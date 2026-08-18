Yurt genelinde yerel sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika
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Yurt genelinde yerel sağanak yağış bekleniyor

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Meteoroloji, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava, Akdeniz Toroslar, Doğu Karadeniz ve bazı illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörüyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, rüzgar hafif orta kuvvette esecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Kastamonu'nun güneyi, Tokat, Ordu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 30

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu 33

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 29

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 27

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 35

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yurt genelinde yerel sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika

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