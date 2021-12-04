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Yüzüncü yılda yüz hayırsever kampanyası ödül töreni gerçekleşti - Son Dakika

Yüzüncü yılda yüz hayırsever kampanyası ödül töreni gerçekleşti

04.12.2021 10:09
Yüzüncü yılda yüz hayırsever kampanyası ödül töreni gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "Yüzüncü Yılda Yüz Hayırsever" Kampanyası'nın ödül töreni gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "Yüzüncü Yılda Yüz Hayırsever" Kampanyası'nın ödül töreni gerçekleşti.

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen GASMEK, çocuk kütüphaneleri, Kent Arşivi, imar çalışmalarını ile Gazikültür A.Ş.'nin yazılı, görsel faaliyetleri ve Yeşil Şehir" başarısından övgüyle bahsetti.

Gaziantep'in Fransız İşgalinden Kurtuluşu'nun 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Yüzüncü Yılda Yüz Hayırsever" Kampanyası'nın ödül töreni İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlendi. Törende Gazi şehrin eğitim altyapısına yapılan ve "Gaziantep Modeli" ile gerçekleştirilen hamleye katkıda bulunan 122 hayırsever iş insanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından darphanede özel bastırılan madalyalar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül töreninde Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyerek, "Büyükşehir Belediyesi'nin imar planlarında eğitim için 18 bin 350 dönüme sahip bin 753 alan ayırmış olması bu anlayışın en somut ifadesidir. Büyükşehir Belediyesi'nin 12 sanat ve mesleki eğitim kursu, öğrencilerimizden her kesim vatandaşa kadar tüm Gazianteplilere hizmet veriyor. Çocuk kütüphanelerinden Kent Arşivi'ne kadar verdiği hizmetler yanında bastığı 48 kitap, yaptığı 13 belgesel, çıkardığı 10 çocuk dergisi gibi pek çok faaliyetlerle şehrin geçmişine ve geleceğine sahip çıkıyor. Gaziantep, iklim değişikliği fonlarından etkin bir şekilde faydalanmasını sağlayacak 'Yeşil Şehirler' programına katılan ülkemizdeki 4 şehirden biri oldu. Gastronomi alanındaki gelişmeleri de görmekteyiz" diyerek Gaziantep'in birçok başarısına övgüde bulundu.

Yaklaşık 1 milyar 500 milyon Türk Lirası yatırımla yapılacak 132 eğitim tesisinin 978 milyon Liralık kısmını hayırseverler tarafından karşılanacak. Kampanya kapsamında 122 hayırsever tarafından toplamda 2 bin 242 derslikli 97 okul, 2 spor salonu, 2 kütüphane, 200 kişilik pansiyon, 131 derslikli 25 adet 4-6 yaş kuran kursu, 3 yatılı kuran kursu ile bir Aile ve Dini Rehberlik Merkezi ve bir Diyanet Gençlik Merkezi olmak üzere toplam 132 tesisin protokolü imzalandı.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte çok sayıda milletvekili, STK temsilcileri ve hayırsever işadamları katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gaziantep'in başarısı sadece kendisi ile sınırlı kalmamış bölgesinde ve dünyada örnek alınan bir kalkınma modeline dönüşmüştür"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törendeki konuşmasında hayırsever iş insanlarına teşekkür ederek, "Bir şehri düşman işgalinden kurtarmak tabii ki önemlidir. Nesiller boyu hatırlanarak ibret alınması gerekli bir hadisedir. Ama kurtuluşu asıl perçinleyen ve taçlandıran, insanı ile altyapısı, üstyapısı ile gelişmesi, kalkınması, büyümesidir. Gaziantep bunu başarmış bir şehirdir. Gaziantep bu yolda öyle bir yol kat etti ki başarısı sadece kendisi ile sınırlı kalmamış bölgesinde ve dünyada örnek alınan bir kalkınma modeline dönüşmüştür. İstihdamla, üretimle büyüyen Gaziantep gibi şehirlerden aldığımız ilhamla şimdi ülkemizi 81 vilayetinin tamamıyla birlikte aynı hedeflere ulaştırmak için çalışıyoruz. Milli Mücadele sürecinde en büyük desteği ve katkıyı yine Gaziantep'ten bekliyoruz. Bugün burada şehrimize kazandırdığı okullar ve bu kurumlarla yetişmiş iş gücünün gelişmesine katkıda bulunacak iş insanları ile birlikteyiz. Bu insanların kazandıracağı okullar ve tesisler için teşekkür ediyorum. Eskiler 'Bağış yağış gibidir' der. Kültürümüzde emek ile ve üretimle özdeşleştirilen bereket, ihsanla, iyilikle, cömertlikle, kanaatle, infakla yan yana kabul edilir. Medeniyetimizde Allah rızası için hayır işinde bulunanlara 'mübarek' denir" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep ile övünmek, iftihar etmek bizim için şereftir"

Gaziantep'in geldiği noktayı işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demek ki emin ellere verilirse, vatan sevgisi olanlar başa geçerse Gaziantep'te Anadolu'nun bağrında şu anda geldiği durum gibi daha da iyi hale gelir. Gaziantep'in yatırım, istihdam, üretim ve ihracat konusunda geldiği seviye hepimiz için iftihar verici düzeydedir. Ülkemizin en büyük organize sanayi bölgelerinden birisine sahip olan Gaziantep'te kurulu bin 140 fabrika harıl harıl üretim yapmaktadır. Küresel krizi fırsata çeviren Gaziantepli sanayicilerimiz, sürekli yeni yatırımlarla kapasitelerini büyütmekte, 175 ülkeye ulaşan ihracat yelpazesini genişletmektedir. Gaziantep ile övünmek, iftihar etmek bizim için şereftir. Kasım ayı itibariyle bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 30'a arttıran Gaziantep'te inşallah 12 Milyar Dolar sınırına dayanacak. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat üzerine kurulu ekonomi politikamızın ete kemiğe bürünmüş halini görmek isteyen gitsin Gaziantep'e baksın" dedi.

