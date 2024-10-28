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Yılmaz'dan Cumhuriyet Bayramı nostaljisi

Esnaf ve vatandaşlara Cumhuriyet'in ilanını manşetlerine taşıyan dönemin gazeteleri dağıtıldı

GAZİANTEP - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçe esnafını ziyaret ederek Cumhuriyet'in ilanını manşetlerine taşıyan dönemin gazetelerini dağıttı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı coşkusuna anlam katan bir etkinlik gerçekleştirildi. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, beraberindeki heyet ve çocuklarla birlikte, ilçe esnafını ziyaret ederek Cumhuriyet'in ilanını manşetlerine taşıyan dönemin gazetelerini dağıttı. Başkan Yılmaz'ın nostaljik hareketi, vatandaşlara Cumhuriyet'in ilk günlerindeki heyecanını yeniden yaşattı. Başkan Yılmaz ve çocuklar, esnafa ve halka Cumhuriyet'in ilanına dair gazeteleri bizzat takdim etti. Etkinlik sırasında çocukların yüzlerindeki heyecan dikkat çekerken esnaf ve halk nostaljik jest için teşekkür etti.

"En büyük bayram bu bayram"

Başkan Yılmaz, Cumhuriyet'in 101. yılını böyle özel bir etkinlikle anmaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Mustafa Kemal'in deyimiyle 'En büyük bayram bu bayram'. Hepimiz çok coşkuluyuz. Geçen hafta yaşamış olduğumuz terör laneti yüzünden çok üzülmüştük. Fakat hiçbir zaman o şer odakları mutlu etmeyeceğiz. Cumhuriyet Bayramı'nda vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkacağız. Ben bu gazeteleri dağıtıp vatandaşlarımızı akşamki yürüyüşe çağırınca inanın çok mutlu oluyorum. Bu bayramı bize hediye eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyorum" dedi.