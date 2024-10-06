Yunus Nadi Ödülleri, 78 Yıl Sonra İlk Defa Muğla'da Verildi - Son Dakika
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Yunus Nadi Ödülleri, 78 Yıl Sonra İlk Defa Muğla'da Verildi

Yunus Nadi Ödülleri, 78 Yıl Sonra İlk Defa Muğla\'da Verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Gazetesi’nin 79.Yunus Nadi Ödül Töreni’ne ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, "Muğla'mızda ülkemizin en prestijli ödüllerinden biri olan Yunus Nadi ödül törenine yapabiliyor olmak vakfımızın bizlere armağanı, onlara tek tek teşekkür ediyorum. Coğrafyaları var eden, özellikleri kadar, yetiştirdiği isimlerdir. Muğla bu konuda çok değerli isimlere sahip" dedi

06.10.2024 09:51  Güncelleme: 09:52
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet gazetesinin 79. Yunus Nadi Ödül Töreni'ne ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, "Muğla'mızda ülkemizin en prestijli ödüllerinden biri olan Yunus Nadi ödül törenine yapabiliyor olmak vakfımızın bizlere armağanı, onlara tek tek teşekkür ediyorum. Coğrafyaları var eden, özellikleri kadar, yetiştirdiği isimlerdir. Muğla bu konuda çok değerli isimlere sahip" dedi

7 Mayıs 1924 yılında Muğlalı Yunus Nadi tarafından kurulan Cumhuriyet gazetesinin her yıl düzenlediği Yunus Nadi Ödül Töreni Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Menteşe Belediyesi iş birliği ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ödül törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, CHP'nin önceki dönem genel başkanlarından Altan Öymen, ressam Devrim Erbil, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Cumhuriyet gazetesi yazarları Işık Kansu, Miyase İlknur, Örsan Öymen, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, 79.Yunus Nadi ödüllerini kazananlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşması yapan Cumhuriyet gazetesi İmtiyaz Sahibi Alev Coşkun, 1945 yılından beri yapılan Yunus Nadi ödül töreninin ilk defa İstanbul dışında verildiğini söyledi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın girişimleri ile kentte düzenlenmesinin de çok anlamlı olduğunu belirtti. Alev Coşkun, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyet'in kuruluşunun köklerinden geliyor. Yüzyıllık geçmişe, birikime sahip. Atatürk'ün laik ilkelerine dayalı, çağdaş toplum yaratılma amacını taşıyan devrimlerin koruyucusu, savunucusudur. 100 yıldır bu görevimiz devam ediyor ve karşı devrimcilere karşı bu mücadelemiz devam edecek. Yunus Nadi ödülleri 79 yıldır ülkemizde çok değerli jüri üyeleri tarafından özellikle roman, öykü, şiir, sosyal bilimler, şiir dallarında 1945 yılından beri devam ediyor. Türkiye'nin en itibarlı, prestijli, değerli ödüllerindendir. Bu ödül töreni ilk kez İstanbul dışında veriliyor. Bu fikri ortaya atan kim? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras. 'Ödül töreni bu yıl Muğla'da yapılabilir mi' dedi. Ben de 'sizleri seviyoruz ama nereden çıktı' dedim. Direndi, ısrar etti. Çağdaş yaşamın simgesi Cumhuriyet gazetesini, kurucusu Yunus Nadi'nin memleketi Muğla'ya getirmek istiyor ve en önemlisi de Kuvayımilliyeci Muğla Kuvayımilliyeci Yunus Nadi'yi anmak istiyor. Peki dedik, kendisine teşekkür ettik.

"Bugün kurucumuz Kuvaymilliyeci Yunus Nadi için verilen ödüllerin Muğla'da verilmesi çok çok önemlidir"

