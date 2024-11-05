Yapay Zeka Depremleri Tahmin Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yapay Zeka Depremleri Tahmin Edecek

Geniş Video İzle

Prof. Dr. Gökçeoğlu, yapay zekanın depremleri önceden belirlemede önemli rol oynayacağını belirtti.

05.11.2024 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya Üniversitesi Yapay Zeka Komisyon Başkanı Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu; çok yakın bir zamanda depremlerin önceden belirlenmesi için yapay zekanın büyük rol oynayacağını söyledi. Gökçeoğlu, "Kuzey Anadolu üzerindeki Erzincan- Bingöl ile Marmara, Bursa ve Ege'deki bazı fayları dönüşüm periyotlarını doldurmuş durumda. Anadolu deyimiyle yeni ve büyük depremlerin eli kulağında" dedi.

Kapadokya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Türkiye'de ilk defa yapılan 'Yapay Zeka Buluşmaları'nda, yapay zekanın gelecekte neler yapabileceğinin tartışıldığını söyleyen Kapadokya Üniversitesi Yapay Zeka Komisyon Başkanı Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, "Nasıl ki hava durumunu çok güzel tahmin edebiliyoruz, hangi saatte yağmur yağacak rüzgar nereden nasıl esecek gibi çok değişkenlik içeren karmaşık modellemeler gerektirdi. Bu karmaşık modellemeler de yapay zeka algoritmaları ile başarmanız mümkün. Türkiye'de çok kapsamlı bir çalışma var. Faylar üzerinde çok çalışmalar var. Üniversitelerden AFAD'dan ve MTA'dan oluşan araştırmacıların bulunduğu 23 ayrı ekip Türkiye'nin arazilerinde şu anda çalışıyor. Bu veriler toplandıktan sonra bunların bir kısmı bildiğimiz klasik konvansiyonel yöntemlerle değerlendirildiği gibi, bir kısmı da yapay zeka algoritmaları ile denenecek. Çok hızlı sonuca gideceğimizi düşünüyorum" dedi.

Önümüzdeki günlerde veya yıllarda Türkiye'yi bekleyen büyük bir depremin olduğuna dikkat çeken Gökçeoğlu, "Şu anda halihazırda kuzey Anadolu üzerindeki Erzincan - Bingöl arası, bununla beraber Marmara, Bursa ve Ege. Ege'deki bazı yerler artık bilindiği kadarıyla dönüşüm periyodunu doldurmuş durumda. Hani Anadolu deyimiyle eli kulağında dediğiniz depremlerimiz var. Bunların her biri yedinin üzerinde olacak depremler. Allah korusun Allah saklasın diyoruz. Tabii ki olmasın diyoruz" şeklinde konuştu.

Gökçeoğlu, "Yapay zeka şu anda nerede sıvılaşma olacak, nerede yapılarda hasar olacak bunu söylüyor. Ayrıca yine yapay zeka modelleri bize bir şey daha söylüyor, deprem olduğu andan itibaren nerelere hemen yardımların ulaştırılması gerekiyor. Nereler yıkıldı, hangi yollarda hasar var. Oraya en yakın nasıl ulaşırsın, hangi yolu takip etmen gerekiyor, hangi ulaşım aracıyla gitmen gerekiyor bunları söylüyor. Dolayısıyla bunu insan eliyle yönetmek çok zor. İşte yakın zamanda yaşadık. Bunlar çok karmaşık problemler. Dolayısıyla bu problemlerin çözümünü de yapay zekalar artık kullanılmıyor ve bize çok şey söylüyor" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Yapay Zeka Depremleri Tahmin Edecek
Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Türkiye, Sağlık, Deprem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yapay Zeka Depremleri Tahmin Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
14:43 İntihar için balkona çıkan kadın, polisin iltifatını duyunca vazgeçti İntihar için balkona çıkan kadın, polisin iltifatını duyunca vazgeçti
14:42 Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı
14:38 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
14:11 Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti Hastanenin ismi açılışa damga vurdu Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu
23:38 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar’a bir şok daha 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar'a bir şok daha
23:27 Terör örgütü yandaşları, Esenyurt’u savaş alanına çevirdi Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler Terör örgütü yandaşları, Esenyurt'u savaş alanına çevirdi! Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler
23:10 ’’Kadınım’’ deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif’in gerçek cinsiyeti ortaya çıktı ''Kadınım'' deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif'in gerçek cinsiyeti ortaya çıktı
22:58 TÜSİAD’dan kayyum atamalarına sert tepki: Cezalandırılan görevden alınan yönetici değil, seçilen halk oluyor TÜSİAD'dan kayyum atamalarına sert tepki: Cezalandırılan görevden alınan yönetici değil, seçilen halk oluyor
22:38 Esenyurt’a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz Esenyurt'a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz
22:34 Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı
22:08 Samsunspor, Antalyaspor’u 2-0 yendi Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 yendi
22:07 Sokak ortasında başından vurulan kuryenin nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı Sokak ortasında başından vurulan kuryenin nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı
21:23 Fenerbahçe’ye İrfan Can Kahveci’den kötü haber Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 16:36:53. #1.11#
SON DAKİKA: Yapay Zeka Depremleri Tahmin Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.