Yalova'da Dev Deprem Tatbikatı - Son Dakika
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Yalova'da Dev Deprem Tatbikatı

Yalova\'da Dev Deprem Tatbikatı

Yalova'da 6 ilden 726 personelin katılımıyla büyük bir deprem tatbikatı yapıldı.

05.01.2025 15:19
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Yalova'da 6 ilden bine yakın katılımcıyla dev bir deprem tatbikat gerçekleştirildi. Eski valilik binası enkazında yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Yalova'da gerçekleştirilen tatbikata İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'dan ekipler katıldı. Tatbikat alanı olarak ise yeniden yapımı için yıkılan fakat tatbikat için bekletilen eski valilik ve emniyet binalarının enkazları kullanıldı. Deprem senaryosu gereği Yalova merkezli 7,2 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de büyük yıkıma yol açtı. 350'si arama kurtarmada görevli olmak üzere toplam 726 personel sevk edildi. Ekipler enkaz altındaki 102 kişiye ulaşmaya çalıştı. Gün boyu süren tatbikatta ekipler enkazdan 90 kişi yaralı olarak çıkardı. Çalışmalarda ise 12 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Vali Hülya Kaya, tatbikatlarla risklerin azaltılmasını hedeflediklerini belirterek, "Tatbikatlarımız ne kadar başarılı olursa olsun şunu biliyoruz ki eğer riskimizi azaltmazsak çok sevdiklerimizi kaybedebiliriz. Dolayısıyla daha deprem gelmeden kentsel dönüşümle binalarımızı yenilemeyle ilgili adımları atmalıyız. Mevcut bir depremde çevremizdeki illerin de hasar gördüğü bir durumda Yalova'nın ne kadar zor bir durumda kalacağını 1999'da çok iyi müşahede etmiş bulunduk zaten. Bundan sonraki süreçte de biz AFAD olarak ekiplerimizle birlikte sık sık bu tatbikatları yapacağız ve özellikle depreme hazırlıkla, risk azaltmayla ilgili uyarılarımızı yenileceğiz" diye konuştu.

AFAD Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Gökhan Yılmaz ise, "Bu tür tatbikatlar bizim hazırlık kapasitemizi afet anında etkin ve hızlı müdahale kapasitemizi arttıran çalışmalar. Kurumların böyle durumlarda hızlı refleks gösterme kabiliyetlerini arttırıyor. Böyle çalışmaların devamlılığını arzu ediyoruz. Geliştirdiğimiz, yetiştirdiğimiz arama kurtarma ekiplerimizle sürekli müdahale kapasitemizi arttırıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Kaya bölgedeki ekipleri ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tatbikat bu gece 23.00'a kadar devam edecek. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalova'da Dev Deprem Tatbikatı - Son Dakika

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