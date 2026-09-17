YENİ Parti Battalgazi İlçe Başkanlığı Malatya\'da törenle açıldı

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- YENİ Parti Battalgazi İlçe Başkanlığı, törenle açıldı. Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Biz bedel ödemeye razıyız" derken; Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, partinin kapısının temel değerlerle sorunu olmayan herkese açık olduğunu söyledi.

YENİ Parti'nin Malatya Battalgazi İlçe Başkanlığı, partililerin yoğun katılımı ile açıldı. Açılışa YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ordu Milletvekili Seyit Torun, İl Başkanı Barış Yıldız, İlçe Başkanı Alper Gürsoy ile partililer katıldı.

İlçe Başkanı Alper Gürsoy ve İl Başkanı Barış Yıldız'ın konuşmalarının ardından söz alan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, partinin kapısının temel değerlerle sorunu olmayan herkese açık olduğunu söyledi.

Ağbaba, "Birinci kırmızı çizgimiz bizim bayrağımız, kırmızı beyaz rengimiz. Ona itirazı olmayan herkese bu kapıda yer var. Bir diğer kırmızı çizgimiz Atatürk. Bu ülkenin kurucusu, bu ülkenin kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'le sorunu olmayan, geçmişte hangi siyasi partiden olursa olsun herkesi burada görev yapmaya, çalışmaya davet ediyorum" dedi.

"ARKAMIZA DEĞİL ÖNÜMÜZE BAKALIM"

Yeni siyasi süreçte vatandaşların sorunlarına yoğunlaşacaklarını ifade eden Ağbaba, "Biz arkamıza bakmayacağız, önümüze bakacağız. Yeni çıktığımız bu yolda yapacağımız şey memleketin, milletin derdini, sorununu gündeme getirmek" diye konuştu.

Emekli ve asgari ücretlilerin ekonomik koşullarına değinen Ağbaba, tarım sektöründe de üreticilerin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu savundu.

KAYISI VE MAZOT VURGUSU

Malatya'da geçen yıl yaşanan zirai donun ardından kayısı üreticisinin ekonomik sorunlarının sürdüğünü belirten Ağbaba, kayısı fiyatlarının gerilediğini, buna karşılık üretim maliyetlerinin yükseldiğini söyledi. Ağbaba, "Bizim derdimiz milletin derdi. Bizim derdimiz kayısıcının derdi, tarımın derdi. Bizim derdimiz esnafın derdi" ifadelerini kullandı.

Kendisine yönelik iddialara da değinen Ağbaba, "Ne sizleri ne ailemi ne burada bulunan hiç kimseyi mahcup etmedim, mahcup etmeyeceğim. Ne yapıyorsam Malatya için yaptım. Mecliste, meydanda, sahada Malatya için mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.

TORUN: "BEDEL ÖDEMEYE RAZIYIZ"

Ordu Milletvekili Seyit Torun ise yeni bir siyasi hareket oluşturmanın kolay olmadığını belirterek, partiye yönelik baskılar bulunduğunu savundu. Torun, "Bunun da bedelleri var, bunun da sorumlulukları var. Ama biz bedel ödemeye razıyız. Sayın Ağbaba bedel ödemeye razı. Az önce söylediği gibi Malatyalılar için, Türkiye için her türlü bedeli ödemeye razı" ifadelerini kullandı.

Ağbaba'ya yönelik eleştirileri de değerlendiren Torun, bunun Ağbaba'nın Genel Başkan Özgür Özel'in yakın çalışma arkadaşlarından biri olmasıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Torun, akaryakıt fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek işçi, çiftçi, memur ve emeklilerin geçim sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Torun, "Türkiye'de öyle günler yaşıyoruz ki memnun olan, mutlu olan hiç kimse yok. İşçisinden çiftçisine, memurundan emeklisine kadar toplumun bütün kesimleri mağdur" dedi.

"BU PARTİYİ SİZ KURDUNUZ"

Partinin kuruluş sürecini de değerlendiren Torun, yeni siyasi hareketin yalnızca belirli siyasetçilerin kararıyla ortaya çıkmadığını belirterek, "Bu partiyi Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel kurmadı. Veli Ağbaba da kurmadı. Seyit Torun da kurmadı. Bu partiyi sizler kurdunuz" dedi.

Geçmiş seçim ve kurultay süreçlerini anlatan Torun, Özgür Özel'in genel başkanlığa gelmesinin ardından yaşanan siyasi gelişmelere değindi. Yerel seçim sonuçları ve belediyelere yönelik yürütülen süreçler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Torun, parti ve belediyeler üzerinde baskı kurulduğunu öne sürdü.