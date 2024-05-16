Yozgat Belediyesi Çalışanlarından Fedakarlık Bekliyor

Yerel

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat Belediyesinin borçlarından ve fazla işçi alımından dolayı İller Bankasından gelen paranın çalışanların çıplak maaşına dahi yetmediğini belirten Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediyenin bulunduğu durumdan kurtulabilmesi için herkesin fedakarlık yapmasını istedi. Arslan, çalışanlardan Şubat ayında yapılan ek sözleşmeyle verilen maaş artışlarından feragat etmeleri için feragatname vermeleri gerektiğini söyledi. Hak İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da, tüm belediyelerin zor durumda olduğunu, çalışanların maaşlarını ödemekte zorlandıklarını bildirdi.

Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Yozgat Şubesi tarafından Büyük Sinema ve Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında, taşeron olarak çalışırken kadroya geçen işçilere yönelik bilgilendirme yapıldı. Belediyenin zor durumda olduğunu dikkat çekilip, çalışanlardan fedakarlık yapılması istendi.

"BELDELERİN ÇOĞU YARIM MAAŞ ÖDEDİ"

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, bütün belediyelerin sıkıntı içerisinde olduğunun altını çizerek, şöyle dedi:

"İlk defa Türkiye'de bütün belediyeler aynı sıkıntıyı yaşıyor. Sarıkaya'da, Yerköy'de, diğer belediyelerde aynı sıkıntıya düştük. Bu ay bu beldelerin çoğu yarım maaş ödedi, bir Yozgat Belediyesi değil ama bunun çözümü olacak inşallah. Sayın Belediye Başkanımız maddi durumla ilgili size açıklama yapacak. Ben giden belediye başkanı da mücadele verdim. Ben maddi durumunu bilmem. Ben oturmuşum onlardan para istemişim, o da maddi durumunu hesap etmeden bana para vermiş. O parayı verdikten sonra genel başkan imza atmıştır. Onun için bu feragatname olayını ben size detaylıca açıklayacağım. Feragatname zaten size isim olarak gelir. İsimler okunduktan sonra orada feragatname 6 gün içerisinde belediye başkanının işverenine verirsiniz, bu süre devam eder. Bu seneki yedinci aydaki enflasyon farkını memura geleni feragat yapın. 2025'in birinci ayında zaten toplu sözleşme devam ediyor. Her altı ayda bir yüzde altınız ve enflasyonda devam edecek. 2025'in birinci ayı, yedinci ayı aynen devam ediyor toplu sözleşme. Sadece başkanımın yeni geldi, sıkıntılar var, sıkıntıları kendi anlatacak burada. Sadece birinci altı ay bir fedakarlık, feragat istiyor sizden. Feragatname verirseniz orada bir düzenleme olacak. O da sizin kararınız. Buna kimse bir şey diyemez, ben de bir şey diyemem."

"İŞE GELMEDEN ALDIĞINIZ HER KURUŞ HARAMDIR, ZEHİRDİR"

Daha sonra konuşan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, kendisinden önce görev yapan AKP'li belediye başkanı Celal Köse'ye yönelik, şunları söyledi:

"Yozgat Belediyesi maalesef zengin çiftlik sahibinin, zengin toprak ağasının hovarda oğlunun mantığıyla yönetilmiş. Bu insanların geleceği hiç düşünülmemiş. Sıkıntı sadece Yozgat'ta yok, bütün belediyelerde var hatta hükümette var. Bir sürü tasarruf tedbirleri açıkladı. Hatta ne yaptı; alınmış kredilere bile faiz güncellemesi yaptı. Sendikacı arkadaşlarla birlikte yaklaşık 400 tane personel alınmış, son birkaç yıl içerisinde. Ben olsaydım bu personeli almazdım ama almışlar yapacak bir şey yok. Ben dedim ki; kimseyi çıkartmak istemiyorum işten. Evet yanlış yapılmış yanlış insanlar alınmış. Çalışmak istemeyenler insanlar alınmış. Bunların örneklerini size biliyorsunuz. İşe gelmeden maaş alanlar var, bunları biliyorsunuz ama işe gelmeden aldığınız her kuruş haramdır, zehirdir, zıkkımdır. Devletin sekiz saatinden dokuz saatinden çaldığımız her saniye haramdır, zıkkımdır. Şartlar çok kötü.

