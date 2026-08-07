7 yıldır tazminatını alamayan aileden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne tepki: "Belediye ’Bütün yargı yollarını tüketeceğiz’ dedi, bizi tüketti" - Son Dakika
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7 yıldır tazminatını alamayan aileden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne tepki: "Belediye ’Bütün yargı yollarını tüketeceğiz’ dedi, bizi tüketti"

7 yıldır tazminatını alamayan aileden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne tepki: "Belediye ’Bütün yargı yollarını tüketeceğiz’ dedi, bizi tüketti"
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Ankara Çankaya'da taşınmazının 104 metrekarelik bölümü yol ve kaldırım olarak kullanılan Haraççı ailesi, açtığı kamulaştırmasız el atma davasını kazanmasına rağmen yaklaşık 7 yıldır tazminatını alamadığını belirtti. Aile, belediyenin dosyayı yeniden Yargıtay'a taşıyarak süreci uzattığını öne sürdü.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan taşınmazlarının 104 metrekarelik bölümü fiilen yol ve kaldırım olarak kullanılan Haraççı ailesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) karşı kazandıkları kamulaştırmasız el atma davasına rağmen yaklaşık 7 yıldır tazminatlarını alamadıklarını öne sürdü. Yerel mahkeme ve İstinaf aşamasını kazanmalarına ve Yargıtay'ın emsal kararlarına rağmen sürecin ABB tarafından yeniden Yargıtay'a taşındığını belirten Gaye Haraççı, "Belediye 'Bütün yargı yollarını tüketeceğiz' dedi, bizi tüketti" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan taşınmazla ilgili yaşanan hukuki süreç, İstanbul Kadıköy'de yaşayan 84 yaşındaki Mehmet Oktay Haraççı ve ailesini mağdur etti. İddiaya göre aile, geçmişte dükkanlarında yaşanan ruhsat sorunları nedeniyle mülklerini değerinin altında satmak zorunda kaldı. Taşınmazın 104 metrekarelik hissesinin imar yolu ve kaldırım olarak kullanılması üzerine aile, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne karşı "kamulaştırmasız el atma" davası açtı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 39. Hukuk Dairesi ve Yargıtay süreçlerinde aileyi haklı bulan kararlar çıktı. Ancak aynı taşınmaz üzerinde bulunan diğer kat maliklerine 7 yıl önce ödeme yapılmasına rağmen, en büyük paya sahip olan Haraççı ailesine faiziyle birlikte yaklaşık 800 bin lirayı bulan tazminatlarının ödenmedi. Daha önce aynı mülkle ilgili emsal teşkil eden bir Yargıtay kararı bulunurken Gaye Haraççı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin süreci uzatmak amacıyla dosyayı yeniden Yargıtay'a taşıdığını öne sürdü.

"Emsal karara rağmen süreci uzatıyorlar"

Yaşanan sürece tepki gösteren Mehmet Oktay Haraççı'nın kızı Gaye Haraççı, belediyenin tutumu yüzünden maddi ve manevi olarak zor durumda kaldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da bir mülkümüz vardı. Kamulaştırmasız el atma davasını biz kazandık, istinafı da biz kazandık. Daha önce bu mülkle ilgili bir Yargıtay kararı olmasına rağmen şimdi Ankara Belediyesi yeniden Yargıtay'a gidiyor. Şu anda o kadar mağduruz ki sosyal yardıma bile muhtaç kaldık. Yargıtay'dan bir korkumuz yok çünkü biz haklıyız, ama bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. 7 sene önce aslında başka kat maliklerine kamulaştırmasız el atmadan para verilmiş, fakat biz en büyük pay bizimkiydi; faiziyle 800 bin liraya yakın bir para. Bunu vermemek için yeniden Yargıtay'a gitmeye ve uzatmaya çalışıyorlar. Biz haklıyız ve Yargıtay'da da bunun onanacağını, bozulmayacağını biliyoruz. Fakat mağdur olduk ve bir an önce çözümlenmesini istiyoruz."

"Daha önce bu mülkle ilgili zaten bir Yargıtay kararı var"

7 yıldır devam eden dava sürecinde babasının sağlık sorunları ve sosyal güvencesinin olmaması nedeniyle büyük sıkıntı çektiklerini vurgulayan Haraççı, şunları söyledi:

"Belediye 'Bütün yargı yollarını tüketeceğiz' diye tutturdu. Tüketirken bizi de tüketiyor. Bu dava 7 yıldır sürdü, istinafı da biz kazandık. Artık paramızı ödemesi gerekiyordu. Daha önce bu mülkle ilgili zaten bir Yargıtay kararı var. Yani boşu boşuna Yargıtay'ı da işgal ediyorlar defalarca giderek. Ayrıca başka kat maliklerine de ödeme yapılmış, neden bize ödeme yapılmıyor? Çankaya Belediyesi ruhsat alma yönünden çok zorluk çıkardı içine giren kiracılara. Halbuki ben aftan da faydalanmıştım; ama ruhsat verme konusunda devamlı sorun çıkardı. Giren kiracı beni arıyor, 'Ben ruhsat alamıyorum, ben çıkmak istiyorum, güvencemi verin bana, ben burada oturmayacağım' diyordu. Biz de bu şekilde devam edemezdik çünkü dükkanımız Ankara'da biz İstanbul'dayız. 4 sene önce orayı yarı fiyatına satmak zorunda kaldık. Orası benim babamın, 84 yaşında. Bu davaya çok güvenmiştik. Ölmeden önce o parayı aldığını görmek istiyor. Sosyal güvencesi de yok, şu anda çok sıkıntı içindeyiz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 7 yıldır tazminatını alamayan aileden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne tepki: 'Belediye ’Bütün yargı yollarını tüketeceğiz’ dedi, bizi tüketti' - Son Dakika

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