(İZMİR) - YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kabul ettiği yüzde 63'lük su indiriminin siyasi şov olduğunu savundu. Güç, belediyenin gelecek yıl 41,5 milyar lira borçlanmasının öngörüldüğünü belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni de batıracaklar" dedi.

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, gazetecilerle bir araya gelerek, kent ve ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nce onaylanan yüzde 63'lük su indirimini değerlendiren Çağatay Güç, "Gelinen nokta şu, bunun tamamen siyasi bir şov olduğunu biliyoruz. Çünkü geçen sene 5 milyar TL olan İZSU'nun borçlanması, uluslararası finans kuruluşlarından yapılacak borçlanma, önümüzdeki sene için 15 milyar TL olarak planlandı. Yani İZSU'yu önümüzdeki dönemde aşırı derecede borçlandıracak bir yapı haline getirdiler. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi de aynı duruma geldi" diye konuştu.

"NASIL ÜLKEYİ BU DURUMA GETİRDİLERSE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ DE BATIRACAKLAR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinin, önümüzdeki yıl için, bu seneye göre yüzde 67 oranında artırıldığını belirten Güç, şunları kaydetti:

"Devletin kendi bütçesini yüzde 30-35 civarında artırdığı bir süreçte, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin yaklaşık yüzde 30'unun borçlanma olduğu, 41,5 milyar TL'lik borçlanma öngörülen bir bütçe hazırlandı. Bu, borcu borçla kapatmak demek, yani borcu daha da borçlandırmak demek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki sene şu planı yaptı herhalde: Bakanlıklardan o dedikleri, hani 'hizmet gelsin' söylemleri var ya, aslında hiç alakası yok. Tamamen merkezi hükümetin yaptığı gibi, merkezi hükümeti nasıl borçlandırarak batırdılarsa, şu anda hepimiz ekonomik kriz yaşıyoruz, aynı durumu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde de oluşturmak için planlamaların adımlarını atıyorlar aslında. Biz bunu biliyoruz, kamuoyuna da duyuruyoruz.

"İZMİR'İ BATIRMADAN GERİ ALACAĞIZ"

Biz İzmir'i batırmadan iki, iki buçuk yıl sonra geri alacağız. O süreçte toparlanma sürecimiz zor olacak ama aldığımız zaman bu süreci toparlayacağız. Maalesef AKP zihniyeti aynı zihniyet. Merkezi hükümette nasıl aynı zihniyetle ülkeyi yönettilerse ve ülke bu duruma geldiyse, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de batması için önümüzdeki dönemde adımlar attılar."

"HİZMET GELDİĞİ YOK"

İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, "Şehre hizmet gelecek" dendiğini belirterek, "Hizmet mi geldi? Hizmet geldiği yok. Bizim yaptığımız yatırımlara devam ediliyor. Fazla kredi çekiliyor. O kredilerle birlikte ekstra işler yapılmayacak, mevcut işlerin devamı sağlanacak. Ama maalesef gelinen noktada bu bütçelerin doğru ve ekonomik kullanılmadığını önümüzdeki sene göreceksiniz. AKP iktidarının bu zihniyetinin, sadece belediye başkanlarını devşirerek attığı adımların doğru olmadığını ve bu ülkeye zarar verdiğini önümüzdeki yıl bütün İzmir halkı görmüş olacak. Çünkü biz bunu şu anda Türkiye Cumhuriyeti içerisinde görüyoruz. Attıkları her adımda hata yapıyorlar. Her attıkları adımda ülke daha çok zarar ediyor, daha çok problem yaşıyor. Ülke ekonomik anlamda çok kötüye gidiyor, eğitim ve sağlık anlamında da kötüye gidiyor" diye konuştu.

AK Parti'ye geçen Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, "kendi vicdanını, toplumda yarattığı bu büyük kaosun vicdanını rahatlatmak için" açıklamalar yaptığını söyleyen Güç, "Başka söyleyecek bir sözü yok zaten. 'Geçmişte öyle yaptık, böyle yaptık' şeklindeki kurgularla, '-mış, -miş'lerle koskoca İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetilmez. Geçmiş dönemde yaptığımız yatırımlarla ilgili farklı düşünüyorlar" dedi.

