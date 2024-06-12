Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı'nda 15 bin bağış hedefiyle 3 kıtadaki 15 ülkede çalışma yapacak - Son Dakika
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Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı'nda 15 bin bağış hedefiyle 3 kıtadaki 15 ülkede çalışma yapacak

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı'nda 15 bin bağış hedefiyle 3 kıtadaki 15 ülkede çalışma yaparak hayırseverlerin bağışladığı kurbanları mazlum ve mağdur coğrafyalardaki Müslümanlara ulaştıracak. Dernek, İsrail'in zulmü altındaki Filistin ve Gazze halkına ise kesilen kurban etlerini konserve halinde ulaştıracak.

12.06.2024 09:25
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Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı'nda 15 bin bağış hedefiyle 3 kıtadaki 15 ülkede çalışma yaparak hayırseverlerin bağışladığı kurbanları mazlum ve mağdur coğrafyalardaki Müslümanlara ulaştıracak. Dernek, İsrail'in zulmü altındaki Filistin ve Gazze halkına ise kesilen kurban etlerini konserve halinde ulaştıracak.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, yurt içi ve yurt dışında yaptığı insani yardım çalışmalarıyla ihtiyaç sahipleri ile yardımsever insanlar arasında köprü olmaya devam ediyor. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, her yıl olduğu gibi bu yıl da "Kurbanım Kardeşliğe" sloganı ile Kurban Bayramı'nda hayırseverlerin bağışladığı kurbanları mazlum ve mağdur coğrafyalardaki Müslümanlara ulaştıracak. Bu yıl, 15 bin kurban bağışı hedefiyle 3 kıtadaki 15 ülkede kurban çalışması yapacak olan dernek, İsrail'in zulmü altındaki Filistin ve Gazze halkına ise kesilen kurban etlerini konserve halinde ulaştırılacak.

"15 bin kurban bağışı hedefiyle 3 kıtadaki 15 ülkede kurban çalışması yapacağız"

Kurban çalışmaları hakkında bilgi veren Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, "Dernek olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban çalışmalarımızı tamamladık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurbanım Kardeşliğe sloganıyla ülkemiz ile birlikte 3 kıtadaki 15 ülkede kurban çalışması yapacağız. Bölgelerdeki kurban satın alımlarımızı gerçekleştirdik, hazırlıklarımızı tamamladık. Bayramda keseceğimiz kurbanların videolarını da bağışçılarımıza göndereceğiz. Kurban çalışmamız kapsamında öncelikle ülkemizdeki fakir, muhtaç ve yetim kardeşlerimize ulaşacağız. Sonrasında ise Suriye, Afganistan, Yemen, Bangladeş, Arakan, Afrika ve şuan çok zor durumda olan Gazze'deki kardeşlerimize kurban etlerini, kurban vekaletlerini ulaştıracağız. Bu yıl dernek olarak 15 bin kurban bağışı alarak muhtaç durumdaki kardeşlerimize ulaştırmayı hedefledik" dedi.

"Kurban etlerini konserve olarak Filistin ve Gazze halkına ulaştıracağız"

Zalim İsrail'in zulmü altındaki Gazze ve Filistin halkında yönelik farklı bir kurban çalışması hayata geçireceklerini de açıklayan Mustafa Bulut, "Gazze ve Filistin'deki zor şartlardan dolayı kurbanların nasıl ulaştırılacağı ile ilgili çok soru geliyor bize. Bu konuda Gazze'deki kardeşlerimizle yaptığımız istişare sonucunda elektrik yapısı ve altyapını hasar görmüş olması nedeniyle etleri muhafaza edecek bir ortam yok. Biz de Gazze kurbanlarını yurt dışında keserek konserve haline getirdikten sonra mazlum kardeşlerimize ulaştıracağız. Çalışanlarımız ve gönüllülerimiz tarafından konserve haline getirilen etler Gazze'nin her tarafına ulaştırılacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı'nda 15 bin bağış hedefiyle 3 kıtadaki 15 ülkede çalışma yapacak - Son Dakika

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