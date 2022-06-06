Zincir markette skandal olay! Pastane dolabına giren fare kurabiyelerle karnını doyurdu - Son Dakika
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Zincir markette skandal olay! Pastane dolabına giren fare kurabiyelerle karnını doyurdu

06.06.2022 14:07

İstanbul'da bulunan ünlü bir market zincirinin unlu mamuller bölümüne giren fare, tek tek kurabiyeleri ısırdı. Bu anlara şahit olan müşteriler, farenin görüntülerini cep telefonlarıyla kaydettikten sonra duruma tepki gösterdi.

İstanbul'da geçtiğimiz gün büyük bir market zincirinin şubesinde alışveriş yapmak isteyen müşteri, pastane reyonuna doğru ilerledi. Bir farenin ünlü marketin pastane reyonunda, kurabiyelerin üzerinde gezinip karnını doyurduğu anları gören müşteri, cep telefonu kamerasını açarak o anları kayıt altına aldı.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Görüntülerde, kurabiyelerin üzerinde gezinen bir farenin kurabiyeleri yerken çevrede herhangi bir çalışanın bulunmadığı görüldü. Fareye çevreden kimse müdahale etmezken, hijyen kurallarının hiçe sayılmasına görüntüleri çeken müşteri, "Minik fare kurabiyeleri yedi" diyerek tepki gösterdi.

Ünlü market zincirinde skandal görüntüler! Kocaman fare dolabın içerisine sızıp kurabiyelerin tadına baktı
Ünlü market zincirinde skandal görüntüler! Kocaman fare dolabın içerisine sızıp kurabiyelerin tadına baktı
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Kaynak: İHA

alışveriş, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zincir markette skandal olay! Pastane dolabına giren fare kurabiyelerle karnını doyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zincir markette skandal olay! Pastane dolabına giren fare kurabiyelerle karnını doyurdu - Son Dakika
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