkurt, gerekli destek ve çalışmaların takip edileceğini belirtti. Bozkurt, daha sonra Leylekpınar Mahalle Muhtarlığı ile Abide Mahalle Muhtarlığını ziyaret ederek mahallelerde yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlara ilişkin muhtarlardan bilgi aldı.

YANGINDA EVİ ZARAR GÖREN VATANDAŞA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Vali Önder Bozkurt, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana gelen yangında evi zarar gören vatandaşı ziyaret etti. Eşi Betül Bozkurt ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aslan Kaya'nın da yer aldığı ziyarette, yangından etkilenen vatandaşa geçmiş olsun dilekleri iletildi. Ziyaret sırasında yangının ardından oluşan zarar ve vatandaşın ihtiyaçları hakkında bilgi alındı. Vali Bozkurt, devletin ilgili kurumlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirterek, gerekli destek ve çalışmaların yürütülmesi için sürecin takip edileceğini ifade etti. Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinlemeye önem verdiklerini belirten Bozkurt, özellikle zor zamanlarda kamu kurumlarının hızlı ve koordineli şekilde hareket etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Ziyaret, yangından etkilenen vatandaşın ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve yapılacak çalışmaların ele alınmasıyla devam etti.

MAHALLELERİN İHTİYAÇLARI MUHTARLARLA GÖRÜŞÜLDÜ

Vali Bozkurt, yangın mağduru vatandaşı ziyaretinin ardından Leylekpınar Mahalle Muhtarlığı ile Abide Mahalle Muhtarlığını da ziyaret etti. Muhtarlık ziyaretlerinde mahallelerin genel durumu, vatandaşların talepleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı. Muhtarlarla yapılan görüşmelerde mahallelerdeki ihtiyaçlar, devam eden hizmetler ve çözüm bekleyen konular değerlendirildi. Vali Bozkurt, kamu hizmetlerinin mahallelere daha etkin şekilde ulaştırılması için muhtarlarla iş birliğinin önemli olduğunu belirtti. Ziyaretlerde vatandaş odaklı hizmet anlayışının sürdürüleceği vurgulanırken, mahallelerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde çözüme kavuşturulması için çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

Haber: Servet Arslan