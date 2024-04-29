Yürüyen Adam Aksaray'da Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yürüyen Adam Aksaray'da Hayatını Kaybetti

Geniş Video İzle

Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek gitmeye çalışan Neşet Turan, Aksaray'da bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından sürücü gözaltına alındı.

29.04.2024 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'den yola çıkarak İstanbul'a doğru yürüyerek ilerleyen ve 8 gündür yolda olan "Yürüyen Adam" lakaplı Neşet Turan, canlı yayın yaparken kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaçan sürücü ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ÖLÜME CANLI YAYINDA YAKALANDI

Kayseri'den İstanbul'a doğru yürüyerek gitmek için 8 gün önce yola çıkan "Yürüyen Adam" lakaplı 36 yaşındaki Neşet Turan, 2 arkadaşıyla birlikte yürüyerek Aksaray'a geldi. Yaptığı yayınlarda sürecin nasıl geçtiğini anlatan Turan, Sapmaz köyü mevki E-90 Karayolu üzerinde 28 Nisan günü saat 20.25 sıralarında emniyet şeridinden yaya olarak Ankara istikametine giderken arkadan gelen Bayram Ç.'nin kullandığı kamyonetin kendisine çarpması sonucunda yaralandı. Kamyonet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Herkes onu 'Yürüyen adam' olarak tanıyordu! Canlı yayın sırasında çarpan kamyonla hayattan koptu

"YÜRÜYEN ADAM" HASTANEDE CAN VERDİ

Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahale sonrasında Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Turan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Herkes onu 'Yürüyen adam' olarak tanıyordu! Canlı yayın sırasında çarpan kamyonla hayattan koptu

KAÇAN SÜRÜCÜ EVİNDE YAKALANDI

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinden kaçan sürücüyü Sapmaz köyündeki evinde yakaladı. Sürücü, ekipler tarafından gözaltına alındı. İşlemlerin ardından şahıs adliyeye sevk edildi.

Herkes onu 'Yürüyen adam' olarak tanıyordu! Canlı yayın sırasında çarpan kamyonla hayattan koptu
Herkes onu 'Yürüyen adam' olarak tanıyordu! Canlı yayın sırasında çarpan kamyonla hayattan koptu
Yürüyen Adam Aksaray\'da Hayatını Kaybetti
Kaynak: ANKA

İstanbul, Kayseri, Trafik Kazaları, Suç, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yürüyen Adam Aksaray'da Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:09 İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti
14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
13:37 Çocuğu yaralıyken TikTok’ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma Çocuğu yaralıyken TikTok'ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma
12:24 Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı
10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
14:29 Konyaspor’da teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile yollar ayrıldı Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile yollar ayrıldı
14:16 1001 gece dizisinin Türkiye çekimleri başladı 4 Türk oyuncu da kadroda 1001 gece dizisinin Türkiye çekimleri başladı! 4 Türk oyuncu da kadroda
12:52 Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı
12:35 Askeri personelin otomobille çarptığı trafik polisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı Askeri personelin otomobille çarptığı trafik polisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı
12:00 Uçak biletlerine zam geldi Uçak biletlerine zam geldi
11:58 Türkiye’nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler Türkiye'nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü! Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler
11:56 Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 14:38:21. #1.12#
SON DAKİKA: Yürüyen Adam Aksaray'da Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement