Kepez Belediyesi, Varsak Kent Meydanı düzenlemesiyle ilçe sakinlerine hizmet sunuyor

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Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, eser belediyeciliğinin bir projesi daha ilçe sakinleriyle buluşuyor. İçerisinde taş mimariden millet kıraathanesi ile 80 adet çınar ağacının bulunduğu Varsak kent meydanı düzenlemesinin yapımında sona gelindi.

Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Varsak semtine değer kazandıran kalıcı yatırımlarını kent meydanı düzenlemesiyle taçlandırıyor. Çevresinde Adnan Menderes Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu, kreş, güreş sahası, spor salonu, Hamza Taş Bulvarı ve Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi gibi eserlerin yapıldığı eski belediye binasının bahçesi millet kıraathaneli meydan oluyor.

"Beeldiye bahçesine meydan projesi"

Meydan düzenlemesi, 1973'te belediye olan ve büyükşehir yasası ile 2009 mahalli idareler seçiminden sonra Kepez Belediyesi ile birleştirilen Varsak Belediyesi'nin bahçesine yapılıyor. Kepez Belediyesi, eski Varsak Belediye binası ile sosyal tesislerin bulunduğu ve uzun yıllar atıl halde kalan 5 bin metrekarelik alanı, ilk olarak 2013'te yeşil alan düzenlemişti. Bahçe içerisinde yer alan ve eski Varsak Belediyesi tarafından düğün salonu olarak yapılan ancak çürümeye terk edilen bina da, 2012'de gerçekleştirilen tadilat çalışmasıyla 150 kişilik butik kültür merkezine dönüştürüldü. Belediye Meclisi kararıyla salona Türk edebiyatının usta ismi, şair ve yazar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın isminin verildi.

"Varsak'a Millet Kıraathanesi"

Kepez Belediyesi, bölge sakinlerinin buluşma ve dinlenme noktası olan eski belediye bahçesini, içerisinde millet kıraathanesinin olduğu butik bir kent meydanı projesiyle yeniden düzenleme kararı aldı. Proje bünyesinde, bahçede yer alan yapı ve hizmet ömrünü tamamlayan belediye hizmet binası ile sosyal tesis yıkılarak kaldırıldı Yüklenici firma tarafından geçtiğimiz aylarda yapımına başlanılan meydan projesinin merkezinde taş mimarideki millet kıraathanesi bulunuyor.

"Kıraathaneye düğmeli ev tasarımı"

Bölge sakinlerine çınar ağaçlarının gölgesinde demli bir çay eşliğinde kitap, gazete okuma ve sohbet etme imkanı sunacak olan taş kıraathane Akseki Düğmeli Evler ile Selçuklu mimarisinde tasarlandı. Mimari tasarımıyla ziyaretçilerini geçmişi götürecek olan kıraathanenin duvarları, Mimar Sinan'ın memleketi Kayseri'den gelen taş ustaları tarafından doğal taşla örüldü. Yapımı tamamlanan millet kıraathanesinin 200 metrekare kullanım alanı bulunuyor. Taş kıraathanenin 900 metrekare olan bahçesinin zeminin kaplamasında ise traverten taş kullanıldı.

"Ağaçlar korundu"

Meydan düzenlemesinde, eski Varsak Belediyesinin hatırası olan 80'e yakın çıkar ağacı ile diğer ağaların tamamı korunurken, 2013'te yapılan fıskiyeli havuz da bahçeyi güzelleştirmeye devam edecek.

Proje kapsamında millet kıraathanesi dışında kalan bölümler çimlendirecek ve çeşitli süs bitkileri dikilecek.

Meydanda, oturma mobilyaları, yürüyüş yolları, açık hava spor aletleri ile ve çocuk oyun parkı da olacak.

"Yakında açılıyor"

Taş kıraathanenin yapımının tamamlandığını, peyzaj çalışmasında sona gelindiğini belirten Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, Varsak Kent Meydanı'nın önümüzdeki günlerde hizmete açılacağını dile getirdiler. Yıkımı yapılan binada yer alan belediye vezneleri, Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde hizmet vermeye devam ediyor. Bahçede bulunan otomatik para ödeme makineleri de (ATM) meydan düzenlemesi tamamlandıktan sonra alanda yerini alacak. Varsak meydan düzenlemesi, Hamza Taş Bulvarı ile Cumhuriyet Caddesi arasında eski belediye bahçesinde gerçekleştiriliyor. Bu alanın çevresinde cami, mezarlık, okullar, kültür merkezi ve bulvar yollar bulunuyor. Bu bakımdan kent meydanı düzenlemesi bölgenin sosyal aktivite, dinlenme, buluşma ihtiyacına cevap vermesi adına önemli bir yatırım olacak.

" Varsak'a değer katacak"

Başkan Hakan Tütüncü de, meydan düzenlemesiyle eski Varsak Belediyesi'nin nice hatıralarının olduğu bahçesini geleceğe taşıdıklarını söyledi. Meydan projesinin Varsak semtinin değerine değer katacağına işaret eden Başkan Tütüncü, "Projenin yapımında Varsak Belediyesinin hatırası olan çınar ağaçlarına da sahip çıkıyoruz. Varsaklı hemşehrilemiz, bu çınar ağaçlarının gölgesinde, millet kıraathanelerinde güzel bir vakti, sohbeti paylaşmaya devam edecekler." açıklamasını yaptı.

Kepez Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projesi olan Millet Kıraathanesi'ni önceki yıllarda Kepez Kent Meydanı'nda açmıştı. Yeni Mahalle'deki 47 bin metrekare büyüklüğündeki Kepez Kent Meydanı içerisindeki 180 metrekarelik bina Millet Kıraathanesi'ne dönüştürülmüştü. - ANTALYA