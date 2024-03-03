Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Uzundere ilçesini ziyaret etti

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin ara vermeden sürdürdüğü ilçe ziyaretleri kapsamında son durağı, kurulduğu vadi tabanından dolayı özellikle sonbahar ve kış aylalarında mikro klima iklim özelliğine sahip olan tarıma elverişli ilçesi Uzundere oldu.

Yaşamın iyi olduğu kentlerin dahil edildiği ve ülkemizdeki "cittaslow" ünvanlı 22 ilçeden biri olan Uzundere ziyaretinde Valim Çiftçi'yi Kaymakam Kübra Demirer ve beraberindeki heyet karşıladı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından İlçe Belediyesi, Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünde incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, 1997 yılında Hakkari'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İhsan Erdoğan'ın baba ocağını da ziyaret etmeyi unutmadı. Üniversitede dönem arkadaşı olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in baba evini de ziyaret eden Vali Çiftçi, Bakanımız Sayın Tekin'in anne ve babasının hayır duasını aldı.

Vali Çiftçi'nin Uzundere ziyaretine; İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Yusuf Bozdağ eşlik etti. - ERZURUM