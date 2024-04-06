Yozgat'ta Bayram Sonrasına Kadar Trafik Denetimleri Sürdürülüyor

SEYFİ ÇELİKKAYA
Yozgat il genelinde polis ve jandarmadan oluşan toplamda 2 bin civarında personel, tüm bölgelerde trafik denetimlerini bayram sonrasına kadar sürdürecek. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan,"Vatandaşlarımızdan istirhamımız, isteğimiz trafik kurallarına uymaları ki; bunu bizler için değil, bu kendileri, kendi can güvenlikleri için" dedi.
Doğu Anadolu bölgesindeki illeri batı bölgesindeki illere; Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan karayolunun kesiştiği Yozgat il genelinde, 15 Nisan tarihine kadar devam edecek bayram tatili süresince trafik denetimleri artırıldı. Bayram süresince Uluslararası E-88 Karayolu'nun Yozgat'tan geçen kesiminin Muslubelen mevkii uygulama noktası ile birlikte, Akdağmadeni, Sorgun, Yerköy kesimleri ile Karadeniz-Akdeniz bağlantılı karayolunun Çalatlı, Sarıkaya, Boğazlıyan noktaları ve Atatürk Yolunun belirli kesimlerinde trafik ekipleri konuşlandırıldı.
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, emniyet, jandarma, sağlık, 112, belediye, AFAD, Çedaş, Sürmeligaz birimlerinin temsilcileriyle yaptığı toplantıda, bayram tatili süresince alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgi aldı.
"OTOBÜS SEYAHATİ ESNASINDA KEMER TAKMAK EMİN OLUN BİRİNCİ ÖNEMLİ ETKEN"
Özkan, bayram tatili süresince il genelinde alınan tedbirler hakkında bilgi verdi, sürücülere ve vatandaşlara da çeşitli uyarılarda bulundu, şöyle konuştu:
" Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bu vesileyle de almamız gereken tedbirler gözden geçirmemiz gereken uygulamalar ve vatandaşımızla işbirliği dahilinde yürütmemiz gereken bir asayiş, güvenlik ve trafik süreci olacak. Gerek sağlık, gerek trafik, gerek asayiş, gerekse diğer konulardaki tedbirlerimizi gözden geçireceğiz. Huzur içinde bir bayrama kavuşur, huzur içinde bir Ramazan Bayramı'nı geçirmiş oluruz. Gerek jandarmamız, gerekse emniyetimiz tabii bir yandan sabit noktalarımızda, bir yandan şehir içerisinde, bir yandan da kaza riskini yüksek gördüğümüz alanlarda, yol istikametlerinde hem radar hem de devriye trafik uygulaması yapacaklar. Bu süreçte hava şartları günlük güneşlik bir hafta gözüküyor. İnsanımızı zorlayan, trafiğin akışını engelleyen bir hava durumuyla da karşı karşıya gelmeyeceğiz. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, isteğimiz trafik kurallarına uymaları ki; bunu bizler için değil, bu kendileri, kendi can güvenlikleri için. Hep maalesef karşılaştığımız, ilimizdeki bir konu otobüs kazaları sonrasında meydana gelen vefatlarımız. Geçtiğimiz aylarda yine otobüs kazalarında vatandaşlarımızı kaybettik. Bu vesileyle de tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ama otobüs seyahati esnasında kemer takmak emin olun birinci önemli etken. Yaklaşık bine yakın emniyet, bine yakın jandarma personelimizle birlikte sahada olacağız. Bunun yanı sıra belediye teşkilatlarımızın zabıtaları da bizlerle beraber görev alacak. Tarım teşkilatımız gıda kontrolleri, bunun yanı sıra sağlık teşkilatınız ola ki acil sağlık vakalarına müdahale, yine ÇEDAŞ ve Sürmeligaz ekipleri olası olaylara müdahale etmek üzere hazırlıklarını yapacak."
Son Dakika › Yerel › Yozgat'ta Bayram Sonrasına Kadar Trafik Denetimleri Sürdürülüyor - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında 28 Mart Perşembe günü Bursa'da miting düzenleyecek. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanının Bursa'ya gelmesinin önemini vurgulayarak, tüm vatandaşları mitinge davet etti.
31 Mart'ta yapılacak seçimlerle ilgili İstanbul'da asılan afişler gündem oldu. Afişlerde CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yanında ''Seni sırtından hançerleyenlere oy yok'' ifadesi yer aldı. Afişlerin altında ''Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'' yazarken konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Obilet'in verilerine göre, yerel seçimler nedeniyle vatandaşlar memleketlerine oy kullanmak için seyahat etti. En yoğun seyahat hareketliliği Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşandı. Oy kullanmak için dönen vatandaşlar genellikle otobüs ve uçakla seyahat etti. Online bilet satışlarında en çok artış olan iller ise Siirt, Ağrı, Batman, Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat oldu.
Çin'in Pakistan Büyükelçiliği, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen terör saldırısında 5 Çin vatandaşı ile bir Pakistanlının hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırı, Çin'in inşa ettiği Dasu Hidroelektrik Projesi'ne ait bir araca yapıldı. Çin Büyükelçiliği, saldırı sonrası Pakistan ile birlikte çalıştıklarını belirtti ve güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti. Seçer, gelecek dönemde hayata geçirecekleri projeleri anlattı ve yerel seçimlere ilişkin konuştu.
Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Kayı Mahallesi seçim ofisinde dava arkadaşlarıyla coşkulu bir buluşma gerçekleştirdi. Buluşmada, Oğuz'a büyük bir destek verildiği görüldü. Oğuz, konuşmasında vatan, millet ve memleket sevgisi üzerine vurgu yaparak, seçime güçlü bir şekilde hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, Cumhur İttifakı'nın önemine değinen diğer parti temsilcileri de birlik ve beraberlik mesajları verdi.
289 metrelik Dali adlı konteyner gemisi, Baltimore limanından Sri Lanka'ya doğru yolculuk yaparken güç kaybı yaşayarak Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptı. Köprüde çalışan 6 işçi kayboldu ve gemi köprüyü yıkarak nehrin sularına döküldü. Baltimore Limanı'nın önemli bir etkilenme riski olduğu belirtiliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?