Yozgat'ta Kuraklık Çiftçileri Kara Kara Düşündürüyor - Son Dakika
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Yozgat'ta Kuraklık Çiftçileri Kara Kara Düşündürüyor

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Yozgat'ta devam eden kuraklık, tarım sektöründeki üretimi olumsuz etkiliyor. Devlet Su İşleri, suyun tasarruflu kullanılması için sulama birliklerini uyardı. Bu yıl pancar ekimi %30 oranında düştü.

05.04.2025 10:35  Güncelleme: 11:44
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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Kurak geçen yaz döneminin ardından kış aylarında da beklenilen yağışların düşmemesi, özellikle tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçileri kara kara düşündürüyor. Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta, son yağışların sulama amaçlı kullanılan baraj ve göletlerde su seviyesine fazla etki yapmadığı belirtildi. Devlet Su İşleri (DSİ), baraj ve göletlerden yararlanan tarım alanlarının yer aldığı köy muhtarlıklarını ve sulama birliklerini yazılı olarak uyardı, suyun tasarruflu kullanılması istendi.

DSİ tarafından yapılan tespitler sonucunda, Yozgat il genelinde bulunan baraj ve göletlerden sadece Yahyasaray ve Büyükmahal depolama tesislerinde su seviyesinin yeterli olduğu kaydedildi. Hoşumlu, Kanlıdere, Sarımbey depolama tesislerinde su seviyesinin kısıtlı, Gelingüllü, Musabeyli, Gülistan, Taşlık, Oğulcuk, Baydigin, Kumkuyu, Erkekli, Halıköy depolama tesislerinde su seviyesinin kritik düzeyde olduğu aktarıldı. Uzunlu, Fehimli, Karahallı ve Kuzayca göletlerinde ise doluluk oranının yüzde sıfır olduğu, sulama sahasına su verilemeyeceği açıklandı.

Yozgat Merkez, Yerköy ve Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinin şebeke suyunun karşılandığı Musabeyli Cemil Çiçek Barajının geçmiş yıllardaki kullanılabilir su potansiyeli göz önüne alınarak, Yozgat Belediyesi tarafından 2025 yılı içme suyu olarak 12.45 hektometre küp su talep edileceğinden dolayı sulamaya kısıtlı su verileceğinin altı çizildi. DSİ tarafından köy muhtarlıklarına gönderilen yazıda, 2025 yılında kritik ve kısıntılı sulama faaliyetinde bulunulması, su tüketimi fazla olan bitkilerin ekim alanında sınırlama yapılacak şekilde genel sulama planlaması hazırlanıp, fazla ekim yapılmasının sulama birlikleri tarafından engellenmesi istendi, şöyle denildi:

"Tasarruflu su kullanma amacı ile yağmurlama ve damlama sulama yöntemleri tercih edilmeli ve Orman Bakanlığınca uygulanan tarımsal destek, teşvik uygulamalar da göz önüne alınmak retiyle, basınçlı ve kapalı sistem sulama sahalarında tarla içi sulama sistemlerinin kurulması teşvik edilmelidir. 2025 yılı için ekilecek bitki deseni seçilirken, kuraklığa dayanıklı bitkiler tercih edilmeli. İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri ile koordineli olarak ortak karar mekanizması oluşturulmalı, özellikle patates ekimi planlı ve kontrollü yapılmalıdır. Şeker pancarı ekimi yapılan yerlerde, ekim kotasının dışındaki ekimlerin önlenmesi için ilgili kurumlarca tedbir alınması gerekmektedir."

"Pancar ekimi yüzde 30'a falan düştü"

Bölge çiftçilerinden Yılmaz Çalışkan, pancar ekiminin düştüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde olmasına rağmen bizim köyümüzde de kuraklık bayağı bir hissediliyor. 15-20 sene önceye kadar güzel yağışlarımız vardı ama son zamanlarda, son senelerde yağışların az olması sebebiyle derelerimiz, çeşmelerimiz, içme sularımız da bayağı bir sıkıntı var. Bu göletlere de yansıdı. Göletimiz olmasına rağmen çok az bir suyumuz var, inşallah dua ediyoruz yağmur yağacak diye. Kuraklık, üretimi oldukça etkiliyor. Bizim burada pancar üretimi olmasına rağmen şu anda kotalar düşürüldü. Göletin dolmasını bekliyoruz. Pancar ekimi şu anda istediğimiz düzeyde değil. Buralarda sulama bir sene oldu geleli, yeraltına alındı borular, aşağı yukarı her tarlanın başında su olmasına rağmen, boru olmasına geçmesine rağmen suyumuz olmadığı için pancar ekimi yüzde 30'a falan düştü."

"Tarihte görülmedik kuraklık oldu"

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Aşağı Karakaya köyü Muhtarı Davut Erdoğan, göletlerde suyun çok az olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Göletimizde su çok az, bu sene zaten pancar ekilirse ya sulanacak ya da yarıda bırakacak şekilde su var. Yağışlar olmadı, yağışlar olmadığı için de göletimizde herhangi bir su birikimi yok. İnşallah Allah bir su verir, göletimiz dolar diye bekliyoruz, Allah'tan umut kesilmez. Kuraklık, kışın da geçen sene yazın da belki de hiç tarihte görülmedik kuraklık oldu. Bundan dolayı da göletemizde su gayet azaldı. Şu anda suyumuz çok az. Yağmur bekliyoruz, kar bu saatten sonra olur mu olmaz mı Allah bilir ama inşallah yağmur yağar göletimiz dolar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Kuraklık Çiftçileri Kara Kara Düşündürüyor - Son Dakika

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