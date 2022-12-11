Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Hayal Sirer vefat etti - Son Dakika
Üye Girişi

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Hayal Sirer vefat etti

11.12.2022 14:30
Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Hayal Sirer vefat etti

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hayal Sirer, 77 yaşında Antalya'da hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hayal Sirer, 77 yaşında Antalya'da hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından 77 yaşındaki Hayal Sirer, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hayatını kaybetti. Bir süredir kalp yetmezliği ile mücadele eden Sirer, gece yarısı Atatürk Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Oyuncunun ölüm haberini gazeteci yeğeni Rüya Kürümoğlu paylaştı. Sirer'in cenazesi yarın öğle namazını müteakip Uncalı Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yaklaşık 50 yıldır Antalya'da yaşayan Sirer'in bir film çekimi için geldiği kenti çok sevdiği ve ev aldıktan sonra burada yaşamaya karar verdiği öğrenildi.

Sirer; Kadırgalı Ali (1971), İkisi de Zımba (1971), Çirkin ve Cesur (1971), Kralların Kaderi (1970), Herkesin Sevgilisi (1970), Kalbimin Efendisi (1970), Kan Kusturacağım (1970), Ölünceye Kadar (1970), Tehlikeli Oyun (1970), Kan Yağmuru (1970), Kralların Öfkesi (1970), Çeko (1970), Garibin Mezarını Taştan Oyun (1970), Boş Beşik (1969), Söyleyin Anama Ağlamasın (1969), Gelin Ayşem (1969) gibi birçok yapımda rol aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Antalya Toroslar Basketbol: 76 - 72 Antalya Toroslar Basketbol: 76 - 72 Alkollü sürücü kazaya sebep oldu Alkollü sürücü kazaya sebep oldu

Devlet Hastanesi, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Hayal Sirer vefat etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:45 Volkan Demirel'den çok konuşulacak sözler: Oyuncularım kampımızda içki içebilir
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya lideri Putin ile görüşmesine Soçi hatırlatması damga vurdu
14:12 TBMM'ye TOGG ile gelen Varank'a CHP'li Özgür Özel'den teklif: Onu Meclis'e bırakın, vekiller de test eder
14:05 Galatasaray transfer bombaları için harekete geçti! Erden Timur'un uçağı Fransa'dan İtalya'ya hareket ediyor
13:36 Fas'a elenen Portekiz'de Ronaldo'nun ailesinden teknik direktör Santos'a zehir zemberek sözler: Ronaldo'yu öldürdünüz, bir ulusu öldürdünüz
13:36 Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranı yüzde 50'den yüzde 76'ya yükseltildi
13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'de ana gündem asgari ücret
12:10 Dünya Kupası'nda tarihi başarı elde eden Fas'ta takımın yıldızı Boufal ile annesinin yaptığı dans, tribünleri mest etti
11:01 Yapılan denetimler sonrası trafikten men edilen taksiler otoparkları doldurdu
12:20 La Casa de Papel'in Tokyosu mini şortuyla nefes kesti! Paylaşımına beğeni yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2022 15:30:32. #1.11#
SON DAKİKA: Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Hayal Sirer vefat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement