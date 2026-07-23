Yozgat’ta kurulu meyve bahçesi göçü tersine çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat’ta kurulu meyve bahçesi göçü tersine çevirdi

Yozgat’ta kurulu meyve bahçesi göçü tersine çevirdi
23.07.2026 15:41  Güncelleme: 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Kabalı köyünde 2009'da köylülerin arazilerini birleştirerek kurduğu Türkiye'nin en büyük meyve bahçesi, işsizliği büyük ölçüde bitirirken tersine göçü de başlattı. Köylüler hem kira geliri elde ediyor hem de bahçede çalışarak kazanç sağlıyor. Proje, sosyal ve ekonomik dönüşüm sağladı.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı köyünde 2009 yılında köylülerin arazilerini birleştirerek hayata geçirdiği Türkiye'nin en büyük meyve bahçesi, köyde işsizliği büyük ölçüde sona erdirirken tersine göçü de başlattı. Köylüler hem arazilerini kiraya vererek gelir elde ediyor hem de bahçede çalışarak kazanç sağlıyor.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesi Kabalı köyünde kamu, özel sektör ve köylülerin iş birliğiyle 850 parselin birleştirilmesi sonucu 5 bin 600 dönümlük alanda elma, kiraz, şeftali ve nektarin bahçesi kuruldu. Bahçe 25 yıllığına özel bir firmaya kiralanırken, köylüler kira gelirinin yanı sıra bahçede çalışarak da gelir elde etmeye başladı.

Projeyle birlikte köyde işsizliğin büyük ölçüde azaldığı, ekonomik ve sosyal yaşamda da önemli değişimler yaşandığı belirtildi. Kadınlar ve üniversite öğrencileri bahçede çalışarak gelir elde etti, birçok aile evlerini yeniledi. Büyükşehirlere göç eden bazı köylüler ise yeniden köye dönerek yerleşmeye başladı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kabalı Meyve Bahçesi'nde incelemelerde bulunarak çalışanlarla bir araya geldi. Özkan, 5 bin 600 dekar alana kurulu bahçede yaklaşık 3 bin dekar elma, bin 300 dekar kiraz ile şeftali ve nektarin üretimi yapıldığını belirterek, bu yıl meyve üretiminde verimli bir sezon beklendiğini söyledi.

Bahçeyi işleten firmanın Genel Müdürü Fahrettin Aksakal da hasat döneminde 600 ila 700 kişinin çalıştığını belirterek, üretilen kirazların iç pazarın yanı sıra Rusya ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildiğini ifade etti.

BAHÇENİN KURULUŞ HİKAYESİ

Projenin hayata geçirilmesine öncülük eden Kabalı köyü eski muhtarı Hüseyin Ünal, 1999 yılında muhtar seçildiğini, dönemin Kaymakamı İsmail Şanlı'nın önerisiyle köylüleri arazi birleştirme konusunda ikna etmeye başladığını anlattı.

Başlangıçta köylülerin çekimser yaklaştığını belirten Ünal, uzun süren toplantılar ve ikna çalışmaları sonucunda yaklaşık 10 bin dönümlük alanın projeye dahil edildiğini söyledi. İlk etapta 5 bin dönümlük alanda çalışmaların başladığını kaydeden Ünal, bugün projenin köyün ekonomik yapısını tamamen değiştirdiğini ifade etti.

"BOŞANMA DİLEKÇESİ VERENİ PEK GÖRMEDİM"

Projenin yalnızca ekonomik değil sosyal etkileri de olduğunu dile getiren Ünal, şunları söyledi:

"Şu anda köyümüzün insanı yetmiyor. Civar köylerden ve Şanlıurfa başta olmak üzere farklı illerden tarım işçileri geliyor. Hasat döneminde günlük 750-800 kişi çalışıyor. 2010'dan bu yana köyümüzde huzursuzluk, kavga gürültü neredeyse kalmadı. 'Varlık barıştırır, yokluk dövüştürür' derler; boşanma dilekçesi vereni pek görmedim. Gençler, kadınlar, öğrenciler çalışıyor. Yaklaşık 100-150 kişi yeniden köyümüze döndü. Köyün çehresi değişti, yollar, evler ve sosyal imkanlar gelişti."

"TÜRKİYE'DE BİR ROL MODEL PROJE"

Projenin uygulamaya konulmasında yer alan Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, "Türkiye'nin rol model projesi" olarak nitelendirdiği, Kabalı Meyve Bahçesi projesi ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de bir rol model proje. Kendi konseptinde Türkiye'de başarılmış bir proje. Köylünün bir araya gelerek parçalı arazi ve tarlaları birleştirerek tek tapu haline getirdik. Şu anda 5 bin 600 dönüm civarında tek tapu haline tarla haline getirdik. Köylüyü ikna sürecimiz oldu yaklaşık bir yıl. 2011'de tamamen bahçemize ağaç dikimi gerçekleşti. 2013 yılında da özel bir firmaya 25 yıllığına kiralandık. Şu anda köylü kendi arazisinde hem yevmiyeci olarak çalışıyor hem de dönüm başı gelirini alıyor. Kabalı Köyü'ne göç tersine az da olsa başladı. Pandemiden sonra, büyükşehirlerdeki deprem riski korkusundan ilçe geneli de göç almaya başladı. Kabalı köyündeki meyve bahçesinde şu anda dün görüştüm 700 civarında kişinin çalıştığı söylendi. Türkiye'nin en büyük meyve bahçesi. O zaman kiraz bahçesi de Avrupa'nın en büyük kiraz bahçesiydi."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Türkiye, Yozgat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat’ta kurulu meyve bahçesi göçü tersine çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
Maltepe’de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı Maltepe'de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı
Mısır’da tur otobüsü kazasında 26 Türk vatandaşı yaralandı Mısır'da tur otobüsü kazasında 26 Türk vatandaşı yaralandı
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü
Far kırıklarından tespit edilen sürücü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı Far kırıklarından tespit edilen sürücü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Bolu’da köylüleri isyan ettiren uygulama: Kendi imkanlarıyla yaptıkları su hattına sayaç takılacak Bolu'da köylüleri isyan ettiren uygulama: Kendi imkanlarıyla yaptıkları su hattına sayaç takılacak
Yanan evde cansız bedeni bulundu Yanan evde cansız bedeni bulundu
Muğla’da denizin dibindeki mayın imha edildi Muğla'da denizin dibindeki mayın imha edildi
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter’in savunmaları aynı Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı

15:38
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
15:23
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Gündüz dilendi, gece eğlendi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi
14:38
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
14:31
Özgür Özel cephesinden Bahçeli’nin teklifine jet yanıt
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
14:27
Fenerbahçe’de 7 istifa birden Aziz Yıldırım’ın en yakınındaki isim bıraktı
Fenerbahçe'de 7 istifa birden! Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isim bıraktı
14:20
Moskova’da savaş uçağı düştü
Moskova'da savaş uçağı düştü
14:12
LGS’den 500 tam puan aldı İşte Vanlı Meryem’in tercih edeceği lise
LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise
14:01
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
13:28
Bahçeli’den Özgür Özel’in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP’nin hazine yardımından pay almalı
Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı
13:27
Hakim kılığında milyonluk vurgun Eşi bile gerçeği bilmiyormuş
Hakim kılığında milyonluk vurgun! Eşi bile gerçeği bilmiyormuş
12:57
İşte Fatih Portakal’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 15:45:05. #7.12#
SON DAKİKA: Yozgat’ta kurulu meyve bahçesi göçü tersine çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.