Yozgat\'ta Asgari Ücret Tepkisi

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Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT)- Yozgat'ta vatandaşlar, 2025 yılı için açıklanan asgari ücreti 'komedi' olarak değerlendirdi. Adil Kaya, "Cumhurbaşkanımızın iktidara gelmeden önce meşhur simit-çay hesabı var. Şu an o hesabı yapsak üç öğün simit-çay yese o aile, asgari ücret yine karşılamıyor. Bu kabul edilir bir rakam değil. İnsanlar, herkes tepkili, ne yapacağını bilmiyor. Asgari ücrete bir çözüm bulunmalı" dedi.

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam sonrasında Yozgat'ta siyasi partilerin il başkanları yaptıkları yazılı açıklamalarla tepkilerini dile getirirken, sokaktaki vatandaş da açıklanan rakamı 'komedi' olarak değerlendirdi.

"Halk artık geçinmek için değil, hayatta kalmak için mücadele ediyor"

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, "2025 yılı asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam, enflasyonun 26 puan altında, milyonlarca çalışan açlığa mahkum edildi" diyerek tepki gösterdi. Yaşar, 22 bin 104 liralık yeni asgari ücretin, temel gıda, barınma ve ulaşım gibi hayati ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğunu vurgulayarak, "İktidar, asgari ücreti belirlerken ne halkın gerçek enflasyonunu ne de alım gücündeki dramatik düşüşü dikkate aldı. Bu ücret, çalışanların değil, açlık sınırının bile altında bir yaşam sürmesini dayatıyor. Halkın beklentisi ekonomik adaletin sağlanmasıydı ancak maalesef sefalet dayatıldı. Bu zam oranı, ülkemizdeki gelir dağılımındaki adaletsizliği artırırken, çalışanların yaşam kalitesini daha da düşürecektir. Halk artık geçinmek için değil, hayatta kalmak için mücadele ediyor. Bu yanlış politikalara karşı halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

" Hükümet, kendi milletini ekonomik sefalete mahkum etmiştir"

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş da, asgari ücretin açlık ve yoksulluk sınırını dahi karşılamadığını belirterek, "Hükümet, kendi milletini ekonomik sefalete mahküm etmiştir. Suriye'de zafer naraları atanlar, kendi milletine sevinç yaşatmayı unuttu. Türk milletinin derin bir çaresizlik içinde olduğu bu tablo, hükümetin başarısız politikalarının sonucudur. Yüksek enflasyon ve artan vergiler nedeniyle açıklanan asgari ücret alım gücünü artırmak yerine daha da düşürecektir. Enflasyon yüzde 47, vergiler yüzde 55, işçilere yapılan zam ise yalnızca yüzde 30 seviyelerinde kaldı. Bugün en düşük kira bedeli 13 bin lira, büyük şehirlerde ise 25 bin lira seviyelerinde. 22 bin 104 lira maaşla dört kişilik bir ailenin geçinmesi imkansız" görüşünü dile getirdi.

"İnsanların geçim gücü, alım gücü daha azaldı"

Yozgat'ta vatandaşlar da asgari ücrete tepkilerini şöyle dile getirdi:

Sadık Şahin: "Önümüzdeki günlerde insanlarımızı, asgari ücretle geçinen insanlarımızı daha zor günler beklediği aleni ve açık ortada. Yozgat'ta bir esnaf olarak biz de zor durumdayız. Çünkü biz de bu işin için biz de onlarla geçiniyoruz. İnsanların geçim gücü, alım gücü daha azaldı. O yüzden Allah herkese yardımcı olsun."

- İrem Kepir: "Eğer zam gelmeyecekse tekrar gıda ürünlerimize falan, gayet güzel. Yaşamımıza uygun."

- Bekir Kızılay: "Esnaf olarak çalışanlarımız için biraz az gibi geliyor ama işverenler açısından daha da fazla geliyor."

"En kötü 30 bin lira olmalıydı"

- Tülay Uslu: "Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması çok bir şey ifade etmedi açıkçası çalışan açısından, çok az bir miktar. Devlet üstüne düşen yükümlülüğü yerine keşke yapabilseydi, vergilerden, sigortadan muaf bir şeyler olsaydı da çalışan asgari ücretlinin maaşı keşke 25 olsa 30 olsaydı. 22 bin lira çok büyük bir para değil şu dönemde. Kiraların arttığı bir dönemde, adam 22 bin lira alacak 10 bin liralık evde oturacak, 12 bin lira ona nasıl yetecek? Çok büyük bir meblağ değil 22 bin lira açıkçası. En kötü 30 bin lira olmalıydı."

"Bu kabul edilir bir rakam değil"

Adil Kaya: "Vallahi asgari ücrete çok az bir artış sağlandı, yüzde 30 bir artış sağlandı. Bu da çok az bir miktara tekabül ediyor. 17 bin lirayken 22 bin lira oldu. Yozgat şartlarında ev kiraları 10 bin lira, ortalama 10 bin lira. Beş kişilik bir aileden yol alırsak, kalan 13 bin lirayla bir ay, o beş kişilik aile nasıl geçilecek? Sayın Cumhurbaşkanımızın iktidara gelmeden önce meşhur simit-çay hesabı var. Şu an o hesabı yapsak üç öğün simit-çay yese o aile, asgari ücreti yine karşılamıyor. Bu kabul edilir bir rakam değil. İnsanlar, herkes tepkili, ne yapacağını bilmiyor. Asgari ücrete bir çözüm bulunmalı. Yozgat'ta kırsal bir kesim, küçük bir kesim. Asgari ücret çoğaldıkça burada küçük esnaf çoğu asgari ücretli insan çalıştırıyor, onlara da yük oluyor. Asgari ücret yükseldiği zaman işçi çıkartmak zorunda kalıyor, istihdam düşüyor. Devletin asgari ücreti desteklemesi, işverene destekleri arttırması lazım, kabul edilir bir şey değil. TUİK'in açıkladığı enflasyon rakamı yüzde 48, geçen hafta açıkladı yüzde 48, yüzde 30 zam geldi. Yoksulluk aylık miktarı 27 bin lira, asgari ücret 22 bin lira açıklandı. İnsanlar yoksullaştırıldı hep. Bu iktidarın yoksulluğu bitirme gibi bir derdi yok. Yoksulları elinde tutup, onları oy kaynağı gibi görme bir şeyi var. Bunları hep gündeme getiriyoruz, dile getiriyoruz ama sesimiz duyulmuyor, buna bir çare bulunmalı."

"Bu komediden başka bir şey değil"

-Orhan Dolangez: "Vallahi asgari ücrete yapılan zam komedi gibi. Devlet birkaç gün önce motorlu taşıtlar vergisine yüzde 49 nokta küsuratlı bir zam yaptı. Kendi alacağıyla alakalı şahin gibi davranan hükümet, asgari ücretliye geldiği zaman böyle kaşık, hatta kaşık bile artık değil, çatalla veriyor neredeyse. Çatalla bir insana gidebilecek şey belli zaten. Bu komediden başka bir şey değil. İnsanlara kıymet vermeyen, insanlara değer vermeyen bir yönetim ancak bunu yapabilir. Bundan daha kötü bir şeyin olabileceğini zannetmiyorum."