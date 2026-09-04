Yüreğir'de Yeni Başkan Vekili Özünal Göreve Başladı - Son Dakika
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Yüreğir'de Yeni Başkan Vekili Özünal Göreve Başladı

Yüreğir\'de Yeni Başkan Vekili Özünal Göreve Başladı
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Adana 2. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararla Yüreğir Belediye Başkan Vekilliği görevine getirilen Tarık Özünal, ilçede hizmet odaklı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını belirterek, "Makamlar geçici, millete hizmet ise kalıcıdır" dedi.

(ADANA) - Adana 2. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararla Yüreğir Belediye Başkan Vekilliği görevine getirilen Tarık Özünal, ilçede hizmet odaklı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını belirterek, "Makamlar geçici, millete hizmet ise kalıcıdır" dedi.

Yüreğir Belediye Başkan Vekilliği görevine getirilen Özünal, göreve başlamasının ardından yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Yüreğirli hemşehrilerim, bugün itibarıyla Yüreğir Belediye Başkan Vekilliği görevini devralmış bulunuyorum. Bu görevi, büyük bir sorumluluk ve hizmet anlayışıyla yürüteceğiz. Bizim için makamlar geçici, millete hizmet ise kalıcıdır. Öncelikle bugüne kadar Yüreğir'imize hizmet etmiş tüm belediye başkanlarımıza, başkan vekillerimize, meclis üyelerimize ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

Bugünden sonra bizim için asıl mesele; makamlar, kişiler veya siyasi farklılıklar değil, Yüreğir'imize hizmet etmektir. Yüreğir hepimizin ortak değeridir. Siyasi görüşü ne olursa olsun, bu ilçede yaşayan her vatandaşımızın belediyesi olacağız. Hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmeden, hizmette

adaleti ve eşitliği gözeterek çalışacağız.

Belediye meclisimizle, belediye çalışanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve Yüreğir'imizin tüm kesimleriyle istişare, ortak akıl ve dayanışma içerisinde hareket edeceğiz. Bugün Yüreğir'in ihtiyacı olan şey ayrışma değil, birliktir. Kavga değil, hizmettir. Bizim anlayışımız; gönülleri kazanmak, vatandaşımızın derdine çare olmak ve Yüreğir'imizi daha güzel yarınlara taşımaktır.

Bu anlayışın temelinde 'AK Belediyecilik' vardır. AK Belediyecilik; vatandaşın yanında olmayı, hizmeti merkeze almayı, kaynakları milletin ihtiyaçları doğrultusunda kullanmayı ve kalıcı eserler ortaya koymayı esas alır. Biz de Yüreğir'de eser ve hizmet odaklı, gönül belediyeciliği anlayışıyla hizmet üreteceğiz. AK Belediyecilik anlayışıyla; Yüreğir'in kaynaklarını Yüreğir için kullanacak, vatandaşımızın ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler üreteceğiz.

Yüreğir'in her mahallesine, her sokağına, her vatandaşına hizmet götürmek için gece gündüz çalışacağız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, biz de Yüreğir'imiz için üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğiz. Yüreğir için el ele, gönül gönüle çalışacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde aşamayacağımız hiçbir sorun, ulaşamayacağımız hiçbir hedef yoktur.

Yüreğir'i ayrıştırmadan, kucaklayarak; lafla değil eser ve hizmetle büyüteceğiz. Görevimizin Yüreğir'imize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yüreğir'de Yeni Başkan Vekili Özünal Göreve Başladı - Son Dakika

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