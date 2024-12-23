Yeni yıl süslemeleriyle Muğla ışıl ışıl - Son Dakika
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Yeni yıl süslemeleriyle Muğla ışıl ışıl

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Yeni yıl süslemeleriyle Muğla ışıl ışıl Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılına özel olarak kendi imalatı ve tasarımıyla hazırladığı yılbaşı süslemeleriyle kentin birçok noktasını renklendirdi.

23.12.2024 18:06  Güncelleme: 18:14
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Yeni yıl süslemeleriyle Muğla ışıl ışıl

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılına özel olarak kendi imalatı ve tasarımıyla hazırladığı yılbaşı süslemeleriyle kentin birçok noktasını renklendirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki alanlara yerleştirilen bu özel süslemeler, vatandaşlara hem yeni yıl heyecanını yaşatıyor hem de geceleri sokakları ışıl ışıl aydınlatıyor.

Aileleriyle birlikte süslemelerin bulunduğu alanları ziyaret eden vatandaşlar, renkli görüntüler eşliğinde yeni yıl coşkusunu paylaşıyor. Aileler ve çocuklar, süslemelerle fotoğraf çekilerek bu özel atmosferin tadını çıkarıyor ve unutulmaz hatıralar biriktiriyor.

Büyükşehir kendi imalatıyla kenti süslüyor

Büyükşehir, özel tasarladığı yılbaşı süslemeleriyle kente görsel bir şölen sunuyor. Çam ağacı, yıldızlar, kardan adam, kızak, balon, kule ve melek kanadı gibi birbirinden renkli objelerin yer aldığı süslemeler, vatandaşların ilgisini çekiyor. Bu etkileyici tasarımların tüm aşamaları-tasarım, demir aksamlarının üretimi ve aydınlatma montajları-Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Bu sayede hem estetik bir görünüm sağlanıyor hem de ekonomik olarak tasarruf ediliyor.

Şimdiye kadar yılbaşı süslemelerinin kurulumları, Menteşe Cumhuriyet Meydanı, Menteşe Yalçın İnan Parkı, Menteşe Kurşunlu Camii Meydanı, Menteşe Şehitler Anıtı Kavşağı ve Menteşe Kötekli Yoğurtçu Parkı gibi yoğun olarak ziyaret edilen alanlarda tamamlandı.

Bunun yanı sıra, Milas Atapark Meydanı, Bodrum Limanı ve Fethiye Beşkaza Meydanı gibi bölgelerde de süslemelerin kurulumu hızla devam ediyor.

Muğla'da Üniversite öğrenimi için bulunan öğrenciler yeni yıl süslemelerini çok beğendiklerini belirterek Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür ettiler.

Yeni yıl hazırlıkları kapsamında şehri ışık şöleni haline getirdiklerini kaydeden Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hülya Muratlı, "Yeni yıl, bildiğimiz gibi yeni kararların alındığı, yeni umutlarımızın filizlendiği, tüm iyi dileklerde bulunduğumuz bir dönem. Şehrimize bu güzel atmosferi yaşatmak için ve yeni umutlarla yeni yılı karşılamak için çok güzel hazırlıklar yaptık. Örneğin, Cumhuriyet Meydanımızı bir görsel ışık şöleni haline getirdik. Sadece onunla yetinmedik, şehrimizin ana arterlerini, sokaklarımızı, parklarımızı da ışıklarla ve yılbaşı süsleriyle donattık. Yılbaşı gecesi bir sürprizimiz var. Belediyemizin iştiraki olan MKS ile işbirliğimizle büyük bir buz pisti hazırlıyoruz. O buz pistinin etrafında yılbaşı pazarımız olacak. Bu buz pisti uzun süreli kalacak ve o gece bir DJ'mizin olacak. Çocuk koromuz var, popüler müzik orkestramız var. Yeni yılı biz bir coşkuyla, şehrimizle, halkımızla iç içe geçirmek ve bu coşkuyu, bu güzel atmosferi beraber yaşamak istiyoruz. Tüm halkımız etkinliklerimize katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Yeni yıl süslemeleriyle Muğla ışıl ışıl
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeni yıl süslemeleriyle Muğla ışıl ışıl - Son Dakika

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