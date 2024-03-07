Van'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Van'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Vadi Doğa Sporları Kulübü Nas-Sar Arama Kurtarma ekibi, Van'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Ekipler, Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilere deprem öncesi, deprem esnasında ve deprem sonrasında yapılacakları anlattıktan sonra okul tahliye tatbikatını gerçekleştirdi. Başkan Ömer Demez, 4 katlı okulu 98 saniyede tamamı güvenli bir şekilde tahliye ettiklerini belirtti.

07.03.2024 09:23  Güncelleme: 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

VAN - Vadi Doğa Sporları Kulübü Nas-Sar Arama Kurtarma ekibi, liseli öğrenciler ile birlikte gerçeği aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

"1-7 Mart Deprem Haftası" tüm ülkede olduğu gibi Van'da da çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede ilde yaşanabilecek afet ve acil durumlara daha hızlı etkili müdahale edilmesini sağlamak amacıyla Vadi Doğa Sporları Kulübü Nas-Sar Arama Kurtarma ekibi kentteki arama kurtarma ekipleriyle beraber deprem tatbikatı gerçekleştirdi. 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem ve 6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki depremde görev alarak bir çok vatandaşı enkazdan sağ olarak kurtaran Vadi Doğa Sporları Kulübü Nas-Sar Arama Kurtarma ekibi, Van'da da bir çok arama kurtarma çalışmalarına katılarak başarı sağladı. Nas-Sar Arama Kurtarma ekibi "1-7 Mart Deprem Haftası" nedeniyle Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçeği aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Ekipler, ilk önce öğretmen ve öğrencilere deprem öncesi, deprem esnasında ve deprem sonrasında yapılacaklar anlattıktan sonra okul tahliye tatbikatını gerçekleştirildi.

"4 katlı olan okulu 98 saniyede tamamı güvenli bir şekilde tahliye ettik"

"1-7 Mart Deprem Haftası" nedeniyle okul tahliye tatbikatını gerçekleştirdiklerini ifade eden Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Van'ın Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başarılı bir deprem tatbikatı gerçekleştirdik. Okul idaresi, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ediyoruz. Çok başarılı bir tatbikat oldu. Tatbikatta öncesi, deprem anı ve deprem sonrası öğrenciler bilgilendirildi. Nas-Sar Arama Kurtarma ekibi olarak okulun tahliye tatbikatını öğrenciler ve okul öğretmenleri ile beraber başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bu tatbikatların sürekli yapılması afet özellikle deprem bilinci yaymak gerekir. Farklı farkındalık ortaya koymak gerekmektedir. Başta Van AFAD İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü camiası ve okul müdürümüz, okul yöneticileri, öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür ederiz. Herkesin uyum sağlaması çok önemliydi. Herkes kendine düşen görevi özveriyle yerine getirdi. Bir kez daha herkese teşekkür ediyoruz. Nas-Sar Arama Kurtarma ekibi olarak 4 katlı olan okulu 98 saniyede tamamı güvenli bir şekilde tahliye ettik" dedi.

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Edremit, Van, Güvenlik, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:25 20 yaşındaki genç inekleri sağmak isterken elektrik akımına kapılarak can verdi 20 yaşındaki genç inekleri sağmak isterken elektrik akımına kapılarak can verdi
08:50 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza Seferler durduruldu, istasyonlarda kalabalık oluştu Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Seferler durduruldu, istasyonlarda kalabalık oluştu
08:40 AK Parti şikayet dilekçesi vermişti CHP’nin adayı Çerçioğlu’nun afişleri YSK kararıyla kaldırıldı AK Parti şikayet dilekçesi vermişti! CHP'nin adayı Çerçioğlu'nun afişleri YSK kararıyla kaldırıldı
00:17 Merkez Bankası’ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
23:50 Adalet Bakanı Tunç: Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıyoruz, süreç başladı Adalet Bakanı Tunç: Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıyoruz, süreç başladı
09:35 Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ve Real Madrid çeyrek finale yükseldi Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve Real Madrid çeyrek finale yükseldi
09:31 Miting sırasında Erdoğan’ı kızdıran talep: Ya tamam ver ver, onlar benim memurlarım ver Miting sırasında Erdoğan'ı kızdıran talep: Ya tamam ver ver, onlar benim memurlarım ver
09:11 Ünlü banka dolar tahminini yükseltti Ünlü banka dolar tahminini yükseltti
08:50 Melis Sezen, yeni proje öncesi imajını değiştirdi Melis Sezen, yeni proje öncesi imajını değiştirdi
08:18 Hırsızlık için evine girdiği kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü Hırsızlık için evine girdiği kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü
08:11 Süleler organize suç örgütü çökertildi Elebaşı dahil 9 şüpheli gözaltına alındı Süleler organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı dahil 9 şüpheli gözaltına alındı
07:56 Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, üçüncü kez ameliyat oldu Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, üçüncü kez ameliyat oldu
02:55 Ailesinin yaşadığı daireyi benzin döküp ateşe verdi Ailesinin yaşadığı daireyi benzin döküp ateşe verdi
23:48 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Cumhurbaşkanı adayı olsaydım kazanacağımı düşünüyorum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Cumhurbaşkanı adayı olsaydım kazanacağımı düşünüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 10:14:06. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement