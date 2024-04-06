Yozgat'ta Bayram Sonrasına Kadar Trafik Denetimleri Sürdürülüyor

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SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat il genelinde polis ve jandarmadan oluşan toplamda 2 bin civarında personel, tüm bölgelerde trafik denetimlerini bayram sonrasına kadar sürdürecek. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan,"Vatandaşlarımızdan istirhamımız, isteğimiz trafik kurallarına uymaları ki; bunu bizler için değil, bu kendileri, kendi can güvenlikleri için" dedi.

Doğu Anadolu bölgesindeki illeri batı bölgesindeki illere; Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan karayolunun kesiştiği Yozgat il genelinde, 15 Nisan tarihine kadar devam edecek bayram tatili süresince trafik denetimleri artırıldı. Bayram süresince Uluslararası E-88 Karayolu'nun Yozgat'tan geçen kesiminin Muslubelen mevkii uygulama noktası ile birlikte, Akdağmadeni, Sorgun, Yerköy kesimleri ile Karadeniz-Akdeniz bağlantılı karayolunun Çalatlı, Sarıkaya, Boğazlıyan noktaları ve Atatürk Yolunun belirli kesimlerinde trafik ekipleri konuşlandırıldı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, emniyet, jandarma, sağlık, 112, belediye, AFAD, Çedaş, Sürmeligaz birimlerinin temsilcileriyle yaptığı toplantıda, bayram tatili süresince alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgi aldı.

"OTOBÜS SEYAHATİ ESNASINDA KEMER TAKMAK EMİN OLUN BİRİNCİ ÖNEMLİ ETKEN"

Özkan, bayram tatili süresince il genelinde alınan tedbirler hakkında bilgi verdi, sürücülere ve vatandaşlara da çeşitli uyarılarda bulundu, şöyle konuştu:

" Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bu vesileyle de almamız gereken tedbirler gözden geçirmemiz gereken uygulamalar ve vatandaşımızla işbirliği dahilinde yürütmemiz gereken bir asayiş, güvenlik ve trafik süreci olacak. Gerek sağlık, gerek trafik, gerek asayiş, gerekse diğer konulardaki tedbirlerimizi gözden geçireceğiz. Huzur içinde bir bayrama kavuşur, huzur içinde bir Ramazan Bayramı'nı geçirmiş oluruz. Gerek jandarmamız, gerekse emniyetimiz tabii bir yandan sabit noktalarımızda, bir yandan şehir içerisinde, bir yandan da kaza riskini yüksek gördüğümüz alanlarda, yol istikametlerinde hem radar hem de devriye trafik uygulaması yapacaklar. Bu süreçte hava şartları günlük güneşlik bir hafta gözüküyor. İnsanımızı zorlayan, trafiğin akışını engelleyen bir hava durumuyla da karşı karşıya gelmeyeceğiz. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, isteğimiz trafik kurallarına uymaları ki; bunu bizler için değil, bu kendileri, kendi can güvenlikleri için. Hep maalesef karşılaştığımız, ilimizdeki bir konu otobüs kazaları sonrasında meydana gelen vefatlarımız. Geçtiğimiz aylarda yine otobüs kazalarında vatandaşlarımızı kaybettik. Bu vesileyle de tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ama otobüs seyahati esnasında kemer takmak emin olun birinci önemli etken. Yaklaşık bine yakın emniyet, bine yakın jandarma personelimizle birlikte sahada olacağız. Bunun yanı sıra belediye teşkilatlarımızın zabıtaları da bizlerle beraber görev alacak. Tarım teşkilatımız gıda kontrolleri, bunun yanı sıra sağlık teşkilatınız ola ki acil sağlık vakalarına müdahale, yine ÇEDAŞ ve Sürmeligaz ekipleri olası olaylara müdahale etmek üzere hazırlıklarını yapacak."