Van'da 3. Akdamar Badem Çiçeği Festivali Yapılacak

(VAN) - Van'ın sembollerinin başında yer alan Akdamar Adası, 19- 20 Nisan günlerinde Badem Çiçeği Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, "Van'ın her şeyiyle farklı olan, bütün florası ve faunası ile Türkiye'nin diğer kentlerinden ayrılan, farklılıklarıyla ön plana çıkan bir kent. Böylesi bir kentin elbette ayırt edici özellikleri var ve bu ayırt edici özelliklerinden bir tanesi de takdir edersiniz ki Anadolu'da ilk açan bademlerin bizim coğrafyamızda olmasıdır" dedi.

Van Valiliği öncülüğünde çok sayıda kurumun desteği ile organize edilen Badem Çiçeği Festivali'nin lansmanı Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı. Van Büyükşehir Belediyesi, Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED), Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), Van Gölü Havzası Turizm Derneği (VAHATUDER), Elite Wrold ve TARIRIA'nın destekleriyle yapılacak 3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali 2 gün sürecek.

Cumartesi günü Akdamar Adası'nda yapılacak olan etkinliklerle başlayacak Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

"Anadolu'da ilk açan bademler bizim coğrafyamızdadır"

Lansman toplantısında konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, şunları söyledi:

"Van'ın her şeyiyle farklı olan, bütün florası ve faunası ile Türkiye'nin diğer kentlerinden ayrılan, farklılıklarıyla ön plana çıkan bir kent. Yaklaşık 20 bin yıldır insanlar burayı kendilerine bir yaşam alanı olarak seçmişler. Böylesi bir kentin elbette ayırt edici özellikleri var ve bu ayırt edici özelliklerinden bir tanesi de takdir edersiniz ki Anadolu'da ilk açan bademlerin bizim coğrafyamızda olmasıdır. Tabi ilginçtir, denizden bin 750 metrekare yükseklikte erken badem çiçeklerinin mitolojik bir karşılığı da var. Dolayısıyla bademin gerçekten insanın kültürel ve ruhsal dünyasında önemli bir yeri var. Akdamar Adası'nda da bu festivalin gerçekleştirilecek olmasının da ayrı manevi bir tarafı var. Önemli bir tapınağın, manastırının olduğu bir adamız var. Dünyaca ünlü bir ada. O adada da badem çiçekleri yılın belli bir dönemlerinde, kısa da olsa, bütün sıcaklığıyla, bütün renkleriyle dünyaya bir görsel şölen sunuyor. Bizler de Vanlılar olarak, Van şehri olarak Van Valiliğimiz öncülüğünde ve değerli katılımcıların, paydaşların, sponsorların desteğiyle bunu dünyaya tanıtmaya ve farkındalığı üst düzeye taşımanın gayreti içerisinde olacağız. 19-20 Nisan'da gerçekleşecek Akdamar Badem Çiçeği Festivali'ne ev sahipliği yapmaktan, lansman toplantısının odamızda gerçekleştiriliyor olmasından duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum."

"Akdamar, badem çiçekleriyle adeta bir tabloya dönüşmekte"

Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin ise şu ifadelere yer verdi:

"Şehrimizin göz bebeği eşsiz doğal ve kültürel miraslarımızdan biri olan Akdamar Adasında bu yıl 3'üncüsünü düzenleyeceğiz. Her yıl baharın gelişi ile birlikte Akdamar Aadası badem çiçekleriyle adeta bir tabloya dönüşmekte bu eşsiz güzellik aynı zamanda Van'ın kültürel zenginliğin turizm potansiyelinin doğa ile kurduğu derin bir bağında göstergesidir. Festival sadece bir görsel şölen sunmakla kalmıyor Van'ın tarihi, kültürel ve doğal değerlerini ülkemize ve dünyaya tanıtmak adına büyük bir fırsat sunuyor. Aynı zamanda bu festival yerel sanatçılarımızın ve yöresel lezzetlerimizin tanıtıldığı önemli bir kültür etkinliğine de dönüşmüş durumdadır."

Van Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin ise "3'üncüsünü yapacağımız Van Akdamar Badem Çiçeği Festivali vesilesiyle bir aradayız. Festivaller şehirler için önemli prestij etkinliklerdir. Festivaller insanları, şehirleri, birbirleriyle hem bölge illeriyle hatta diğer ülke vatandaşlarıyla bir araya getiren kaynaşmalarını sağlayan çeşitli ekonomik ve kültürel geçişlerin olduğu etkinliklerdir. Turizmi ciddi manada besler. Benim nazarımda en önemlisi şehrin doğal güzelliklerini tarihi, sanatsal ve kültürel zenginliklerini hem yansıtır hem de öğeleri besler" dedi.