Sakarya'da ahırdaki yemliğe sıkışan inek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı - Son Dakika
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Sakarya'da ahırdaki yemliğe sıkışan inek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı

19.11.2022 17:27

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir vatandaş, gelen sesler gittiği ahırda ineğinin yemliğe düştüğünü fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yemliğe sıkışan ineği kurtardı.

Akyazı ilçesinde yemlik içerisine düşerek sıkışan ineği itfaiye ekipleri kurtardı. Batakköy Mahallesi 1002 Sokak üzerinde bulunan Hatice Soğukçelik'e ait ahırda bulunan inek, yemliğe düşerek sıkıştı.

HEMEN BÖLGEYE GELDİLER

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması neticesinde inek, sıkıştığı yerden kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Sakarya'da ahırdaki yemliğe sıkışan inek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da ahırdaki yemliğe sıkışan inek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı - Son Dakika
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