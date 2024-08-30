Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi

Eskişehir\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı kutlama programı çerçevesinde, Valilik Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Program, çelenk sunma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene Eskişehir Valisi, askeri yetkililer, milletvekilleri, belediye başkanları, öğrenciler ve diğer protokol mensupları katıldı. Kutlamalar, resmi geçit töreni ve diğer etkinliklerle devam ediyor.

30.08.2024 11:14  Güncelleme: 11:16
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Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı kutlama programı çerçevesinde, Valilik Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Program, Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Töreni ile saat 09.00'da başladı. Düzenlenen program çerçevesinde ilk olarak Eskişehir Valiliği ve Garnizon Komutanlığı tarafından çelenkler sunuldu. Ardından saygı duruşu yapılırken, askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Tören sonrasında saat 09.30'da da Valilik makamında tebriklerin kabulu gerçekleştirildi.

Törene Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Baro Başkanı Av. Mustafa Elagöz, Tepebaşı Kaymakamı Saadettin Yücel, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, silahlı kuvvetler mensupları, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve diğer protokol mensupları katılım sağladı.

Program, saat 10.30'da Atatürk Bulvarı üzerinde başlayan resmi geçit töreni ve kutlamalarla devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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