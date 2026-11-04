Yere düşen 2 Türk bayrağını öperek kaldıran polis memuru o anları anlattı - Son Dakika
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Yere düşen 2 Türk bayrağını öperek kaldıran polis memuru o anları anlattı

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Yere düşen 2 Türk bayrağını öperek kaldıran polis memuru o anları anlattı
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Yere düşen 2 Türk bayrağını öperek kaldıran polis memuru o anları anlattı
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Eskişehir çevreyolunda yola düşen Türk bayraklarını öperek kaldıran ve tüm Türkiye’nin takdirini toplayan trafik polisi Osman Özbakır, Vali Dr. Erdinç Yılmaz tarafından makamında kabul edilerek başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Eskişehir çevreyolunda yola düşen Türk bayraklarını öperek kaldıran ve tüm Türkiye'nin takdirini toplayan trafik polisi Osman Özbakır, Vali Dr. Erdinç Yılmaz tarafından makamında kabul edilerek başarı belgesiyle ödüllendirildi. Özbakır, "Trafik polisi olarak sadece görevimiz trafik güvenliğini sağlamak değil, aynı zamanda şehitlerimizin hatırası olan şanlı Türk bayrağına sahip çıkmaktır" dedi.

Olay, 30 Ekim tarihinde sabah saatlerinde Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi mevkii Eskişehir çevreyolu Bursa istikametinde meydana gelmiş, amatör kamerayla kaydedilen görüntülerde, trafik polisi ekipleri refüjde yola düşmüş 2 Türk bayrağı fark etmişti. Hemen araçlarını güvenli bir noktada durduran polis memurlarından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Osman Özbakır, trafiğin uygun olduğu bir anda yolun sol şeridine geçerek bayrağı yerden almıştı. Bu sırada refüjün orta kısmında bir Türk bayrağının daha olduğunu fark eden polis, onu da aynı hassasiyetle yerden almıştı. İki bayrağı da büyük bir özenle katlayan polis memuru, bayrakları öperek ekip aracına taşımıştı. O anlar İhlas Haber Ajansı aracılığıyla Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

Vali polis memuruna başarı belgesi verdi

Gündeme gelen görüntülerin ardından Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, polis memuru Osman Özbakır'ı makamında kabul etti. Vali Yılmaz, polis memuru Özbakır'a başarı belgesi verdi. Özbakır'a Eskişehir İl Emniyet Müdür Vekili Kadir Murat Meral ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Solak eşlik etti.

"Senin gibi bir çalışma arkadaşımız olduğu için gurur duyuyoruz"

Konuyla alakalı Vali Erdinç Yılmaz, "Osman Özbakır kardeşimiz yere düşen şanlı bayrağımızı alıyor, katlıyor, öpüyor ve bizi gururlandırdı. Gerçekten mutlu olduk. Şanlı bayrağımız çok kıymetli. Senin o hassasiyetin bütün Türkiye'de çok güzel karşılandı. İyi ki varsın. İyi ki beraber çalışıyoruz. Senin gibi bir çalışma arkadaşımız olduğu için gurur duyuyoruz Osman. Sağ ol, var ol" dedi.

"Bayrağımıza sahip çıkmaktır"

Konuyla alakalı trafik polisi Osman Özbakır ise şöyle konuştu:

"Çevre yolu üzerinde görevimizi ifa ettiğimiz sırada yol ortasında Türk bayraklarımızı gördük. Ekip aracımızı trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde uygun bir noktada durdurup, ivedilikle koşarak bayraklarımızı yerden kaldırdım. Daha sonra şanlı Türk bayraklarımızı katlayarak öpüp muhafaza altına aldım. Trafik polisi olarak sadece görevimiz trafik güvenliğini sağlamak değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlığının, birliğinin ve beraberliğinin simgesi, şehitlerimizin hatırası olan şanlı Türk bayrağına sahip çıkmaktır, arz ederim."

Kaynak: İHA
Erdinç YılmazEskişehirTürkiyeTrafikPolisYerelSon Dakika

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