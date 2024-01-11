Yenimahalle Belediyesi, Oya Başar\'ın başrolde olduğu tiyatro oyununu sahneledi

Yenimahalle Belediyesi, Tiyatro Festivali kapsamında usta oyuncu Oya Başar'ın başrolde oynadığı, "Plastik Aşklar" adlı tiyatro oyununu Yenimahalleli tiyatroseverler ile buluşturdu.

Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı, Orçun Ucal'ın yönettiği, Oya Başar ve Ebru Kural'ın sahne aldığı tiyatro oyunu, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde sahnelendi.

Tek perdelik oyunu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürü Kadir Onur Ayla ile eşi, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Gökay Yıldırım ve Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal ile çok sayıda Yenimahalleli izledi.

"KÜLTÜRE VE SANATA ÖNEM VERMEYEN TOPLUMLAR GERİLEMEYE MAHKUMDUR"

Oyun öncesi vatandaşları selamlayan Başkan Yaşar, yaptığı konuşmada kültüre ve sanata önem vermeyen toplumların gerilemeye mahkum olduğunu vurguladı.

Yaşar, "Bir ülkenin gelişmişlik değeri sadece ekonomik değerleriyle ölçülmez, sanata ve kültüre verdikleri değerlerle de ölçülür. Ben göreve geldiğim günden bu yana sanatın ve sanatçının yanında olmaya, onların etkinliklerine destek olup onları ilçemizde ağırlayamaya gayret gösterdim. Yenimahalle Belediyesi olarak her yıl birbirinden değerli tiyatro oyunlarını sizlerle buluşturuyoruz. Tiyatro Festivalimiz Mart ayının ortalarına kadar devam edecek" dedi.

"YENİMAHALLE'Yİ 1'İNCİ SIRAYA TAŞIMAK İÇİN TEKRAR ADAYIM"

Yerel seçimlerde partisi tarafından tekrar aday gösterildiğini de sözlerine ekleyen Yaşar, "Bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetlerle Yenimahalle çağ atladı. Ama daha ilçemiz için hayallerim var. Ben göreve geldiğimde TÜİK rakamlarına göre 200'lere bile erişemeyen Yenimahalle, bugün 5'inci sırada. İlçemizi 1'inci sıraya taşımak için tekrar adayım" diye konuştu.

90 DAKİKA SAHNEDE KALDILAR

Konuşmanın ardından Oya Başar ve Ebru Kural, etkileyici performanslarıyla 90 dakika boyunca sahnede kaldılar. Bugünün plastikleşen ilişkilerinin komik ve eğlenceli bir şekilde anlatıldığı oyun, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Yenimahalleliler usta oyuncuları dakikalarca ayakta alkışlarken, Başkan Yaşar da sanatçıları kutlayarak çiçek takdim etti.