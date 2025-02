Yerli Üreticiler 'Türkiye'nin Kahramanları Eskişehir Buluşması'nda Bir Araya Geldi

Yerel

ESO'da yerli üreticiler alıcılarla bir araya geldi

"Hem kadın hem de üretici kooperatiflerinin burada sergi açması çok anlamlı ve değerli"

"Uzun zamandır kadın kooperatiflerine destek veriyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen 'Türkiye'nin Kahramanları Eskişehir Buluşması'nda farklı sektörlerden birçok yerli üretici stant açarak ürünlerini tanıtma ve doğrudan alıcılarla buluşma imkanı yakaladı.

ESO ve Güvenilir Ürün Platformu iş birliğinde 'Türkiye'nin Kahramanları Eskişehir Buluşması' düzenlendi. ESO Hizmet Binası'nda gerçekleştiren etkinlik, yerli üreticiler ile büyük alıcıları bir araya getirdi. Organizasyonda farklı sektörlerden birçok yerli üretici stant açarak ürünlerini tanıtma ve doğrudan alıcılarla buluşma imkanı yakaladı. Fuara 35 büyük alıcı firma katılım sağlarken, yerli üreticilerle birebir görüşmeler gerçekleştirildi ve iş birlikleri için önemli adımlar atıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, açılan stantları ziyaret etti.

"Hem kadın hem de üretici kooperatiflerin burada sergi açması çok anlamlı ve değerli"

Buluşmayla ilgili açıklamada bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Bugün Eskişehir Sanayi Odası'nın çok önemli bir ev sahipliğine şahitlik ediyoruz. Özellikle Celal Toprak'la çok önceden de tanışırız. Bugün platformun buraya taşınması, Eskişehirliler ile buluşturması ve Eskişehir'deki hem kadın hem de üretici kooperatiflerinin burada sergi açması çok anlamlı ve değerli. Biz de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman kooperatifleri destekliyoruz. Kooperatiflerin güçlenmesi için biz de her zaman bu konuda rol alıyoruz. Yine buradan da duyurmak isterim, Büyükşehir Belediyemizin iki tane üretici marketi var ve bu iki üretici marketin Türkiye'nin her yanından tüm kooperatiflere kapısı açıktır. Kooperatiflerimizden aldığımız ürünleri burada satışa sunuyoruz. Bir kısmında e-ticarete başladık. Yakında tamamında e-ticaretle satıyor olacağız. Ben tekrar bu güzel ev sahipliği için Celalettin Başkanımın nezdinde tüm Eskişehir Sanayi Odası'na ve yine platformun kurucusu ve buraya getiren Celal Toprak'ın emeklerine çok teşekkür ediyorum ve kadınlarımıza, Eskişehir'e hayırlı olsun diyorum. Önce Eskişehir kazansın, sonra Türkiye kazansın diyorum" dedi.

"Tüm perakendeciler ve e-ticaret sistemi kurucuları buraya geldi"

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, "Tüm perakendeciler ve e-ticaret sistemi kurucuları buraya geldi ama Büyükşehir Belediyesi onlara, hepsine rakip oldu. Bütün kadınlara moral verdi; inşallah bu kadınlar yarın ihracata, üretici olarak Türkiye'nin ekonomisine damga vururlar. Bizim de çorbada bir tuzumuz olmuş olur. Bu arada hem başkana hem de sanayi odası başkanına çok çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Uzun zamandır kadın kooperatiflerine destek veriyoruz"

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ise şunları söyledi:

"Aslında uzun zamandır kadın kooperatiflerine destek veriyoruz. Büyükşehir Belediyemizde de müşterek çalışmalarımız oluyor. Celal başkanıma ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sanayi Odası işbirliğinde böylesine güzel bir platformda kadın kooperatiflerimiz ön plana çıkartılıp, onları aslında ulusal marketlere de açmış oluyorlar. Bu da çok erdemli, onurlu bir davranış. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca sanayicilere ve ben bütün iş insanlarına da sesleniyorum, hediyeliklerini kadın kooperatiflerinden. Yılbaşı hediyeleri, yurtiçi ve yurtdışı ziyaretlerinde, müşteri ziyaretlerinde kadın kooperatiflerinin hem gıda hem emeği, el emeği olan ne kadar ürünü varsa hepsini alıp kullansınlar. Muhteşem ürünler, çok daha kıymetli oluyor. Mekanik olmuyor çünkü bir ruhu var hepsinin. O yüzden tekrardan teşekkür ediyorum, böylesine güzel bir organizasyon için."