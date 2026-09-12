Yargıtay'dan hafta tatili kararı, 7,5 saatlik çalışma mükerrer sayıldı - Son Dakika
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Yargıtay'dan hafta tatili kararı, 7,5 saatlik çalışma mükerrer sayıldı

Yargıtay\'dan hafta tatili kararı, 7,5 saatlik çalışma mükerrer sayıldı
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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hafta tatilinde yapılan 7,5 saatlik çalışmanın hem hafta tatili hem de fazla çalışma ücretine dahil edilmesini mükerrer ödeme saydı. Kararla hafta tatilinde çalışan işçi yalnızca günlük yevmiyesini alabilecek, fazla mesai ücreti alamayacak.

Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hafta tatilinde yapılan 7,5 saatlik çalışmanın hem hafta tatili ücreti hem de fazla çalışma ücreti hesabına dahil edilmesini mükerrer ödeme saydı. Kararla birlikte haftalık tatilde çalışan işçi, sadece günlük yevmiyesini alabilecek, fazla mesai alamayacak.

İŞTEN ÇIKARILDI, MAHKEMENİN YOLUNU TUTTU

Haksız şekilde işten çıkarıldığını öne süren kaynak ustası, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. İş sözleşmesinin işveren tarafından eylemli ve sözlü olarak feshedildiğini, devamsızlık yapılması halinde işçiye mazereti olup olmadığı sorulmadan sözleşmesinin feshedilmesinin Yargıtay uygulamalarına aykırı olduğunu, bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesinin gerektiğini dile getirdi. 

İŞ MAHKEMESİ DAVAYI KISMEN KABUL ETTİ

Çalıştığı süre boyunca yıllık ücretli izinlerini kullanmadığını, ücretinin de ödenmediğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ile hafta tatili ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. 

Davalı işveren, davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshedildiğini, davacı işçinin fazla çalışmasının olmadığını, yıllık ücretli izinlerini kullandığını savunarak davanın reddini istedi.

İş Mahkemesi, işveren tarafından haksız fesih yapıldığı kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne, çalışma ve dinlenme sürelerine dair taleplere hak kazanıldığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi. 

YARGITAY, İŞ MAHKEMESİNİN KARARINI KALDIRDI

Karar istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), ilk derece mahkemesinin kararı kaldırılarak yeniden hüküm kurulmak suretiyle davanın kabulüne karar verdi.

Davalı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Davacının hafta tatili ücreti alacağı ayrıca talep edilip Mahkemece bu talep hüküm altına alındığının vurgulandığı kararda; "Haftanın yedi günü çalışmanın kabul edilmesi halinde hafta tatiline denk gelen günlerin yedi buçuk saatinin hafta tatili olarak hüküm altına alındığı göz önünde bulundurulmamıştır. Mükerrer ödemeye sebep olacak şekilde aynı çalışma için hem hafta tatili hem de fazla çalışma alacağının hüküm altına alınması doğru değildir. Bu sebeple çalışılan hafta tatili gününe denk gelen günde yedi buçuk saatlik çalışmanın fazla çalışma hesabından dışlanarak sonuca gidilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir" denildi.

Karara göre hafta tatili gününde yapılan 7,5 saatlik çalışma zaten "hafta tatili mesaisi" olarak hesaplandığı için, bu 7,5 saatin ayrıca "hafta içi fazla mesaisi" hesabından çıkarılması gerekmekte. 

Üst mahkeme özetle şunu söylüyor:

"Aynı 7,5 saatlik çalışma için işçiye iki defa (mükerrer) ödeme hesabı yapılmış. Bu 7,5 saati fazla mesai hesabından düşün, hesabı düzeltin" 

Kaynak: İHA

Yargıtay, Tatil, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yargıtay'dan hafta tatili kararı, 7,5 saatlik çalışma mükerrer sayıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yargıtay'dan hafta tatili kararı, 7,5 saatlik çalışma mükerrer sayıldı - Son Dakika
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