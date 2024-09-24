Yerel Sağanak Yağışlar Bekleniyor - Son Dakika
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Yerel Sağanak Yağışlar Bekleniyor

Meteoroloji, İstanbul ve bazı illerde sağanak yağış uyarısı yaptı, sıcaklık artışı bekleniyor.

24.09.2024 09:07
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un Avrupa yakası, Karabük, Bolu, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır'ın güneyi, Van ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yer yer sis ve pus bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlede önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar: Genellikle yurdun güney ve batı yönlerden, Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Avrupa yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor 27

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 28 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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