"Gaziantep daima Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu tüm hedefleri yerine getiren örnek bir şehirdir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, katılımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Gaziantep daima Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu tüm hedefleri yerine getiren örnek bir şehirdir. Gaziantep modeli ise taş üstüne taş koyan, üretim, istihdam ve yatırım anlamında Türkiye'ye örnek teşkil eden sanayicilerin olduğu bir şehir. Eğitim konusunda katkısı olan tüm hayırseverlere şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitkamil, Şahinbey, Karayılanlara sahip olan bu şehir yüzyıl sonra evlatlarımız için bende varım diyen hayırseverlere şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

"Gaziantep'e son 3 ay içerisinde 2021 yılındaki mevcut yatırımlara ilave 1 buçuk milyar TL Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yapıldı"

Eğitime verilen desteklerden dolayı teşekkür eden Bakan Özer, "Gaziantep'te ilköğretimden yükseköğretime büyük bir gelişme sağlanmıştır. Cumhurbaşkanımızın destekleri ile yatırımlarımız devam edecek. Gaziantep'e son 3 ay içerisinde 2021 yılındaki mevcut yatırımlara ilave 1 buçuk milyar TL Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yapıldı. Gaziantep'te okul altyapısı konusunda bu yatırımlar dalga dalga büyüyerek hiçbir sorun kalmayacak" ifadelerine yer verdi.

"Gaziantep modeli'ni bugün İstanbul'dan bir Türkiye modeli'ne dönüştürmek için buradayız"

İstanbul'da şehirlerin anasında böyle bir program yapıldığını aktaran Başkan Fatma Şahin, "Cumhurbaşkanımızın himayesinde yüzüncü yılımızdayız. Gazi şehirden, Ensar şehirden, sanayi şehirden herkese selamlar getiriyorum. Bu salon, çalışanlarından patronuna kadar ben varım diyenlerin salonu. Bu salon, sağına soluna bakmadan ben varım diyenlerin salonu. Şehrin sağlığı, güvenliği, eğitimi için bütün çalışmalarda yanımızda olanlarla bir aradayız. Cumhurbaşkanımıza her geldiğimizde 'Kendi kendine yeten Gazi şehir her şeyin en iyisini hak ediyor' dediniz. Biz büyük bir milletiz. Değerleri, hedefleri, hikmeti, aklı ve vicdanı büyük bir milletiz. Biz zor dönemde 'Gaziantep Modeli' oluşturduk. İpekyolu'nu kalkınma, sahabe yoluna dönüştür. Bu yolda sevgi, saygı, kardeşlik var. İrfan, erdem, necif bir milletin olmanın gücü var. Gaziantep Modeli'ni bugün şehirlerin anasından İstanbul'dan bir Türkiye Modeli'ne dönüştürmek için huzurlarınızdayız. Sayın Cumhurbaşkanım 1994 yılında yerel yönetimin baş mimarı olarak bu güzel şehrinden çok özel bir başlangıç yaptınız. Sizden aldığımız ilhamla, bize öğrettiklerinizle Gazi şehirde ben ve arkadaşlarım bütün belediye başkanlarımızla büyük bir koordinasyonla çalışıyoruz. Başımızda Adalet Bakanımızla sorun çözme kapasitemizi yüksek tutarak Gaziantep Modeli'ni, yerel kalkınma modelini bütün dünyaya gösteriyoruz. O yüzden OECD'de Şampiyon Şehirler kategorisine Gaziantep girdi. Şehrimizden aldığımız güç ve ecdattan aldığımız kuvvetle Yaşatanlar ve öldürenlerde yaşatanları; iyiler ve kötüler dünyasında iyileri temsil edeceğiz. Ecdattan aldığımız ilhamla Gaziantep'i geleceğe taşıyacağız. Her zaman yanımızda olduğunuz için, bizimle birlikte olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Gaziantepliler devletinin ve milletinin yanında durarak sorunların çözümünde katkıda bulunmuşlardır"

Yüzüncü yılı taçlandırmak için kampanyayı başlattıklarını aktaran Vali Davut Gül, "Hedefimiz, 100 hayırsever bulmaktı ve 122 hayırseverle protokol imzaladık. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı yatırımlara göre belki küçük olabilir ama Gaziantepliler devletinin ve milletinin yanında durarak sorunun çözümünde katkıda bulunmuşlardır. Şehrimizin sosyal, diyanet, milli eğitim anlamında herkes destek verdi. Gaziantepliler, hayır konusunda her dönemde üzerine düşeni yapıyor. Bu şehir vefalı, Ensar, güven ve yatırım iklimini çok iyi bilen bir şehir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Yüzüncü yılda yüz hayırsever kampanyası ödül töreni gerçekleşti
Yüzüncü yılda yüz hayırsever kampanyası ödül töreni gerçekleşti
Yüzüncü yılda yüz hayırsever kampanyası ödül töreni gerçekleşti
Yüzüncü yılda yüz hayırsever kampanyası ödül töreni gerçekleşti
Yüzüncü yılda yüz hayırsever kampanyası ödül töreni gerçekleşti
Yüzüncü yılda yüz hayırsever kampanyası ödül töreni gerçekleşti
Yüzüncü yılda yüz hayırsever kampanyası ödül töreni gerçekleşti

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Gaziantep, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yüzüncü yılda yüz hayırsever kampanyası ödül töreni gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüzüncü yılda yüz hayırsever kampanyası ödül töreni gerçekleşti - Son Dakika
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