Gaziantep\'te İsrail\'e Karşı Motosikletli Protesto Konvoyu Düzenlendi

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Gaziantep'te motosikletli vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için "Gazze İçin Özgürlüğe Sürüyoruz" temalı konvoy düzenledi.

Gaziantep Kudüs Platformu ve Gaziantep Gönüllü Kuruluşlar Platformu öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in aylardır Filistinlilere uyguladığı zulmü protesto etti. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen motosiklet sürücüleri, meydanda akşam namazını cemaatle kıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve duaların edildiği programda katılımcılar, "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun Amerika", " Hamas'a selam, direnişe devam" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atarak tekbir getirdi. İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'in diğer kentlerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinlinin şehit edilmesine tepki gösteren vatandaşlar, "Kudüs bizimdir, bizim kalacak" şeklinde İsrail aleyhine slogan atıp, sık sık tekbir getirdi. Meydanda toplanan çok sayıda gönüllü motosiklet grubu ve motosiklet sürücülerine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve siyasi partilerin temsilcileri de destek verdi.

Gaziantep Kudüs Platformu ve Gaziantep Gönüllü Kuruluşlar Platformu adına basın açıklamasını okuyan Ubeydullah Kılıç, "8 ayı aşkın bir süredir Gazze'de soykırımda bulunan siyonist İsrail rejiminin Gazze'nin tamamında uyguladığı soykırım caniliğini, Refah'a sığınmış 1 milyonun üzerinde çadırlarda tıkış tıkış yaşayan insanların üzerine attıkları bombalarla çadırları yakarak yüzlerce Filistinli çocuk ve kadının yanarak şehit olmalarıyla sonuçlanan katliamlara imza atarak devam etmektedir. İyice zıvanadan çıkan siyonistler, insanlıktan uzak bir halde terör saldırılarını sürdürürken, son günlerde Lübnan'a saldırı hazırlığı yapmaktadır. Dünyayı üçüncü dünya savaşının eşiğine getiren bu siyonist örgüt, mutlak suretle durdurulmalıdır. Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze'de hiç ara vermeksizin yerinden edilen Filistinlilerin üzerine bomba yağdıran bu siyonist çetenin anlayacağı tek dilin güç olduğu da net bir şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Gazze'de tarihin en acımasız soykırımlarından birini gerçekleştiren siyonistlere karşı artık söz bitmiştir. İsrail rejiminin zalimliğini, caniliğini ve katilliğini konuşmak artık beyhudedir. Bundan sonra yapılması gereken tek bir şey vardır ki; o da siyonistlere karşı fiilen harekete geçmektir. Sekiz ayı aşkın bir süredir siyonistlere direnen Gazze halkının da, Filistin direnişine destek olmak için meydanları dolduran vicdan sahiplerinin de tek isteği siyonistlere karşı anladığı dilden yanıt verilmesidir" dedi.

İslam ülkelerinin liderlerine ve tüm Müslümanlara Gazze'deki İsrail zulmünün son bulması için büyük bir sorumluluk düştüğüne dikkat çeken Kılıç, "Vakit, Necmettin Erbakan hocamızın dediği gibi İsrail'e karşı güç gösterme vaktidir. Zira İsrail rejiminin kınamalardan, sözlü tepkilerden anlamadığı ve bu tutumu umursamadığı gayet açıktır. Bugün içerisinde bulunduğumuz zillet halinin en büyük müsebbibi İslam ülkelerinin acizliğidir. Bugün içerisinde bulunduğumuz zillet halinin en büyük müsebbibi İsrail rejimine karşı vahdet ruhunu kuşanıp İslam barış gücünü oluşturmayanlardır. Bugün içerisinde bulunduğumuz zillet halinin en büyük müsebbibi Gazze cayır cayır yanarken İsrail rejiminin üzerine kabus olamayan İslam ülkelerinindir. Ey İslam ülkelerinin halkları ve liderleri Allah'tan korkun, İslam'ın izzetine sarılın, dinimizin emirlerini kuşanın. Sizin acziyetiniz yüzünden Gazze yanıyor ve sizin etkisizliğiniz yüzünden Gazzeli kardeşlerimiz soykırıma uğruyor. Filistinli kardeşlerimiz bugün insanlık dramının en acısını yaşıyor ve sadece kendi toprakları için değil, tüm İslam coğrafyası için bedel ödüyor. Öyle ki Filistin direnişi, bugün sadece kendi topraklarını koruma yahut özgürleştirme maksadıyla mücahede vermiyor. Filistinli kardeşlerimiz aynı zamanda Bağdat'ın, Şam'ın, Doğu Türkistan'ın, Diyarbakır'ın ve İstanbul'un selameti için de mücahede ediyor. Bugün bizler çok iyi biliyoruz ki karşımızda bulunan İsrail adlı terör organizasyonunun hedefi yalnızca Gazze, Kudüs yahut Batı Şeria ile sınırlı değil. Bugün İsrail, Gazze'de başarılı olduğu takdirde siyonistlerin yarınki hedefleri bizim topraklarımız olacaktır. Bundan dolayıdır ki Hamas sadece Filistin için değil, bizler için de savaşmaktadır. Türkiye halkı Hamas başta olmak üzere Filistin direniş hareketlerinin ne yanında ne de arkasındadır. Anadolu insanı bugün Filistin direnişinin ta kendisidir" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından Türk ve Filistin bayrakları sallayan motosikletli grup, Filistin'e destek sloganları atarak şehir içinde tur attı. Konvoyun turu Millet Camii'nde son buldu. - GAZİANTEP