Yozgat'ta Bayram Trafik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yozgat'ta Bayram Trafik Denetimleri Artırıldı

Geniş Video İzle

Yozgat'ta, Ramazan Bayramı süresince polis ve jandarmadan oluşan 2 bin 872 personel, trafik denetimlerini sürdürecek. Vali Özkan, vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet etti.

29.03.2025 14:40  Güncelleme: 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta polis ve jandarmadan oluşan 2 bin 872 personel, tüm bölgelerde trafik denetimlerini tatil süresince sürdürecek. Vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet eden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Her zaman olduğu gibi bayram yolunda da emniyet kemeriniz takılı, telefonunuz uzağınızda, hızınız yasal sınırda olsun" uyarısında bulundu.

Doğu Anadolu bölgesindeki illeri batı bölgesindeki illere; Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan karayolunun kesiştiği Yozgat il genelinde, 6 Nisan tarihine kadar devam edecek bayram tatili süresince trafik denetimleri artırıldı. Bayram süresince Uluslararası E-88 Karayolu'nun Yozgat'tan geçen kesiminin Muslubelen mevkisi uygulama noktası ile birlikte, Akdağmadeni, Sorgun, Yerköy kesimleri ile Karadeniz-Akdeniz bağlantılı karayolunun Çalatlı, Sarıkaya, Boğazlıyan noktaları ve Atatürk Yolunun belirli kesimlerinde trafik ekipleri konuşlandırıldı.

Emniyet, jandarma, sağlık, 112, belediye, AFAD, Çedaş, Sürmeligaz birimlerinin de bayram tatili süresince gerekli önlemleri aldığı aktarıldı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan imzasıyla yapılan duyuruda, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz denetimlerine aralıksız devam ediyor. Her zaman olduğu gibi Bayram yolunda da emniyet kemeriniz takılı, telefonunuz uzağınızda, hızınız yasal sınırda olsun" denildi.

"2 bin 872 personelimiz görevlendirilmiştir"

Valilik açıklamasında, 2 bin 872 personelin tatil süresince görev başında olacağı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan Bayramı tatilinde kazaları en aza indirmek için ilimiz genelinde Emniyete ve Jandarma birimlerimiz vatandaşımızın huzur ve güvenliği için denetimlerini aralıksız sürdürecektir. İlimiz genelinde, trafik ve asayiş tedbirleri kapsamında, bin 46 polis, bin 826 jandarma olmak üzere, toplam 2 bin 872 personelimiz görevlendirilmiştir. Bayram tatili süresince ilimiz genelinde 'Ortalama hız ihlal tespit sistemi' 24 saat süreyle hız denetimi ile birlikte karadan ve havadan trafik denetimleri yapılacaktır. Ayrıca, trafik denetimlerinde ve otobüs terminallerinde emniyet kemeri uyarıları yapılarak otobüsler denetlenecektir."

Çarşı ve pazarda bayram yoğunluğu

Yozgat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarda da alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Ramazan Bayramı arifesinde, bayram alışverişi için çarşı ve pazarlara akın eden vatandaşlar, mağazalara göre daha ucuz olmasına rağmen fiyatların yüksek olmasından yakındı. Bayram alışverişini son güne bırakan aileler, çocukları için ayakkabı ve giyim alışverişinde bulunurken bayram için de tatlı, çikolata ve kolonya alışverişini de bütçesine göre gerçekleştiriyor. Esnafın ise bayram dolayısıyla oluşan hareketlilikten memnun olduğu gözlendi. Hakkı Yorulmaz isimli vatandaş, "Fiyatların zararı yok. Ufak tefek alışverişimizi yaptık. Çay, şeker, kolonya aldık" dedi.

Kaynak: ANKA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Alışveriş, Güvenlik, Jandarma, Ekonomi, trafik, Sağlık, Yozgat, Yerel, Polis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Bayram Trafik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti
Bombayı patlattı Necati Ateş’ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia Bombayı patlattı! Necati Ateş'ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia
İstanbul’da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi İstanbul'da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi
Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Mansur Yavaş, CHP’nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı

15:15 Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
13:59 CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
13:42 Mansur Yavaş, CHP’nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
13:18 Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
12:36 Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
20:30 İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi
20:16 Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir
19:56 İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
19:19 Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
19:18 İstanbul’da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi İstanbul'da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi
19:16 Bombayı patlattı Necati Ateş’ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia Bombayı patlattı! Necati Ateş'ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia
19:11 Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 16:33:35. #7.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Bayram Trafik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement