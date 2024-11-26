Van'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika
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Van'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş Düzenlendi

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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Van'da düzenlenen yürüyüşe çok sayıda kadın katıldı. DEM Parti Kadın Meclisi temsilcileri ve yerel yöneticilerin de yer aldığı etkinlikte kadınlar, şiddete karşı tepkilerini dile getirdi.

26.11.2024 01:14  Güncelleme: 01:38
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(VAN) - Van'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yürüyüşe çok sayıda katılım sağlandı.

Yürüyüşe, DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Neslihan Şedal, Barış Anneleri Meclisi üyeleri, kentteki ilçe belediye eşbaşkanları ve meclis üyelerinin yanı sıra çok sayıda kadın katıldı.

Bir avm önünde bir araya gelen kadınlar, Kent Meydanı'na yürüdü. "Öldürdüğün Kadın Öldürdüğün Yaşamdır" dövizi taşıyan kadınlar, sık sık "Jin, jiyan, azadi" sloganları attı.

DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün 25 Kasım kadına yönelik şiddete mücadele gününde Van'da direnen kadınlarla birlikte bir aradayız. 64 yıldır kadınlar meydanlarda sokaklarda alanlarda, erkek devlet şiddetini teşir etmeye devam ediyor. bugün 25 kasımda Amed'den Van'a, Hakkari'den İstanbul'a Ülkenin dört bir yanında kadınlarlar isyan ediyor. Bu hükümetin kadın düşman politikalarına karşı isyan ediyor. bu toplumda yükselen cinsiyetçiliğe karşı isyan ediyor. bu ülkede kendisine oluşturmaya çalışılan sermayenin sömürü düzenine karşı isyan ediyor. ve Dünya'da şuan herkes bir anda bu ülkelerin bu şekilde yönetilme krizine karşı erkek eğemenliğine karşı kadınlar sokaklarda, meydanlarda şiddetin her halini teşhir ediyor.

"Kayyum atamaları ve kadın..."

Sadece 22 yıllık AKP iktidarının kadın politikaları, ne yazık ki kadınları inkar etmek üzerine kurulmuştur. ve diyoruz ki bizim bir kimliğimiz var ve kadın kimliğimiz özgür kadın kimliği üzerine kuruludur. Bizler irade sahibiyiz, nasıl seçme hakkımız varsa,  seçilme hakkımız da var. Eğer bugün kayyum atamalarıyla kadınların seçme hakkı var deyip seçilme hakkı yok diyorsanız siz o zaman kadınlara 'siz kendinizi yönetemezsiniz' diyorsunuz. Eğer bugün kürtlere seçme hakkınız var ama seçilme hakkınız yok diyorsanız bugün siz kürtlere kendi kendinizi yönetemezsiniz diyorsunuz. işte tamda budur erkek egemen sistem dediğimiz. İşte egemen ulus devlet aklının halklara ve kadınlara nasıl bir gelecek ve yaşam vadettiği budur. Savaşın hedefinde kadınlar vardır. sadece geçen yıl BM raporuna göre her 10 dakikada bir kadın katledildi. bu katliamlar bir kırım politikası haline geliyor. işte bu yüzden savaş politikalarından vazgeçin derken aslında kadınların çocukların şiddetin hedefi haline gelmesinden vazgeçin diye uğraşıyoruz. şavaşın olduğu yerde özgürlük ve eşitlik olmaz. savaşın olduğu yerde şiddetten kurtuluşta olmaz. O yönüyle daha çok barış diyeceğiz."

Van\'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş Düzenlendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Van'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika

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