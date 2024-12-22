Van'da Gençlik Çalıştayı'na 5800 Başvuru - Son Dakika
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Van'da Gençlik Çalıştayı'na 5800 Başvuru

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Van'da düzenlenen Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı'na 5800 rekor başvuru yapıldı.

22.12.2024 15:19
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Vanlı gençlerden çalıştaya rekor başvuru

Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayına 5 bin 800 başvuru yapıldı

VAN - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayına Van'dan 5 bin 800 başvuru yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Van'da da başladı. İpekyolu Gençlik Merkezine düzenlenen çalıştaya Van Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ve gençler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını yapan Van Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin, 11 başlık altında yürütülecek olan çalıştaya Van'da rekor bir başvurunun yapıldığını belirterek, "Önemli başlıklar altında bir çalıştay yürütüyoruz. Bunun için bir aradayız. Türkiye çapında 5 bin 800 başvuruyla Van'ımız birinci sırada çalışacak. Öncelikle tüm gençlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Van Valisi Ozan Balcı'nın liderliğinde devletin tüm imkanları kullanılarak, gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimine katkı sunulması noktasında Van'da spor salonu, yüzme havuzları gibi birçok sportif tesis inşa edildiğine dikkat çeken Gültekin, "Bu tesislerde profesyonel hocalarımızla birlikte birçok branşta sportif faaliyetler yürütülüyor. Yine bunun yanında akademik ve entelektüel gelişiminize katkı sunması adına ilimizde birçok kütüphane ve kültür merkezi kurularak, bu kütüphanelere ve kültür merkezlerine gerçekten Türkiye'de benzeri görülmeyecek sayıda kitap ve eğitim materyali desteği sunuldu. Dolayısıyla bu sayın valimizin gençleri, Van'ımızın geleceğini ve ülkemizin geleceği olan gençleri ne kadar önemsediğinin bir göstergesidir. Bu anlamda bizler elimizden geldiği kadar sizleri desteklemek için tüm çalışmaları yürütüyoruz. Bu anlamda sizden bugün ve uzun vadede iki istirhamım olacak. Birincisi bu çalıştayda fikirlerinizi çekinmeden, valilik olarak eksik kaldığımız daha fazla yapmamız gereken hususlar varsa bunu bu çalışmayla veya daha farklı sizlerin fikirlerini, projelerini, bu çalıştayda yansıtmanızı istirham ediyoruz. İkincisi Van'da sportif veya akademik entelektüel anlamda size sunulan imkanları sonuna kadar kullanmanızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve dünyanın çok önemli bir süreçten geçtiğine vurgu yapan Gültekin, "Gerçekten çok büyük dönüşümlerin yaşandığı bir zaman dilimindeyiz. Bu zaman diliminde bilgiye ulaşmanın kolay ama bilgiyi kullanmanın zor olduğu bir dönemdeyiz. Onun için sizlerden hem devletimizin, valiliğimizin size sunduğu tüm imkanları hem de sizin şahsi olarak bulabildiğiniz tüm imkanları kullanarak kendinize değer katmanızı ve dolayısıyla da Van'ımızın ve ülkemizin geleceğine değer katmanızı bekliyoruz. Kendinize değer katmadan ne çevrenize, ne ilinize, ne de ülkemizin geleceğine katkı sağlayamazsınız. Kendinizden ödün vermeden, fedakarlık yapmadan, çalışmadan, çaba harcamadan kendinize de Vanımıza da, ülkemize de bir katkı sunamazsınız. Onun için sizlerden öncelikle bütün bu imkanları kullanarak kendinize katkı sağlamanızı istirham ediyorum" diye konuştu.

81 ilde yapılan çalıştayın önemli olduğunu belirten Gültekin, "İnşallah bugün rekor bir katılımla yürüttüğümüz bu çalışmadan Vanımız ve ülkemiz için önemli fikirler, önemli projeler çıkar. Ümit ediyorum ki, geleceğimiz için önemli ve güzel çalışmalar sergilemiş oluruz. Ben bu minvalde bir kez daha önce rekor düzeylere katılım sağladıkları için gençlerimize, bu ortamın sağlanması için katkı sunan üniversitemize, il milli eğitim müdürlüğümüze, diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızdaki tüm çalışanlarımıza ve kıymetli basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir ise yaptığı kısa konuşmasında çalıştayın 11 atölyede gerçekleştirileceğini ifade ederek, Türkiye'nin geleceğine dair önemli bir adımı attıklarını söyledi. Çalıştayda yer alan 11 temel başlığa değinen Özdemir, "Afet Yönetimi ve Dayanıklık, Bilim ve Teknoloji, Çevre ve İklim, Değerler, Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme, Gençlik Bilgilendirmesi, Gençlik Sağlığı, İstihdam ve Girişimcilik, Katılım ve Sivil Toplum, Sosyal Kapsayıcılık ve Uluslararası Gençlik Çalışmaları' adı altındaki 11 atölyede, moderatörler eşliğinde gençlerimiz katıldıkları atölye konusu ile ilgili görüşlerini istedikleri gibi belirtebileceklerdir. Bakanlığımızın amacı, bu çalışmalar ile farklı sosyal, ekonomik, kültürel değerleri olan gençlerimizi bir araya getirip görüşlerini rahatlıkla ve açıkça dile getirmelerini sağlayarak ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin gençlik politikasını belirlemektir. Tabi gençlik, gelecek demektir. Gençlerimizin fikirleri ve görüşleri ile gençlik politikasını belirlerken geleceğimizi de şekillendireceğiz" şeklinde konuştu

Program 11 atölyede yapılan çalıştay ile devam etti.

Van\'da Gençlik Çalıştayı\'na 5800 Başvuru
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van'da Gençlik Çalıştayı'na 5800 Başvuru - Son Dakika

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