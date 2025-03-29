Yozgat'ta Bayram Trafik Denetimleri Artırıldı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta polis ve jandarmadan oluşan 2 bin 872 personel, tüm bölgelerde trafik denetimlerini tatil süresince sürdürecek. Vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet eden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Her zaman olduğu gibi bayram yolunda da emniyet kemeriniz takılı, telefonunuz uzağınızda, hızınız yasal sınırda olsun" uyarısında bulundu.

Doğu Anadolu bölgesindeki illeri batı bölgesindeki illere; Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan karayolunun kesiştiği Yozgat il genelinde, 6 Nisan tarihine kadar devam edecek bayram tatili süresince trafik denetimleri artırıldı. Bayram süresince Uluslararası E-88 Karayolu'nun Yozgat'tan geçen kesiminin Muslubelen mevkisi uygulama noktası ile birlikte, Akdağmadeni, Sorgun, Yerköy kesimleri ile Karadeniz-Akdeniz bağlantılı karayolunun Çalatlı, Sarıkaya, Boğazlıyan noktaları ve Atatürk Yolunun belirli kesimlerinde trafik ekipleri konuşlandırıldı.

Emniyet, jandarma, sağlık, 112, belediye, AFAD, Çedaş, Sürmeligaz birimlerinin de bayram tatili süresince gerekli önlemleri aldığı aktarıldı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan imzasıyla yapılan duyuruda, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz denetimlerine aralıksız devam ediyor. Her zaman olduğu gibi Bayram yolunda da emniyet kemeriniz takılı, telefonunuz uzağınızda, hızınız yasal sınırda olsun" denildi.

"2 bin 872 personelimiz görevlendirilmiştir"

Valilik açıklamasında, 2 bin 872 personelin tatil süresince görev başında olacağı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan Bayramı tatilinde kazaları en aza indirmek için ilimiz genelinde Emniyete ve Jandarma birimlerimiz vatandaşımızın huzur ve güvenliği için denetimlerini aralıksız sürdürecektir. İlimiz genelinde, trafik ve asayiş tedbirleri kapsamında, bin 46 polis, bin 826 jandarma olmak üzere, toplam 2 bin 872 personelimiz görevlendirilmiştir. Bayram tatili süresince ilimiz genelinde 'Ortalama hız ihlal tespit sistemi' 24 saat süreyle hız denetimi ile birlikte karadan ve havadan trafik denetimleri yapılacaktır. Ayrıca, trafik denetimlerinde ve otobüs terminallerinde emniyet kemeri uyarıları yapılarak otobüsler denetlenecektir."

Çarşı ve pazarda bayram yoğunluğu

Yozgat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarda da alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Ramazan Bayramı arifesinde, bayram alışverişi için çarşı ve pazarlara akın eden vatandaşlar, mağazalara göre daha ucuz olmasına rağmen fiyatların yüksek olmasından yakındı. Bayram alışverişini son güne bırakan aileler, çocukları için ayakkabı ve giyim alışverişinde bulunurken bayram için de tatlı, çikolata ve kolonya alışverişini de bütçesine göre gerçekleştiriyor. Esnafın ise bayram dolayısıyla oluşan hareketlilikten memnun olduğu gözlendi. Hakkı Yorulmaz isimli vatandaş, "Fiyatların zararı yok. Ufak tefek alışverişimizi yaptık. Çay, şeker, kolonya aldık" dedi.