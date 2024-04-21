Van Büyükşehir Belediyesi\'nin Borcu 8 Milyar 801 Milyon TL\'ye Ulaştı

İSHAK KARA
(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan, belediyenin borcunun 2022 yılında 400 milyon lira olduğunu, 1,5 yıl önce Van Valisi Ozan Balcı'nın Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım olarak atanmasıyla birlikte bu borcun 8 milyar 801 milyon 703 liraya yükseldiğini bildirdi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kazandığı Van Büyükşehir Belediyesi'nin ilk Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan başkanlığında yapılan toplantıda, kayyım yönetimi döneminde biriken borçlar açıklandı.
Zeydan, şunları söyledi:
"Van Büyükşehir Belediyesi'nin şu an güncel borcu 8 buçuk katrilyon. Bu borç 2022 yılında 400 trilyon iken son bir buçuk yılda özellikle Valinin değişmesiyle beraber neredeyse 15-16'ya katlanarak 8 buçuk katrilyona ulaşmıştır. Belediyeler halka en yakın hizmet kurumlarıdır. Dolayısıyla yol, kanalizasyon, içme suyu, artıma suları, çevre, park ve bahçe gibi bu asli hizmetler dururken kayyım döneminde aslında Milli Eğitim Bakanı'nın yapması gereken, Çevre ve İklim Bakanı'nın yapması gereken faaliyetleri maalesef belediye üzerinden yapmışlar ve büyük bir külfet oluşturmuşlar. Fakat bütün bunlar Van Belediyesi'ni kendi personeline maaş ödemeyecek bir borç altına sokmuştur. üzerinden yapılmış. Elbette ki bunun için İçişleri Bakanlığından müfettiş taleplerimiz olacak. ve böyle belediyeyi asli görevini yapamaz hale getiren, bu milletin hakkını başka kuramlara, yandaşlarına peşkeş çeken, yüksek faizlerle kredi çekenler hakkında da hukuki anlamda ne gerekiyorsa yapacağız."
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN BORÇ DURUMU
- Türkiye Vakıflar Bankası: 1.842.114.230 TL
-Türkiye Ziraat Bankası: 652.566.393 TL
-Türkiye Halk Bankası: 2.138.739.369 TL
-Deniz Bank: 422.653.818 TL
- İller Bankası: 374.447.307 TL
-Van Vergi Dairesi: 101.537.243 TL
-Müteahhit firmalar ve şirketler: 434.917.251 TL
- Sosyal Güvenlik Kurumu: 156.856.046 TL
-Alınan teminat ve emanet hesabı: 405.114 TL
- Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Payı: 21.393.05 TL
-Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği: 29.008.725 TL
-VASKİ: 2.418.969.692 TL
-Belvan Ulaşım (Belediye ait şirket) 138.000.000 TL
Toplam: 8 milyar 801 milyon 703 bin 212 TL
Son Dakika › Yerel › Van Büyükşehir Belediyesi'nin Borcu 8 Milyar 801 Milyon TL'ye Ulaştı - Son Dakika
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