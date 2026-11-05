Yargıtay'ın bozduğu davada eşini 58 yerinden bıçaklayan sanığa yine 26 yıl hapis verildi - Son Dakika
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Yargıtay'ın bozduğu davada eşini 58 yerinden bıçaklayan sanığa yine 26 yıl hapis verildi

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Yargıtay\'ın bozduğu davada eşini 58 yerinden bıçaklayan sanığa yine 26 yıl hapis verildi
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Üsküdar'da 4 Ağustos 2023'te eşini 58 yerinden bıçakla yaralayan sanığa verilen 26 yıl hapis cezası, Yargıtay'ın bozmasının ardından mahkemece yeniden uygulandı. Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi, gönüllü vazgeçme oluşmadığına hükmederek sanığa yine 26 yıl hapis verdi.

4 Ağustos 2023 tarihinde Yunus Yıldırım, eşi Merve Veziroğlu'nu çıkan tartışmada 58 yerinden bıçakla yaraladı. 31 Mayıs 2024 tarihinde Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Yıldırım 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, itiraz sonucu 26 yıl hapis cezasını bozdu. Yerel mahkeme, Sanık Yıldırım'a verilen kararın yerinde olduğunu değerlendirerek bozulan kararı tekrar uyguladı.

Üsküdar'da, 4 Ağustos 2023 tarihinde iddiaya göre, Merve Veziroğlu (33) ile eşi Yunus Yıldırım (32) arasında kavga çıktı. Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla üzerine saldırdığı Veziroğlu'nu 58 yerinden yaraladı. Ağır yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Yunus Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yunus Yıldırım'ın 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edilmişti.

26 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Yunus Yıldırım, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 6 yıl olmak üzere toplamda 26 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay kararı bozdu

Sanık müdafii, temyiz başvurusunda öldürme kastının bulunmadığını, gönüllü vazgeçme şartlarının oluştuğunu ve teşebbüs hükümlerinin yanlış uygulandığını savundu. Ayrıca sanık hakkında fazla ceza tayin edildiğini, haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirterek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin delillerin yetersiz olduğunu ve suçun yasal unsurlarının oluşmadığına yönelik itirazları Yargıtay tarafından kabul edildi. Yüksek mahkeme, cezayı bozarak dosyayı yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye iade etti.

Yargıtay'ın bozmasının ardından Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülen duruşmaya müşteki Merve Veziroğlu ve taraf avukatları katıldı. Sanık Yunus Yıldırım ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Tutuklu sanık Yunus Yıldırım ise, "Öncelikle öldürme kastım yoktu. Bunun somut bir delili olarak 112 sağlık ekiplerini aradım. Kapı kitleme olayı da yoktur. Pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"İlk bıçağı karnıma sapladı"

Müşteki Merve Veziroğlu Yargıtay'ın kararına ilişkin yaptığı savunmada, "İlk davamızda verdiğiniz karar için çok sağ olun. Yargıtayın verdiği karar beni ve tüm masumları korkutan bir karara dönüştü. Ben evimde pijamalarımla çay içmeye çalışırken içerdeki odaya çekilmeye çalışıldım. Yatağın üzerinde üzerime bıçakla geldi ve odanın kapısını kilitledi. Orada can havliyle pencereden atlamayı bile düşündüm. İlk önce yorganı kendime doğru çektim. 'Sen bütün kadınlara ibret olacaksın, ben 5-6 ay yatıp çıkacağım' dedi. Sonra yorganı üzerimden çekti. Ben hayati yerlerimi kapatmaya çalıştım sonra ilk bıçağı karnıma sapladı. Her yerimde bıçak izi var 58 tane. Doktorlar bana kan bulamadıkları için kendileri kan verdiler bana. O kadar kan kaybetmişim. Bana hala tekme atıyordu yaşıyor muyum diye. Bunun nesi vazgeçmek? Ben şansa yaşıyorum. Yargıtay kararına itiraz etmenizi istiyorum" dedi.

Mahkeme aynı cezayı tekrar uyguladı

Mahkeme heyeti, verilen kararın yerinde olduğunu değerlendirerek 'gönüllü vazgeçme' unsurunun oluşmadığını belirtti. 'Eşe yönelik öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl, 'Eşe karşı hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 yıl olmak üzere 26 yıl hapis cezasına hükmetti.

Kaynak: İHA
Yunus Yıldırım3. SayfaYargıtayAğustosÜsküdarMahkemeMerveKadınYerelSon Dakika

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