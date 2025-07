Valilik Meydanı\'nda 15 Temmuz anma programı gerçekleştirildi

Eskişehir Valiliği'nde 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin 9'inci yıl dönümü adına anma programı düzenlendi.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı saat 20.00'de Vilayet Meydanı'nda gerçekleşti Tüm halkın davetli olduğu program her yaştan olan vatandaşlardan büyük bir ilgi gördü. Program, 15 Temmuz Belgeseli ve çeşitli şiir ve müzik etkinlikleri ile başladı. Ardından 15 Temmuz adına düzenlenen videolar izletildi ve Mehteran Takımı tarafından konser verildi. Sonrasında ise Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasıyla devam etti. Bu etkinlikler sonrasında ise Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a Sancak Koşusu Sancağı'nın takdimi ardından Vali Aksoy, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Milliyetçi Halk Partisi İl Başkanı İsmail Candemir, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Avukat Taha Baksan, AK Parti MKYK Üyesi Mürsel Çavdar ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan konuşmalarını gerçekleştirdi. Yapılan konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Halka Hitabı" canlı olarak ekranlardan izletildi. Program, Yatsı Ezanı'nın okunmasının ardından ilahiyat grubunun müzik konseri verildi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin konseri sonrasında ise 15 Temmuz Gazisi Mehmet Ayaz'ın sohbeti vatandaşlara aktarıldı. Sohbet sonrasın Eskişehir Gençlik ve Spor Müdürlüğünün çeşitli türkü ve slayt gösterileri izletildi. Program, Halil Neciboğlu konseri sonrasında tüm şehirlerde eş zamanlı okunan 15 Temmuz selası sonrasında sona erdi.

" Türkiye Yüzyılı, daha güçlü bir şekilde inşa edilecektir."

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy program kapsamında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, ihanetle karşılaşan milletin ortaya koyduğu eşsiz dirilişin günüdür. Bugün, sömürgeci güçlere karşı dimdik durarak bağımsızlık iradesini tüm dünyaya haykıran milletin onur ve şeref günüdür. Bir yandan milletimizin sevincini yaşarken, diğer yandan 15 Temmuz'da bu ülke için can veren şehitlerimizin hüznünü tekrar yaşıyoruz. Bugün, dünyada eşine az rastlanır bir sahiplenmenin onur ve gururunu hep birlikte hissediyoruz. Saygıdeğer Eskişehirliler, değerli konuklar, büyük Türk milleti, yaklaşık bin yıldır Anadolu topraklarında verdiği ölüm-kalım mücadelesinde tarihi dönüm noktalarından her zaman başarıyla çıkmış bir millettir. Bu millet, vatanına ve iradesine saldıranları asla bağışlamayacak. Şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde Türk milleti, ilelebet birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam edecektir. Türkiye Yüzyılı, daha güçlü bir şekilde inşa edilecektir. Ülkemizin hızla yükselişini, gelişip büyümesini, bölgemizdeki fark edilen gücünü ve etkinliğini, toplumsal birlik ve bütünlüğümüzü hazmedemeyenler; karanlık güçlerin ve dış mihrakların kirli oyunları, teşebbüsleri ve düzenleri hiçbir zaman bitmeyecektir. Ülkemizin birlik, beraberlik ve bütünlüğünü bozmaya çalışanlar ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, milletimiz ve devletimiz hedeflerinden asla taviz vermeyecektir. Ülkemizin üzerinde oynanan kirli oyunlara ve projelere karşı her zaman uyanık ve dikkatli olmalıyız."

"Milletin direnişini destanlaştırmıştır"

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ise yaptığı konuşmada "15 Temmuz gecesi, milletimiz kanıyla, canıyla bu devletin ve bu ülkenin yegane sahibinin kendisi olduğunu, hür iradesine asla zincir vurdurmayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Her yaştan, her kesimden, her siyasi görüşten insan, bağımsızlık söz konusu olduğunda nasıl tek yürek olabileceğini o gece tüm dünyaya göstermiştir. O karanlık gecede, milletimizin iradesine zincir vurmak isteyen hainler, sokaklarda yükselen özgürlük ve vatan nidaları karşısında çaresiz kalmışlardır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve tarihi çağrısıyla milyonlar korkuya teslim olmadı. Meydanları boş bırakmadı. Tankların, silahların önünde canını siper ederek vatanını savundu. O gece, 253 kahraman vatan evladımız, bu toprağın bağımsızlığı için şehadet şerbetini içerek milletin direnişini destanlaştırmıştır" dedi.

"Kahramanların canı, kanı, gayreti ve fedakarlığı vardır"

Son olarak AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ise yaptığı konuşmada şu kelimeleri kullandı:

"Hainlere meydanları dar eden cesur kadınlardır. Günde beş vakit ezanlarımız gökyüzünü süslüyorsa, minarelerimizden Allahu Ekber nidaları eksik olmuyorsa, bağımsızlığımızın timsali al bayrağımız 780 bin kilometre karenin her karışında gururla dalgalanıyorsa, bu millet geleceğine umut ve güvenle bakabiliyorsa, Türkiye hedefleri ve idealleri doğrultusunda kararlılıkla ilerliyorsa, bunların hepsinin gerisinde ölümü öldüren kahramanların canı, kanı, gayreti ve fedakarlığı vardır. Değerli hemşehrilerim, bugün burada, bir milletin kendi yazdığı en büyük destanlardan birinin yıl dönümünde, hep birlikte bir kez daha haykırmak için toplandık: Unutmadık, unutturmayacağız!" - ESKİŞEHİR