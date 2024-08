İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yangından Etkilenen Üreticilere Su Yardımı Yaptı

Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Doğançay'da ağaçlarını yangından kurtaran üreticilerin bahçelerine can suyu oldu. Yangın nedeniyle tarımsal sulama sistemi yok olan bölgede, bahçelerin kurumaması için bir günde mahalleye 14 su tankı ve 276 ton su gönderildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yamanlar Dağı yangınından en çok etkilenen tarımsal alanlarda başlattığı seferberliğe devam ediyor. Yangından en çok etkilenen Bayraklı'nın Doğançay Mahallesi'nde üreticinin su talebine acil çözüm getirildi. Bölgede çok sayıda bahçenin kurtarılmasına rağmen sulama göletinden gelen su borularının yanması nedeniyle ekili alanların kuruma tehlikesi altında kaldığı tespit edildi. Birçok üreticinin gelir kaynağı olan yeşil alanların kurtarılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi, bahçelerinde havuzu olan üreticilere tankerlerle su tedariki yaptı. Su depolama imkanı olmayan, depoları yanan üreticilere ise hızlı bir şekilde su tankı gönderilerek sulama imkanı oluşturuldu. Bir günde bölgeye 14 su tankı ve 276 ton su taşındı. Ekipler, sulama sistemi faaliyete geçene kadar bölgeye su tedarik etmeye devam edecek.

"Her metrekare alan çok değerli, her ürün önemli"

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ziya Çavdar, "Doğançay, yangından zarar gören önemli köylerden bir tanesi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla Büyükşehir'in tüm ekipleriyle sahadayız. Önceki gün hayvanlarımızla ilgili yem tedariki yapmıştık. Dün itibariyle alanlardaki su ihtiyacını karşılayabilmek üzere elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz. Su depolarını ihtiyaç duyulan tüm alanlara getirdik. Şu anda bu yerde 14 civarında su tankı ihtiyacı var. Tanklarımızın hepsi bugün gelecek. Burası küçük bir alan, tarımsal arazisi kıt bir alan. Dolayısıyla kendi geçimlerini sağlamak üzere ve ihtiyaç fazlasını satmak üzere önemli bir üretim alanı. Buradaki her metrekare alan çok değerli, her ürün önemli. Bunların yaşaması için suya ihtiyaç var. Bugünden itibaren yangından kurtarılan tüm üretim alanlarını kurtardık. Tamamına can suyunu verecek durumdayız" ifadelerini kullandı.

"Sulama göletlerimizi en kısa zamanda hazır hale getireceğiz"

Sulama sorununun normale dönmesi için göletlerde çalışmanın hızla devam ettiğini ifade eden Ziya Çavdar, "Yukarıda daire başkanlığımızın sorumluluğunda bir gölet var. Orada yangından dolayı su tahliye kanallarında tahribat olmuş. Su da zaten kalmamış. Orada tüm arkadaşlarımız bir çalışma yapıyor. Önce bir alan temizliği yapacağız. Ardından o gölün işler hale gelmesi için su toplama alanlarını Büyükşehir Belediyemiz yapacak. Yukarıda bir alan daha var, ikisinin birleştirilmesi için bir çalışma yapacağız. Köyün tüm ihtiyaçlarını sağlayacak sulama göletlerimizi en kısa zamanda hazır hale getireceğiz" dedi.

"Her tarafımız simsiyahtı ama Büyükşehir elimizdeki alanları yeşertti"

Mahalle sakinlerinin önemli bir sorununun çözüldüğünü ifade eden Doğançay Mahallesi Muhtarı Arzu Nisan, "Ben böyle bir çalışma görmedim. O kadar güzel çalışıyor ki ekip, daire başkanıma, müdürlerime çok çok teşekkür ederim. Bizim üreticilerimiz, 61 kişi sulama göletinden su alıyordu. Yangın felaketinden sonra borularımız, hortumlarımız kalmadı. Haliyle her yer yandı. Bahçelerimizde bazı üreticilerin diktiği organik ürünler, ağaçlar kalmış durumda. Sulama olmadığı için çaresizdik. Hemen devreye Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı girdi. Yangının ertesi günü ne yapabiliriz diye geldi. Üreticinin bahçesindeki havuzlara tankerle su gönderildi. Elimizdekiler yeşersin dediler. Allah bin kere razı olsun. Bu yetmedi, çoğu insanın havuzu olmadığı için su dolum tankı gönderdiler. İZSU, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı su tankerleri gönderdi. Her tarafımız simsiyahtı ama Büyükşehir Belediyesi elimizdeki alanları yeşertti. Artık yüzümüz gülmeye başladı. Büyükşehir'e teşekkür ederim, hiç yalnız kalmadık" diye konuştu.

"Dün istedik bugün geldi"

Doğançaylı üretici Mesut Garip, "Yangından önce bizim sularımız göletten aşağı hortumlarla iniyordu. Yangından sonra hortumlar yandı. Dolayısıyla kurtulmuş olan bağımız, bahçemiz, zeytinliklerimiz kurumasın diye başkanımızdan dün su talep ettik. Hemen tankerlerle sular geldi, havuzlarımızı doldurup ağaçlarımızı suladı. Bugün de havuzu olmayanlara su tankı gönderdiler. Daha dün konuştuk, bugün geldi sağ olsunlar. Böylelikle yangından kurtarılan ağaçlarımızı, geride kalanları kurutmuyoruz" şeklinde konuştu.

"Şimdiki amacımız geride kalan ağaçlarımızı kurtarabilmek"

Üretici Güler Erim ise "Biz evleri kurtarırken buralar da yandı. Benim su dolu bidonlarım vardı hepsi yanmış. Havuzum yok, kendi imkanlarımla bidon almaya çalıştım. Sağ olsun, Büyükşehir tanklarla su getirdi. Şimdiki amacımız geride kalan ağaçlarımızı kurtarabilmek. Yaşamın devam edeceği döneme girdik. Haliyle zeytinlere, meyveye, sebzeye ihtiyaç var şimdi. Her yerimiz yandı. Her şeyimizi organik yetiştiriyorduk. 3 evi rahatlıkla besliyorduk. Benim su koyacak kabım yoktu, Allah razı olsun öncelik verdiler" dedi.