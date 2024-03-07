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Van'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

VAN - Vadi Doğa Sporları Kulübü Nas-Sar Arama Kurtarma ekibi, liseli öğrenciler ile birlikte gerçeği aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

"1-7 Mart Deprem Haftası" tüm ülkede olduğu gibi Van'da da çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede ilde yaşanabilecek afet ve acil durumlara daha hızlı etkili müdahale edilmesini sağlamak amacıyla Vadi Doğa Sporları Kulübü Nas-Sar Arama Kurtarma ekibi kentteki arama kurtarma ekipleriyle beraber deprem tatbikatı gerçekleştirdi. 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem ve 6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki depremde görev alarak bir çok vatandaşı enkazdan sağ olarak kurtaran Vadi Doğa Sporları Kulübü Nas-Sar Arama Kurtarma ekibi, Van'da da bir çok arama kurtarma çalışmalarına katılarak başarı sağladı. Nas-Sar Arama Kurtarma ekibi "1-7 Mart Deprem Haftası" nedeniyle Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçeği aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Ekipler, ilk önce öğretmen ve öğrencilere deprem öncesi, deprem esnasında ve deprem sonrasında yapılacaklar anlattıktan sonra okul tahliye tatbikatını gerçekleştirildi.

"4 katlı olan okulu 98 saniyede tamamı güvenli bir şekilde tahliye ettik"

"1-7 Mart Deprem Haftası" nedeniyle okul tahliye tatbikatını gerçekleştirdiklerini ifade eden Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Van'ın Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başarılı bir deprem tatbikatı gerçekleştirdik. Okul idaresi, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ediyoruz. Çok başarılı bir tatbikat oldu. Tatbikatta öncesi, deprem anı ve deprem sonrası öğrenciler bilgilendirildi. Nas-Sar Arama Kurtarma ekibi olarak okulun tahliye tatbikatını öğrenciler ve okul öğretmenleri ile beraber başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bu tatbikatların sürekli yapılması afet özellikle deprem bilinci yaymak gerekir. Farklı farkındalık ortaya koymak gerekmektedir. Başta Van AFAD İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü camiası ve okul müdürümüz, okul yöneticileri, öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür ederiz. Herkesin uyum sağlaması çok önemliydi. Herkes kendine düşen görevi özveriyle yerine getirdi. Bir kez daha herkese teşekkür ediyoruz. Nas-Sar Arama Kurtarma ekibi olarak 4 katlı olan okulu 98 saniyede tamamı güvenli bir şekilde tahliye ettik" dedi.