1918 yılında genç bir Muğlalı, Yenigün adında bir gazete çıkarıyor. O dönemin şartlarında bu büyük bir cesaret. Meclis-i Mebusan dağıtılınca İstanbul'dan Ankara'ya geçiyor. Eski bir hanın bodrum katında İstanbul'dan parça parça söküp Ankara'ya getirdiği matbaa ile Anadolu'da Yenigün gazetesini çıkarmaya başlıyor. Mebus olarak mecliste uzun yıllar ülkemize hizmet ediyor. Yunus Nadi'nin büyük emekleri ile kurulan Cumhuriyet Gazetesi bugün 100 yaşında ama ihtiyar değil. Daima çağdaş, atılımcı, ilerisini düşünüyor. Yazılı basın devam ederken günümüzün teknik düzeyine, dijitale, internet gazeteciliğinde de Cumhuriyet gazetesi ülkemizde ilk 5'de yer alıyor. Günde 3.5 milyon kez tıklanan bir siteye sahibiz. En güvenilir, gazete ve internet gazetesi seçildik. Bugün kurucumuz Kuvaymilliyeci Yunus Nadi için verilen ödüllerin Muğla'da verilmesi çok çok önemlidir. Tekrar bu ödül törenini Muğla'da düzenlemekte ısrar eden ve bu organizasyonu düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum."

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, 78 yıldır İstanbul'da yapılan ödül törenini Muğla Kültür ve Sanat Şenliği programına katan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür ederek, Yunus Nadi'nin vizyonu ile Türkiye'nin aydınlanmasına, basın özgürlüğüne büyük katkı sunduğunu belirtti.

"Coğrafyaları var eden, özellikleri kadar, yetiştirdiği isimlerdir"

Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, çok değerli yazarları, sanatçıları halkla buluşturan, kültüre, sanata büyük katkı sağlayan, sanat alanında en prestijli ödüllerden biri olan Yunus Nadi ödül töreninin kentte yapılmasının Dünya Kenti Muğla vizyonlarına büyük katkı sunacağını söyledi ve ilerleyen yıllarda Cumhuriyet Gazetesi Vakfı iş birliği ile bu törene ev sahipliği yapmaya devam etmek istediklerini belirtti.

Başkan Aras, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet gazetesinin çok kıymetli yazarlarından Ali Sirmen'in vefatı sonrası baş sağlığı için gittiğim gazetede Yunus Nadi ödüllerinin yazarın memleketi olan Muğla'mızda yapılmasını teklif ettim. Çünkü genç nesillerimizin değerlerine sahip çıkması, ülkemizin çağdaşlaşmasında, bugünlere gelmesinde büyük katkı sunan, Atatürk'ün yol arkadaşı hemşehrilerini tanıması, bilmesini istedik. Cumhuriyet Vakfı'mız da bunu kabul etti. Muğla'mızda ülkemizin en prestijli ödüllerinden biri olan Yunus Nadi ödül törenine yapabiliyor olmak vakfımızın bizlere armağanı, onlara tek tek teşekkür ediyorum. Coğrafyaları var eden, özellikleri kadar, yetiştirdiği isimlerdir. Muğla bu konuda çok değerli isimlere sahip. Atatürk'ün yol arkadaşı Yunus Nadi gibi bir hemşehriye sahip olmaktan ve böyle bir etkinlikle onu yaşatmaktan gurur duyuyoruz. Kültür ve Sanat Şenliği içerisinde bu prestijli ödül törenini yapmak istedik. Bundan sonraki yıllarda da vakfımızla birlikte yine Muğla'mız ev sahipliğinde yapmak isteriz. Hedefimiz Muğla'yı dünya kenti yapmak. Tarihi, kültürü, insanı, çevresi, güzellikleri ile zaten Muğla dünya kenti. Tüm bunlar ve böyle etkinliklerle Muğlamızı değerleri ile dünyaya anlatacağız. Bu anlamlı ödül töreninde ödül alan tüm yazarlara, sanatçılara ve Cumhuriyet gazetesi ailesine teşekkür ediyorum."

Ödüller sahiplerini buldu

Açılış konuşmalarından sonra 79.Yunus Nadi Ödülleri'ni kazananlar ödüllerini alarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Ödül törenine roman dalında ödül alan Hidayet Karakuş, öykü dalında ödül alan Emrah Öztürk, sosyal bilimler araştırması dalında ödül alan Sercan Ünsal, Hilmi Uysal, Mualla Aksu, karikatür dalında ödül alan Cem Koç, şiir dalında ödül alan Elçin Sevgi Suçin katıldı. Tören ödül alanlar, Cumhuriyet Gazetesi yazarları ve protokolün toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yunus Nadi Ödülleri, 78 Yıl Sonra İlk Defa Muğla'da Verildi - Son Dakika

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