"TUGAY, BASMANE ÇUKURU'NDAKİ ARAZİYİ AKP'LİLERLE ELİNDEN ÇIKARMAK İSTİYOR"

Çağatay Güç, Basmane Çukuru'yla ilgili sorunların çözülmesi için Cemil Tugay'a, "Basmane Çukuru'nu kamu yararına olacak şekilde TMSF'yle birlikte çözün" diye bir yetki verildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Ama biz daha TMSF'yle olan sözleşmeyi görmeden TMSF bir anda hisseleri satışa çıkardı. Yani bu kadar duyarsız, oradaki toplumu ve kenti düşünmeyen bir anlayışla siyaseti yürütüyorlar. Biz de kendimize göre siyasetimizi yapacağız tabii ki. Çünkü biz o yetkiyi, orayı TMSF'ye ya da özel bir şirkete satsın diye vermiyoruz kendisine. Burası kamusal anlamda değerlendirilmesi gereken bir alan. Toplumda yarası olan, yıllardır çözülmesi gereken bir alan. Dava süreciyle beraber belki de kamuya geçecek, uygun bir bedelle ve bütçeyle kamuya kazandırılabilecek bir alan burası. Ama Cemil Tugay, anlaştığı AKP'li isimlerle, bakanlık sistemiyle ve bakanlıklarla buradaki arsayı, araziyi elinden çıkartmak istiyor. Bakın, İzmir'e ek bir bütçe ayırmıyorlar. İzmir'deki bütçeyi götürüyorlar. Yani İzmir'e herhangi bir yatırım yok. Önümüzdeki sene 41,5 milyar TL borçlanmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de Körfez temizliği. Hani bakanlık temizleyecekti? Bu şehre merkezi hükümetten ek bir bütçe gelmiyor.

"YAPTIKLARI BU, KALAN İŞLER TAMAMLANACAK"

Yine bu şehrin bütçesi bu şehirde kalacak şekilde bir planlama yapsalar o da iyi ama o da olmuyor. 41,5 milyar TL'den daha fazla borçlanarak, borcu borçla kapatmaya çalışarak, uluslararası finans kuruluşlarından çekilen ucuz kredileri, özel bankalardan yüzde 20 faizle çekilecek kredilerle kapatmaya çalışacaklar önümüzdeki sene. Yapacakları başka hiçbir şey yok. Bizim dönemimizde başlayan Buca Onat Tüneli'ni bitirebilirlerse, yüzde 80'i bitti, yüzde 20'si kaldı. Yüzde 20'sini tamamlayabilirlerse AKP için çok büyük başarı. Çünkü zaten yaptıkları bu: Kalan işleri tamamlamak. Buca Onat Tüneli'ni bitirirlerse ne ala. Buca Metrosu'nun bir kısmını bitirirlerse ne ala. Teknik anlamda oranın bir kısmını bitirme şansları var. Ama bu anlayışla, AKP zihniyetiyle ne Buca Metrosu'nu bitirebilirler ne de Buca Onat Tüneli'ni. Bu şehrin kendi bütçesi kendine yeter. Doğru kullanılırsa kendine yeter. Ama AKP zihniyetiyle bu şehir borçlanmaya gider. Başka hiçbir şey yapamazlar."

"BELEDİYE BAŞKANLARININ PARTİ DEĞİŞTİRMESİNİN TOPLUMA FAYDASI YOK"

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının yüzde 90'ının zihin anlamında AK Parti'li olmadığını belirterek, "Bireysel olarak geçebilirler ama AKP bunu toplumun hiçbir kesimine dokunamayacak bir anlayışla yürütüyor. Topluma bir faydası da yok. Yani sanki AKP'ye geçince toplumun büyük bir kesimi AKP'yi mi destekliyor, öyle bir şey de yok. Ama bu süreçte, önümüzdeki dönemde bu dediğiniz şeyler yaşanabilir mi? Türkiye'nin her yerinde yaşandığı gibi İzmir'de de yaşanabilir. Ama biz vatandaşa gitmeye, birebir çalışmalar yapmaya, öbek çalışmalarını sürdürmeye, evlere, tarlalara, fabrikalara gitmeye devam edeceğiz. Hayvancılıkla uğraşan, tarımsal işler yapan bütün vatandaşlarımıza giderek bu toplumu ve ülkeyi daha iyi yönetebileceğimizi anlatmaya devam edeceğiz. Kişilerin kişisel tercihlerinin, kişisel korkaklıklarının topluma hiçbir faydası olmadığını herkes biliyor" ifadelerini kullandı.