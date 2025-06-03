Yozgat'ın Bahadın Beldesindeki Yaşlı Bakım Merkezi, Üniversitelileri Ağırladı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde, Bahadın Yaşlanma Vakfı tarafından kurulan ve yaşlıları hayata bağlamaya yönelik bakım hizmetlerinin verildiği Yaşlı Bakım Merkezi, Akdeniz ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri tarafından ziyaret edildi. Mutlu yaşlanma modeli uygulanan bakımevinde kalan 55 yaş üstü kişilerin, yaptıkları aktivitelerle aktif yaşlanma programları hakkında bilgi alan öğrenciler, evde bakım hizmeti uygulamasını gözlemledi. Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Korkmaz Yaylagül, Bahadın'da hayata geçirilen uygulamayı " Türkiye'de ilk kırda bakım uygulaması diyebiliriz" diye değerlendirdi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde 2019 yılında kurulan Bahadın Yaşlanma Vakfı, beldede kurduğu Yaşlı Bakım Merkezi'nde, 55 yaş üstü kişilerin aktif yaşlanmalarının sağlanması, mevcut yaşlıların sağlıklı ve mutlu yaşlılık geçirmelerine katkı sunmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Evde bakım, yaşlı bakım merkezinde bakım ve esnek bakım olmak üzere üç kategoride hizmet veren Bahadın Yaşlanma Vakfı tarafından uygulamaya konulan sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde aktif olarak yer alan 55 yaş üstü bireyler, yaptıkları çalışmalarla dikkat çekiyor.

Bu örnek uygulamayı yerinde görmek üzere beldeye gelen Akdeniz ve Burdur Mehmet Akif Ersoy üniversitelerinden akademisyen ve öğrenciler, çalışmaları gözlemledi, merkezde kalan yaşlılarla sohbet etti.

"Öğrencilerimiz kırda bakım uygulamalarını görsün istedik"

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Korkmaz Yaylagül, Türkiye'de ilk kırda bakım uygulaması olarak nitelendirdiği Bahadın beldesindeki uygulamayı şöyle değerlendirdi:

"Bahadın Yaşlanma hareketi yaklaşık 10 yıldır çok aktif şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bu sadece bakıma muhtaç yaşlılar değil aktif yaşları da kapsıyor. Akdeniz Üniversitesi olarak hem çalışmalarına destek veriyor hem de bugün Burdur Mehmet Akif Üniversitesi Gerontoloji bölümü ile merkezi ziyaret etmek istedik. Öğrencilerimiz kırda bakım uygulamalarını görsün istedik. Türkiye'de ilk kırda bakım uygulaması diyebiliriz. Kar amacı gütmeyen bir uygulama, kamu yararı taşıyor. Vakıf aracılığıyla yapılıyor ve gerçekten yerinde yaşlanmak isteyen, evinde kalmak isteyen yaşlı için önemli örnek bir uygulamayı teşkil ediyor."

"Gençliğinde yaptığınız güzel yatırımlar yaşlılıkta da sizin aktif, başarılı, mutlu yaşlanmanızı sağlıyor"

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sevinç Sütlü, gençlik döneminde yapılan aktivitelerin yaşlılık döneminin rahat geçmesine katkı sunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Hepimiz yaşlanıyoruz, toplumumuz yaşlanıyor ama olduğumuz yerde sılamızda yaşlanmak istiyoruz, başka kurumlara çok gitmek istemiyoruz. Burası da bunun çok güzel bir örneği. Bu örneği gelecekte sahada yaşlıların refahı, sağlığı için çalışacak olan öğrencilerimize göstermek istedik. Bu modelin tüm Türkiye'ye yayılması mümkün olsun, bu meslek elemanları aracılığıyla diye. Yaşlanmayı bekleyerek bir şeyler tavsiye etmek bizi çok kurtarmıyor, gençliğimizden yatırım yapmamız gerekiyor. Atalarımızın her sözünde bir hikmet var, 'gençliğinizin kıymetini bilin' diyorlar, gençlere. Gençliğinde yaptığınız güzel yatırımlar yaşlılıkta da sizin aktif, başarılı, mutlu yaşlanmanızı sağlıyor. Eğer siz gençliğinizde spor yaparsanız, insanlara yardım ederseniz, hayata katılırsanız, yemenize, içmenize dikkat ederseniz o zaman yaşlılığınızda da aynı şekilde yaşayabilme şansınız olacak. O yüzden yaşlanmayı beklemeden gençliğinizde bunun kıymetini bilmek daha önemli bir tavsiye."

"Dönem içerisinde 4 farklı projeyi hayata geçirdik"

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çavdır Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Özge Kutlu, Çavdır Belediyesi ile yaşlılara yönelik hazırladıkları proje kapsamında çeşitli etkinlikler yaptıklarını bildirerek, "Biz bu dönem içerisinde 4 farklı projeyi hayata geçirdik. Projemiz kapsamında Çavdır Belediyesi ile işbirliği içerisinde, Çavdır ilçesinde yaşayan yaşlılarımızla birlikte, meslek yüksekokulumuzda 4 farklı atölye çalışması gerçekleştirdik. Bu atölye çalışmasına yaşlı bireylerin düşmesini engelleyecek olan, onların işlevselliğini koruyacak olan ve aktif olarak hayata katılımlarını destekleyecek olan fiziksel aktiviteler, denge oyunları, zihinsel aktiviteler gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirdik. Projemizin son basamağı da bugünkü Bahadın ziyaretimizdi" diye konuştu.

Bakadın Yaşlı Bakım Merkezi Başkanı emekli öğretmen Türkan Akpınar da, "Bu işi çok severek yapıyorum. Çünkü yaşlıya hizmet etmek bir yerde Hakk'a hizmet etmek, onlara değer vermek bize ayrıca bir onur veriyor. Onlarla ilgilenmek, dertlerini dinlemek, onların ellerinden tutmak bile onları da çok mutlu ediyor bizi de çok mutlu ediyor. Kapasitemiz 30 kişi ama şu an kurumumuzda 27 yaşlımız var" diye ifade etti.