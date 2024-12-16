Van Kent Konseyi Eş Başkanı'nın Gözaltına Alınmasına Tepkiler - Son Dakika
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Van Kent Konseyi Eş Başkanı'nın Gözaltına Alınmasına Tepkiler

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Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Van Kent Konseyi ve Emek Platformu, gözaltına alınan Fikret Doğan ve Harun Okay için açıklama yaptı. Fikret Doğan, Van'da toplumsal sinerji yaratan Kent Konseyi'nin eş başkanı olarak, gözaltılara karşı çıkılıyor ve hukuksuzlukların sona erdirilmesi talep ediliyor.

16.12.2024 14:03  Güncelleme: 16:00
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(VAN) - Fikret Doğan ve Harun Okay'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Van Şubesi Eş Başkanı Murat Özçiçek, "Van Kent Konseyi, kurulduğu 26 Kasım tarihinden bu yana kentte ciddi bir sinerji yaratmış, Van halkına umut olmuştur. Ancak yapılan operasyonla oluşan bu sinerji ve umut ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır" dedi.

Van Emek ve Demokrasi Platformu ve Van Kent Konseyi, önceki dönem Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Eş Başkanı Harun Okay ve önceki dönem Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Eş Başkanı Fikret Doğan'ın gözaltına alınmasına, basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Açıklamaya, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan, Neslihan Şedal, DEM Parti İl Eş Başkanı Veysi Dilekçe, Van Emek Platformu, Kent Konseyi üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı. Açıklamayı okuyan ÖHD Van Şubesi Eş Başkanı Murat Özçiçek, şunları söyledi:

"Van'da 13 Aralık Cuma günü yapılan ev baskınlarında Kent Konseyi Eş Başkanı Fikret Doğan ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Van eski İl Eşbaşkanı Harun Okay ile farklı illerden birçok siyasetçi gözaltına alınmıştır. Birçok kentte eş zamanlı yapılan operasyonun gözaltı gerekçesinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yerine kayyum atanan tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in dosyası ile bağlantılı olduğu belirtilmiş ve gözaltına alınan siyasetçiler İstanbul'a götürülmüşlerdir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan Fikret Doğan, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 8 yıllık kayyum gaspından sonra Van'da bulunan tüm toplum dinamiklerinin ortak kararı ile kurulan Kent Konseyi'nin eş başkanıdır. Bilindiği üzere Van Kent Konseyi, kurulduğu 26 Kasım tarihinden bu yana kentte ciddi bir sinerji yaratmış, Van halkına umut olmuştur. Ancak yapılan operasyonla oluşan bu sinerji ve umut ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Eş Başkan Doğan, yıllarını siyaset alanında halka hizmet etmek üzere adamış, son olarak Kent Konseyi Eş Başkanı olarak da bu hizmeti sürdürme çabası içerisinde olmuştur. Bu nedenle Eş Başkan Doğan'ın gözaltına alınmasını aynı zamanda bu kente yönelik kazanımları ortadan kaldırma girişimi olarak görmek gerekmektedir. Kentin toplumsal tüm sorunlarına dair, ortak bir akıl ile çözüm üretme ve alternatif oluşturma adına kentin tüm dinamiklerinin yoğun talebi ve çalışmalarıyla uzun bir aradan sonra oluşturulan Kent Konseyi'nin pratik sahada çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi adına Eş Başkan Doğan'ın bir an öce serbest bırakılması gerekmektedir.

"Hukuk dışı saldırı ve gözaltılara maruz kalması kabul edilemez"

AKP iktidarı bir yandan barıştan söz ederken diğer yandan hukuk dışı yargılamalara, kayyum atamalarına devam etmektedir. İktidarın bu yaklaşımı, toplumsal barışı tehdit etmektedir. Van'da ve ülke genelinde demokratik bir şekilde toplumsal barış için mücadele etmiş kişilerin kriminalize edilmesi, hukuk dışı saldırı ve gözaltılara maruz kalması kabul edilemez. Fikret Doğan ve Harun Okay şahsında, yapılan tüm gözaltıların toplumu kutuplaştırmaya, ülkede yaşanan hukuk ve siyaset krizini derinleştirmeye hizmet ettiğini ifade ediyoruz.

AKP iktidarının bu gözaltı ve kumpas davalarının hukuki bir dayanağı ve temeli yoktur. Arkadaşlarımızın tüm faaliyetleri siyasi parti faaliyetleri kapsamında yapılan şeffaf etkinliklerdir.  Kent konseyi eş başkanımız ve il eş başkanımız hakkında hukuk dışı iddialar ile yaratılan yargı oyunları kapsamında sürdürülen hukuksuzluklar derhal sona erdirilmelidir. Fikret Doğan ve Harun Okay başta olmak üzere bu siyasi kumpas gözaltıları kapsamında alıkonulan tüm arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Van Kent Konseyi Eş Başkanı'nın Gözaltına Alınmasına Tepkiler - Son Dakika

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