Zeytinliklere Kamulaştırma Olmadan Kesim - Son Dakika
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Yerel

Zeytinliklere Kamulaştırma Olmadan Kesim

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Defne'de TOKİ konutları için zeytinlikler hukuksuzca kesiliyor, halk tepki gösteriyor.

23.10.2024 13:56
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Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Hatay'ın Defne ilçesinde TOKİ konutlarına yol yapmak için resmi kamulaştırma olmadan zeytinliklerin kesimine devam ediliyor. Bölge halkı, tebligat ve resmi kamulaştırma olmadan ağaçların kesilmesine tepki gösterdi. Aylardır zeytinleri için direnen Çiğdem Arslan, "83 gündür bu hukuksuzluğu anlatmaya çalışıyorum. 48 gün çadır kurarak direndim. Çadır kurduğum alandan 150 kişi çevik kuvvet, jandarma ve polis eşliğinde çıkarıldım. Beni çıkardıkları gün o ağaçları da katlettiler" dedi.

Hatay'ın Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi'nde Toplu Konut'a (TOKİ) yol için birçok tapulu zeytinliğin tebligat ve resmi kamulaştırma olmadan el koyma yöntemiyle kesimine bölge halkının tepkisine ve eylemlerine rağmen devam ediliyor.

"48 gün çadır direnişiyle hukuksuzluğu anlatmaya çalıştım"

Aylardır zeytinleri için direnen ve zeytinliğe çadır kurarak 32 gün boyunca nöbet tutan Çiğdem Arslan, "83 gün önce gittiğimde arazime gasp vari yöntemle girildiğini gördüm. TOKİ'lere yol için ağaçları kestiklerini söylediler. Bir tebligat gelmediği gibi bizler muhatap da alınmadık. 83 gündür bu hukuksuzluğu anlatmaya çalışıyorum. 48 gün çadır kurarak direndim. Çadır kurduğum alandan 150 kişi çevik kuvvet, jandarma ve polis eşliğinde çıkarıldım. Beni çıkardıkları gün o ağaçları da katlettiler" dedi.

Şu ana kadar kamulaşan hiçbir yere herhangi ödeme yapılmadığını vurgulayan Çiğdem Aslan, derdinin ödeme de olmadığını, ağaçlarını çok sevdiğini söyledi. Yetkili kişiye yol için zeytinlerinin kesilmesine karşı olduğunu belirttiğinde parayla ikna edilmeye çalışıldığını aktaran Aslan, resmi kamulaştırmalar olduğunda hakkını alacağının söylendiğini kaydetti.

"Üç ay geçti kimseye ödeme yapılmadı"

Yol yapımı üzerinden üç ya geçmesine rağmen hala resmi kamulaştırmanın yapılmadığının altını çizen Arslan, "Kimseye tek kuruş ödenmedi, beni de muhatap almıyorlar. Benim şikayetlerime geri dönüş yapılmıyor. Bunu sadece bana yapıyorlar. Burada şu anda olan durumu vatandaşlara da anlatmak istedim. Burada geçici konaklama amaçlı el koyma kararı var, o da Valiliğin el koyma kararı. Burada bir yetki yok aslında" diye konuştu.

Kesilen dallardan zeytinlerini topladılar

Zeytinliklerinin kesildiğini komşusundan haber alan Gül Çelik, zeytin toplamak için bahçesinin yolunu tuttu. Çelik, kendilerine hiçbir tebligat gelmediğini ve herhangi bir resmi kurumdan da aranmadıklarını söyledi. Komşularının haber vermesi üzerine zeytinliğe gelen Çelik, kesilen dallardan zeytinlerini topladı.

Semir Baş ise on gün önce  resmi olarak kamulaştırma olmadan zeytinliklerinde ağaç kesimi yapıldığını belirterek "Bize milletvekillerinin, muhtarın herkesin haberi var diyorlar. Bizim de yapabileceğimiz bir şey yok. Dün biz kesimi durdurduk, şikayet ettik. Bize polisi getiririz buraya dediler. Üç aya kadar resmi kamulaştırma olacağını, tüm haklarımızın verileceğini söylediler. Verilir mi verilmez mi bilmiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Zeytinliklere Kamulaştırma Olmadan Kesim - Son Dakika

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