"YOZGAT BELEDİYESİ ŞİRKETİ BEŞ SENEDİR BİR KURUŞ SSK PRİMİ ÖDEMEMİŞ"

Yozgat Belediyesi'nin İller Bankası gelirinin her ay yaklaşık 24-25 milyon lira olduğunu hatırlatan Başkan Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yozgat Belediyesi'nin İller Bankası'ndan gelen parası bu kadar. Başkan şu partide de olsa, bu partili de olsa bu gelen ara değişmez. Yirmi dört milyon lira para geliyor. Sadece çıplak maaş memurların çıplak maaşı sigortası ödenmediği halde vergisi ödenmediği halde çıplak maaşı 42 milyon lira. Yirmi dört milyon lira iller bankası geliri var bu belediyenin 42 milyon lira çıplak maaş var. Peki bu 18 milyon lirayı her ay bir belediye nasıl öder ya da nasıl ödeyecek? Vakıflar Bankasından kredi çekmişler, Halk Bankası'ndan kredi çekmişler ve maaş ödenmişler, bugüne kadar. Geldiğimiz noktada yapılan bu ama Yozgat Belediyesi şirketi beş senedir bir kuruş SSK primi ödememiş, bir kuruş vergi ödememiş. SSK'ya var 130 milyon küsur borcumuz, şirketten dolayı. Vergi dairesinde var yüz küsur milyon lira borcumuz, ödemeyi hiç düşünmemişler. Sadece günü kurtarmaya çalışmışlar. Şimdi deniz bitti. Bunu birinin konuşması da lazım, bu durumu ben oluşturmadım, bu tabloyu ben oluşturmadım.

"YOZGAT BELEDİYESİ 800 TANE İŞÇİYİ ÇALIŞTIRABİLECEK BİR KURUM DEĞİL"

Yozgat belediyesinde çalışanların sayısının fazla olduğunu aktaran ve çalışanları işten çıkartmak istemediklerini bildiren Arslan, şöyle dedi:

"Şubat ayında yapılan ek sözleşmeyle ilgili bir geriye gidiş ve ocak ayına dönüş söz konusu. Ocak ayına döneceğiz, bir ay geriye döneceğiz. Bu noktada bütün arkadaşlarımızın bize destek olmasını bekliyoruz. Şimdi şöyle bir soru gelebilir akıllara; Memurlar niye farklı? Çünkü memurlarla ilgili hiçbir şeyi biz belirlemiyoruz. Memurlar ayrı bir kanuna tabi. Memurların bütün sosyal haklarını bütün ödemelerini hükümet ne belirlerse onu yapıyor. Bu arada işçilere yönelik olarak da bazı hakları, memur maaşlarına endeksliyor. Bizim sözleşmemizde de o var ama bu arada tabii ki biz memurların sosyal destek ödemeleriyle ilgili olarak da orada da bir düzenleme yapmak suretiyle bu sıkıntıyı memur arkadaşlarımıza da bir ölçüde yansıtmış olacağız, paylaşmış olacağız. Orada sadece bizim kalem oynatabileceğimiz nokta sosyal denge ödemeleridir. Orada bir düzeltme düzenleme yapacağız. İşçilerden beklentimiz, işçi kardeşlerimizden beklentimiz, çünkü hakikaten Yozgat Belediyesi hiçbir şekilde yaklaşık 800 tane işçiyi çalıştırabilecek bir kurum değil. Bunların maaşını ödeyebilecek bir kurum değil."