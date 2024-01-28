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Ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor - Son Dakika
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Ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bazı bölgelerde yağışlar görülecek ve kuvvetli kar yağışları olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden esecek.

Ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor
28.01.2024 - 09:07,  Güncelleme: 09:10
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu güney doğusu ile Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde, güney kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışlar olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, batı kesimlerde zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı -1

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 14

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 10

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 9

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 6 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Marmara, Erzurum, kar, Yerel, Son Dakika

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