Yozgat'ta Bir Kişi Çocuğunu Acile Götürdü, Resmi Kayıtlara Göre Başka Bir Hastanede 17 Gündür Yattığını Öğrendi

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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ın Yerköy ilçesinde ikamet eden Hasan Yılmaz, 11 yaşındaki oğlunun gece soğuk algınlığına bağlı ateşinin yükselmesi üzerine Yerköy Şehit Korgeneral Osman Erbaş Devlet Hastanesi acil servisine götürdüğünü, acilden giriş yaptırmaya çalışırken resmi kayıtlara göre çocuğunun 17 gündür Yozgat Şehir Hastanesi'nde yattığını öğrendiğini söyledi. Baba Yılmaz, konuya ilişkin CİMER'e şikayette bulunduğunu bildirdi.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşandı. Yerköy ilçesine bağlı Karacaahmetli köyünde ikamet eden Hasan Yılmaz, 11 yaşındaki oğlu Bekir Çağrı Yılmaz'ın, soğuk algınlığı nedeniyle gece ateşi yükselip, nefes almakta zorlanınca, çocuğu özel aracıyla Yerköy Şehit Korgeneral Osman Erbaş Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Acil servise giriş yaptırmak istediğinde, görevli memur "biz bu hastaya giriş yapamayız, Yozgat Şehir Hastanesi Hematoloji servisinde yattığı görülüyor" dedi. Çocuğunun Yozgat Şehir Hastanesi'ne bu süreçte sadece bir kez gidip, ayakta tedavi gördüğünü belirten Hasan Yılmaz, yaşadığı durum karşısında şaşırdığını belirtti.

Acil doktoru giriş işlemlerini yaptırmadan çocuğu muayene edip, ateşini düşürmek için ilaç verdi. Bu arada sorunun giderilmesi için Yozgat Şehir Hastanesi ile görüşme yapıldı. Görevli personel, Bekir Çağrı Yılmaz isimli hastanın hastanede yatışının olmadığını belirttikten bir süre sonra, e-devlet üzerinden kayıtların tamamının silindiği kaydedildi.

"Benim çocuğum 17 gündür yatış gözüküyor"

Baba Hasan Yılmaz, resmi kayıtlara göre çocuğunun 17 gündür Yozgat Şehir Hastanesi'nde yatış gösterildiğini, doktorunda sürekli kontrol ettiğinin görüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Çocuğumun ismi Bekir Çağrı Yılmaz. Gece saat 24.30'da çocuğum üşütmeden dolayı rahatsızlandı, öksürüğü arttı, nefes alamıyordu, nefes almakta zorlanıyordu, gribal enfeksiyon olduğu için acilen hastaneye götürdüm. Hastaneye götürünce giriş yapmadılar. Dediler ki; 'çocuğun yatışı gözüküyor.' Nerede? 'Şehir hastanesinde.' Acildeki doktor sağ olsun hemen müdahale etti, girişe bakmaksızın müdahale etti. Ondan sonra girişi çözmeye çalıştık. Arıyoruz, şehir hastanesi bize 'yatış yok, böyle gözükmüyor' diyor. Ekranda gözüküyor, onlar da gözükmüyor. Sonra doktor dedi ki; 'e-devletini ver' dedi. E-devletten girdik ki; hematoloji bölümünde benim çocuğum 17 gündür yatış gözüküyor. İki gün de bir de vizite var. Hematoloji bölümün ne olduğunu da bilmiyorum. Hiç götürmedim çocuğumu? En son ayın 24'ünde (24 Ocak) götürdüm, çocuk cerrahisine, günübirlik girdik çıktık. Birinci ayın 28'inde yatış, 14'ü gecesine kadar yatış gözüküyordu. Hiç uğramadık, başka hiç uğramadım ki ben, bilgim yoktu. Ondan sonra doktor hematolojide yattığını söyleyince, tekrar şehir hastanesini aradılar, hemen iptal ettiler, hemen çıkışını verdiler, çocuğuma müdahaleye başladılar. Yalnız o ara ben dedim ki; 'ekran görüntüsü verin, ben çıkış yapacağım, cumartesi sabah gidip çıkış yapman gerekiyor' dedi doktor. O yüzden ekran görüntülerinden aldım. O anda bütün ekran görüntülerini de silmişler, e-devletten, e-nabızdan benim, bunun hepsini silmişler. Ama kim sildi? Nasıl sildiler ben bilmiyorum. Oradaki doktor söyledi, abi dedi 'şu anda senin e-devlet'inde bütün bilgiler silinmiş' dedi. Benim oğlum üniversitede okuyor, o da girdi, evet baba bütün bilgilerini geri silmişler senin, dedi. E-devleti kullanmıyorum, ben kullanmayı da bilmiyorum, daha doğrusu, e-devleti."

"Devleti soyan birileri varsa, bu soygun dursun"

Çocuğunun gribal enfeksiyon rahatsızlığı dışında herhangi bir hastalığının bulunmadığını belirten Hasan Yılmaz, ancak hastane kayıtlarında çocuğunun lösemili hasta olarak göründüğünü anlattı, şöyle konuştu:

"Ben şikayet dilekçesini verdim. Bundan sonra çocuğumun geleceğiyle ilgili bir sıkıntı olacaksa onu çözmem lazım. Lösemili gözüküyor çocuğum. Bundan sonraki hayatında çocuğun her gittiği yerde lösemili gözükecek. Bunun bir kere silinmesini istiyorum. Burada soygun varsa, devleti soygun dursun. Devleti soyan birileri varsa, bu soygun dursun. Burada benim başka bir istediğim yok. Çocuğum 11 yaşına girdi, okuyor taşımayla gidip geliyor. O tarihlerde çocuğum, okullar açıldı, okulda. Yattı denilen tarihte okul açıktı, çocuk da okulda. Ayın 4'ünde okul açıktı, çocuğum okula gitti ama 14'üne kadar çocuğu hastanede yattı gösteriyorlar."

Savcılığa suç duyurusunda bulundu

Baba Hasan Yılmaz, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığı Savcılığı ile birlikte Cimer'e şikayet başvurusunda bulundu, 'sahte evrak tanzimi ve dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açılmasını istedi. Hasan Yılmaz, şikayet dilekçesinde, "Benim oğlumun Hematoloji bölümü ile ilgili herhangi bir hastalığı yoktur. Şüpheli hastane tarafından sahte evrak tanzim edilerek, 24 Ocak 2025 tarihinde Yozgat Şehir Hastanesine sadece muayene için götürdüğüm ve aynı gün birlikte eve getirdiğim çocuğumu 18 Ocak 2025 ila 13 Şubat 2025 tarihleri arasında yatış göstermek suretiyle sahte evrak tanzim eden ve haksız kazanç sağlayan, devletimizi zarara uğratan şüpheli hastane yönetiminin cezalandırılması için yetkili mahkemeye kamu davası açılmasını" talep etti.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimliği tarafından da idari soruşturma başlatılacağı öğrenildi.