Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali 28 Haziran\'da yapılacak

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin ardından yapılamayan Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali, üç yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek. İlçenin köklü tarihi, kültürel değerleri, sanatı, sporu ve gastronomisinin tanıtıldığı en önemli organizasyonlardan biri olan festivalin 28'incisi, 28 Haziran Pazar günü Yeşilyurt'un kadim bölgesi Çırmıktı'da gerçekleştirilecek. Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kaymakamlığı, İstanbul Yeşilyurtlular Derneği, Malatya İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yeşilyurt Ziraat Odası tarafından düzenlenecek festival öncesinde tanıtım toplantısı Gedik Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda festival programı, etkinlikler ve Yeşilyurt'un yeniden ayağa kalkma sürecinde kültürel organizasyonların önemi değerlendirildi.

FESTİVAL KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ, YARIŞMALAR VE KARAKUCAK GÜREŞLERİYLE RENKLENECEK

Üç yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek olan 28. Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali, saat 10.00'da Gedik Oba Çadırı'nda yapılacak "Kiraz Yaprağı Sarması Yarışması" ile başlayacak. Festival kapsamında saat 11.00'de Yeşilyurt Eski Kaymakamlık Binası önünden başlayıp Yeşilyurt Güreş Sahası'nda sona erecek kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Saat 11.30'da festivalin açılışı yapılacak ve protokol konuşmaları gerçekleştirilecek. Program, saat 12.00'de Yeşilyurt Güreş Sahası'nda düzenlenecek "En İyi Kiraz Yarışması" ödül töreniyle devam edecek. Saat 12.30'da başlayacak Karakucak Güreşleri ise festivalin en heyecanlı etkinliklerinden biri olacak. Günün ilerleyen saatlerinde Mahmut Çalık & Ahmet Çalık Tekstil Müzesi, Gedik Kültür Merkezi Cezaevi Müzesi, Çoban Müzesi ve Mahkum El Sanatları Galerisi'ne inceleme ziyaretleri gerçekleştirilecek. Festival kapsamında saat 17.00'de Yeşilyurt Güreş Sahası'nda genel ödül töreni düzenlenecek. Festival, aynı gün saat 20.00'de Yeşilyurt Güreş Sahası'nda yerel sanatçılar Lütfü Acıbucu ve ekibi ile Mehmet Balaman'ın vereceği konserle sona erecek.

YEŞİLYURT'UN KADİM DEĞERLERİ FESTİVALLE YENİDEN ÖNE ÇIKACAK

Festivalin paydaşlarından İstanbul Yeşilyurtlular Derneği adına konuşan festival tertip komitesi üyesi ve Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Şerafettin Durak, Yeşilyurt'un simgesi ve gözbebeği olan geleneksel Yeşilyurt Kiraz Festivali'nin heyecanını ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Durak, festivalin deprem felaketinin ardından Yeşilyurt'un normalleşme adımlarının ve hayata yeniden sarılışının en somut göstergelerinden biri olduğunu ifade etti. Durak, "Festivalimiz, yaşanan deprem felaketinin ardından Yeşilyurt'umuzun normalleşme adımlarının, hayata yeniden ve sımsıkı sarılışının en somut ilanıdır. Toprağın yeniden canlanması gibi, Yeşilyurt'umuz da adındaki o yeşili, umudu ve bereketi yeniden kuşanmaktadır. Bizler el ele vererek, kadim ilçemizi sadece imar etmiyoruz; onun ruhunu, kültürünü ve o eski, hafızalarımızdaki ihtişamlı günlerini yeniden canlandırıyoruz" dedi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yer alacağı festivalin Malatya ve Yeşilyurt'un yeniden ayağa kalkma sürecine önemli katkılar sunacağını belirtti. Geçit, "Doğası, havası, suyu ve kadim değerleriyle Anadolu'nun tüm zenginliklerini bünyesinde barındıran güzel ilçemizin eşsiz değerlerini tanıtmak amacıyla, 28 Haziran Pazar günü 28. Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivalimizi gerçekleştireceğiz. Kortej yürüyüşü ve karakucak güreşlerinden kiraz yaprağı sarması yarışmasına, en iyi kiraz yarışmasından kültürel etkinliklere ve konserlere kadar birbirinden renkli programlarla hemşehrilerimizi festival coşkusunda buluşturacağız" diye konuştu.

KADİM BÖLGELERİ AYAĞA KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 6 Şubat depremlerinden büyük ölçüde etkilenen kadim bölgeleri yeniden ayağa kaldırmak için başlattıkları yatırım hamlelerini yalnızca fiziki çalışmalarla sınırlı tutmadıklarını söyledi. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif projelerle de bu süreci desteklediklerini belirten Geçit, Kiraz Festivali'nin bu anlayışın en anlamlı örneklerinden biri olduğunu ifade etti. Başkan Geçit, kadim bölgelerin tarihi dokusunu koruyarak gelecek nesillere taşımak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yaklaşık 180 dönümü kapsayan alanda rezerv alan projelerinin hayata geçirileceğini söyledi. Geçit, Lezzet Caddesi Restorasyon Projesi ve Beylerderesi Yaşam Vadisi gibi yatırımlarla bölgenin yeniden önemli bir turizm destinasyonu haline getirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Yeşilyurt Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan da coğrafi işaret tescil belgesine sahip dalbastı kirazının yanı sıra kültürü ve yemekleriyle eşsiz güzelliklere sahip Yeşilyurt'un zengin potansiyelinin festivalle ön plana çıkarılacağını söyledi. Uzan, 6 Şubat depremlerinden bugüne kadar gündemin ilk sırasında deprem olduğunu, artık normal hayatın ve ilçenin güzelliklerinin konuşulmasını istediklerini belirtti. AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkçi ise Yeşilyurt'un depremlerde ağır hasar aldığını ancak devletin yatırımlarıyla yaraların hızla sarıldığını ifade etti. Tüfenkçi, Kiraz Festivali'nin kadim bölgelerin tamamını hareketlendireceğini belirterek tüm vatandaşları festivale davet etti.

Haber: Mehmet Güngördü